В Казани суд досрочно освободил первого «юриста-афериста» исполкома
На свободу на 5 месяцев раньше срока выйдет осужденный начальник отдела правового управления исполкома Казани Леонид Ляпахин. Если сегодняшнее решение Приволжского райсуда Казани вступит в силу.
Суд рассмотрел ходатайство об УДО Ляпахина и удовлетворил его, несмотря на возражения администрации казанской колонии №2 и казанской спецпрокуратуры по надзору за соблюдением законодательства в учреждениях исправительной системы.
Ляпахин принимал участие в заседание по видеоконференцсвязи, сам он находится в больнице для осужденных при колонии №2. Из назначенного судом по приговору времени — 3,5 года — с учетом времени в СИЗО и закона о зачете сроков он отсидел уже 3 года.
Напомним, Ляпахина и трех его коллег-юристов исполкома Казани осудили за хищения 74,5 млн рублей путем подачи сфабрикованных судебных исков к городской казне.
Как выяснило «Реальное время», иск потерпевшего исполкома к осужденным до сих пор не подан, зато депутат Госсовета Татарстана Николай Рыбушкин успел выиграть дело против своего сына, осужденного по этому делу.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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