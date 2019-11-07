Казанский завод синтетического каучука возобновит работу

Казанский завод синтетического каучука в ближайшее время возобновит свое производство.

Заместитель премьер-министра Татарстана — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов и представители Ростехнадзора, МЧС и прокуратуры посетили сегодня Казанский завод синтетического каучука для ознакомления с ходом работ по возобновлению выпуска продукции для гособоронзаказа.

5 ноября ПАО «Нижнекамскнефтехим» поставил на предприятия бутадиен, к концу следующей недели ожидается поставка винилиденхлорида. Отмечается, что завод будет полностью обеспечен сырьем.

Сейчас на КЗСК заканчиваются подготовительные работы для запуска производства. Подача пара на предприятие осуществляется в штатном режиме.

Первые отгрузки продукции для гособоронзаказа запланированы примерно на конец ноября текущего года, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Ранее сообщалось, что Казанский завод синтетического каучука (КЗСК), признанный банкротом в июле этого года, частично выплатил своим работникам задолженность по зарплате.

