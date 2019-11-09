«Полная утопия для работодателя» — бизнес не одобрил длительные выходные
В большинстве своем предприниматели Казани видят больше негатива в продолжительном отдыхе россиян, а психологи — напротив — пользу
На стыке прошлой и текущей недели у татарстанцев из-за праздничных дат выдались длительные выходные. Их разорвал лишь рабочий вторник. Но в этот день в транспорте и на улицах Казани не было привычной будничной суеты. Многие горожане воспользовались возможностью уехать сразу на несколько дней из города. «Реальное время» расспросило жителей города, предпринимателей и психологов, какое влияние на бизнес и работоспособность оказывает продолжительный отдых и всем ли он нужен?
Ноябрьские праздники — не первые длительные выходные, выпавшие на долю татарстанцев в этом году. Вместе с россиянами жители республики 9 дней отдыхали на в майские праздники — с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. Примечательно, что представители бизнеса в большинстве своем не поддерживают идею продолжительного отдыха и видят в нем больше вреда нежели пользы. А вот психологи, хотя и не дают единого рецепта для всех, склонны думать иначе.
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Анатолий Кораблев генеральный директор автоцентра «Парус»
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Отрицательно отношусь к длительным выходным. Клиентов в эти дни за покупкой автомобилей и обслуживанием больше не приходит. Если кто-то хочет что-то купить, он просто перераспределяет время, как в магазин за хлебом. Среднестатистические цифры не меняются. А люди расхолаживаются и еще какое-то время после этих выходных отдыхают на работе. Так что длинные выходные — полная утопия для меня как работодателя.
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Булат Ганиев управляющий партнер компании «Технократия»
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Есть компании с производственной структурой, линейной производительностью, где люди, чем больше отработали, тем больше произвели. За часы простоя они несут огромные убытки. И количество выходных дней напрямую влияет на результат работы. В нашей более творческой сфере это не сказывается негативно. Программисты оптимально в день могут работать 3-4 часа максимум. Что касается предпринимателей, мы все равно работали в эти выходные дни. Когда производство приостанавливается, у меня, наоборот, появляется возможность заняться теми делами, до которых в рабочие дни руки не доходят.
У нас есть проекты с Москвой, США. В татарстанские праздники ребят мы не заставляем трудиться, добровольно предлагаем выйти на работу и оплачиваем сверхурочно. Многие соглашаются. Например, вчера у нас половина сотрудников были на рабочем месте.
Была такая новость: «Майкрософт» перевел сотрудников в Японии на четырехдневную рабочую неделю, и там повысилась эффективность. Некоторые разработчики могут час поработать и принести результат, который могла бы дать целая группа за неделю. И здесь важно не сколько ты часов сидишь, а качество важнее. Возможно, в определенной сфере большее количество выходных дней позволило бы людям уделить больше времени семье, здоровью, личным интересам, и это качественно улучшало бы то время, которое они проводят на работе, и эффективность их деятельности повышалась бы.
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Искандер Юсупов заместитель генерального директора компании «Унистрой»
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Не очень хорошо отношусь к выходным среди недели, они разрывают рабочий темп и выбивают сотрудников из ритма.
Например, рабочий вторник на этой неделе между двумя выходными по сути потерянный, потому что люди берут отгулы, куда-то уезжают. Желательно, чтобы дополнительные выходные присоединяли к субботе и воскресенью.
Чтобы говорить о пользе или вреде от длинных выходных в целом для страны, надо считать показатели экономического эффекта. Думаю, бизнес теряет за праздники, а значит, и страна теряет в части налогов, если бизнес не заработал.
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Александр Гуров директор ЭТП Onlinecontract
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На бизнес влияет любое изменение внешней среды. Мы не можем повлиять на количество нерабочих праздничных дней в году, это внешняя среда и мы принимаем ее такой, какая она есть. 6 ноября — это праздник, день Конституции Республики Татарстан, и поэтому он был объявлен нерабочим в нашей республике. Хочу отметить, что у нас много клиентов за пределами республики, и для нас важно обеспечить их качественное и бесперебойное обслуживание.
Мы соблюдаем действующее законодательство и не заставляем сотрудников работать в праздничные дни. Мы уделяем много внимания выстраиванию правильных отношений с персоналом и их мотивации на достижение целей. Поэтому в нашей компании сотрудники часто добровольно выражают желание выйти на работу в праздничный день для повышения своей результативности. Компания, в свою очередь, компенсирует им все переработки.
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Марат Сабиров директор казанского филиала ИК «Фридом Финанс»
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Отношусь нейтрально к длительным выходным. Тот, кто хочет работать, тот работает. Мы все-таки занимаемся американским рынком ценных бумаг. В прошедшие выходные наша организация официально отдыхала, но всегда наши сотрудники на связи, в США выходных нет. В более легком формате, но люди выходили на работу по собственному желанию, зарабатывали деньги. В целом у нас компания либеральная, люди нацелены на результат и сами выбирают свой график работы в выходные дни в соответствии с тем, чтобы достичь своей цели по доходам.
На этой неделе в Татарстане вторник по факту получился тоже нерабочим. Считаю, что для экономики это очень негативно и как минимум надо группировать выходные дни.
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Галина Ахмерова заместитель генерального директора по коммерции и развитию бизнеса «БАРС Груп»
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Самый многочисленный производственный офис компании находится в Казани, но штаб-квартира «БАРС Груп» находится в Москве, и в целом мы являемся федеральной компанией с 17 представительствами в других регионах. Поэтому если говорить про татарстанские праздники, то лишь в республике сотрудники отдыхают, а «регионы» работают.
В любом случае, выходные не означают, что мы полностью прекращаем работу. Одна из ценностей нашего корпоративного кодекса гласит: «Будь клиентоориентированным!». Поэтому мы на связи для своих заказчиков даже в праздники. Кроме этого, для срочных проектов действует система дежурств. Многих это мотивирует, так как работа в выходные и праздничные дни оплачивается в двойном размере.
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Борис Любошиц председатель совета директоров консалтинговой компании «Аудит груп»
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Представьте, человек, который ведет состав, остановит поезд и уйдет 4 ноября на целый день, а мы с вами будем сидеть в вагоне и ждать. Любая компания живет не сама по себе, а в некоей системе. Банк обслуживает клиентов, транспорт автопарка возит пассажиров. Если выходные не влияют на внешний мир, не вредят ему, то ничего плохого в этом нет. Другой момент — как влияют выходные на внутренний мир, на саму компанию. Это важно, потому что, если мы за время выходных деньги не зарабатываем, это плохо — зарплату, налоги, аренду мы должны платить.
Ответить на ваш вопрос однозначно нельзя. Многое зависит от компании, от того, какой у нее бизнес и проекты. Если мы можем не появляться в офисе, и это не мешает нам выполнять свои обязательства и зарабатывать — прекрасно. И если эти длинные выходные бывают иногда, это нормально. Новый год, ноябрьские, майские праздники, День независимости России — то, к чему мы привыкли, что уже вписано в наш график, и мы подстраиваемся, чтобы это не мешало ни внешнему, ни внутреннему миру.
У меня есть сотрудники, которые работают по индивидуальному графику, и это увеличивает их производительность. Но если сделают, например, четырехдневную рабочую неделю для всей компании, это ее убьет. Это касается большинство предприятий. Среди трех видов управления есть управление по процессу: мы контролируем конвейер — в нем задействованы в каждой компании примерно 70 процентов сотрудников. Еще процентов 25 управляются по результату — контролируем качество их работы. И 5 процентов управляются по ценностям — эти люди сделали максимум возможного — чаще всего это топ-менеждмент, творческие работники. Им можно делать любой график. Нельзя делать свободный график тем, кого контролируют по процессу и результату — они не добьются результата.
В праздники двери в наш офис закрыты, но половина компании работала 6 ноября, особенно те, кто задействован в каких-то проектах. Меня физически нет в стране, я в отпуске. Мне звонят клиенты, и если в этот день я им не отвечу, то на следующий день может оказаться поздно.
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Евгений Иванов управляющий собственник Penta Hause
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Всегда будут руководители, которые за дополнительный отдых, и кто — против. Предприниматель должен правильно уметь использовать «минусы» длинных выходных. Разумеется, «плюс» в том, что дополнительный отдых отражается на человеческих ресурсах всегда позитивно. Сотрудники имеют возможность побыть с семьей. Сейчас набирает силу идеология people-to-people — люди работают с людьми. Важно, чтобы человеческий ресурс сохранялся в команде. Ее здоровый дух будет позитивно влиять на приток денежных средств и на приток клиентов. Это напрямую имеет отношение к взаимодействию клиентов и менеджеров.
А «минус» затяжного отдыха в том, что он расслабляет, а значит, негативно сказывается на чистом денежном потоке, на клиентах, на зарплате людей. Многие же понимают, что «сидят» на процентах, и лишний выходной не есть хорошо. Но все деньги не заработаешь. Поэтому я от каждого праздника пытаюсь всегда найти позитивные моменты, переделать «минус» на «плюс».
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Адель Ягудин партнер Indever по РТ
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Всегда против длительных выходных. Сам не привык работать по графику с 9 до 18. Смотря какую сферу нашей деятельности брать. Например, в Indever у нас нет нескончаемого потока клиентов. Два менеджера принимают людей по записи. Люди могут отдыхать и в течение рабочего дня. Один из них может уйти в пятницу, допустим, на намаз или в среду в обед сходить в футбол поиграть, если нет клиентов. Говорю сотрудникам: «Опаздываешь на 20 минут, ничего страшного — предупреди». Но если менеджер опаздывает ко времени, на которое записан клиент, тогда с него другой спрос. В нашей компании главное — чтобы работа была сделана. Приведу пример, в пятницу планировал купить машину в Москве, замешкался. Оказалось, в салоне короткий день, в 16 часов его сотрудники выключили компьютеры и ушли. Это неправильно.
Длительные выходные очень сильно выбивают из графика. Во вторник работали, в среду опять непонятно какой выходной. В принципе отдыхать 2-3 дня — нормально, но рваный график все разрушает. Лучше бы соединили все выходные вместе. Наш бизнес построен на серии услуг. В кафе и барах, которые расположены в технопарках, немного не так, как в обычных ресторанах. Например, в Иннополис люди переехали недавно. На выходные они, наоборот, уезжают оттуда домой, в Уфу, Самару, другие города. И длинные выходные, когда нет продаж, мне всегда идут «в минус».
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Рафаэль Сыражев гендиректор девелоперской компании «Невада РТ»
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Для нашей компании, чем больше выходных, тем лучше. У людей высвобождается время, чтобы ездить на экскурсии по нашим объектам. Если весной, летом в течение дня и после работы потенциальные клиенты смотрят земельные участки до 8—10 часов вечера, то сейчас после 5 вечера они уже ничего не разглядят. А нам важно, чтобы люди приезжали в световое время. И выходные в холодное время года работают на нас со знаком «плюс». У нас команда замотивирована, работает на результат «24 на 7». Сотрудники получают проценты со сделок, поэтому заинтересованы в клиентах в дни, когда все отдыхают.
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Елена Булюхина директор детского центра «Тим-Тим» и центра нейропсихологии и развития речи
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4 ноября наш центр был закрыт, а в татарский выходной специалисты выходили по графику. Работа в выходные у них не вызывает никаких вопросов. У нас специфический бизнес. Во многом наша работа зависит от родителей дошколят, с которыми мы ведем занятия. Прошлые выходные совпали со школьными каникулами. Поэтому те, у кого есть старшие дети, пытаются в такие дни проводить время с семьей, за городом, практически использовали эти выходные как новогодние каникулы. У нас есть кружки, занятия английским языком, а для особых детей есть и серьезные развивающие занятия, которые лучше не пропускать. Но несмотря на это, как правило, в дни отдыха родители позволяют малышам лениться. К нам ходят и по абонементам. Оплату за какие-то пропущенные детьми занятия мы можем пересчитать, но это сказывается негативно на нашей деятельности.
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Ольга Лопухова кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования КФУ
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Я вообще за длительные выходные. Лично мне их просто не хватает (смеется). Поэтому не вижу вреда в них. Есть, конечно, люди, которые спиваются, им, может, это вредно. Но с другой стороны, остальным людям тоже ведь нужен отдых. Они могут более качественно его организовать — куда-то поехать, сменить обстановку. А в короткие выходные они только переделают свои дела и не отдохнут. На самом деле это зависит от человека, его организованности, как он организует свой отдых, а не от того, сколько этого отдыха предоставляется.
Вообще в цивилизованных странах, чем выше уровень жизни, тем больше выходных и, они более качественные. Я считаю, что и четырехдневная рабочая неделя — это признак развитости цивилизованного общества. Но это вопрос культуры и уровня развития жизни. Поэтому психология в этом вопросе подходит так — здесь все дифференцированно, зависит от человека, уровня его культуры, организованности. И несомненно есть польза от таких выходных — у человека должна быть возможность для хобби, общения с друзьями, иначе мы придем к полной депрессии и разрушению.
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Инна Городецкая кандидат психологических наук, доцент, эксперт международной ассоциации IPP
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Конечно, неслучайно, что есть разные мнения. Это как раз показатель того, что мы очень индивидуальны. И сложно дать какой-то общий рецепт, что правильно и что нет. Многое зависит от стиля жизни человека. Есть такие люди, которые привыкли к определенному режиму, им с этим режимом хорошо и комфортно. И, наоборот, когда человек из режима выбивается, ему очень тяжело возвращаться в него. А есть совершенно другой тип людей: они очень сильно утомляются от монотонного режима дня, и им необходимо периодически на достаточно значительное время давать себе возможность отдохнуть от режима, от этого сильно зависит их работоспособность. То есть у кого-то работоспособность сильно падает после выходных, но и примерно такая же армия людей демонстрируют совершенно противоположные результаты. Статистические данные говорят, что примерно такие группы представлены в соотношении 50 на 50. Поэтому я как персональный психолог затруднилась бы дать один рецепт на все человечество.
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