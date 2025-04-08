Последний пострадавший в ДТП с такси на остановке в Казани выписан из больницы

Фото: Ринат Назметдинов

Врачи выписали из больницы последнего пациента, пострадавшего в результате наезда такси на автобусную остановку в Казани 10 марта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской клинической больницы №7 Казани.

— Последнего пациента, который попал в клинику после ДТП на улице Вишневского, после оказания всей необходимой медицинской помощи выписали. За всеми выписанными пациентами продолжают наблюдать в поликлиниках по месту жительства, — сказано в сообщении.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, в результате ДТП пострадали 11 человек, девять из которых были госпитализированы: восемь человек в ГКБ №7 и один ребенок — в ДРКБ. Трое взрослых были отпущены на амбулаторное лечение сразу после осмотра врачами, еще двое выписаны через несколько дней.

Рената Валеева