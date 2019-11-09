«Полная утопия для работодателя» — бизнес не одобрил длительные выходные

Представьте, человек, который ведет состав, остановит поезд и уйдет 4 ноября на целый день, а мы с вами будем сидеть в вагоне и ждать. Любая компания живет не сама по себе, а в некоей системе. Банк обслуживает клиентов, транспорт автопарка возит пассажиров. Если выходные не влияют на внешний мир, не вредят ему, то ничего плохого в этом нет. Другой момент — как влияют выходные на внутренний мир, на саму компанию. Это важно, потому что, если мы за время выходных деньги не зарабатываем, это плохо — зарплату, налоги, аренду мы должны платить.

Ответить на ваш вопрос однозначно нельзя. Многое зависит от компании, от того, какой у нее бизнес и проекты. Если мы можем не появляться в офисе, и это не мешает нам выполнять свои обязательства и зарабатывать — прекрасно. И если эти длинные выходные бывают иногда, это нормально. Новый год, ноябрьские, майские праздники, День независимости России — то, к чему мы привыкли, что уже вписано в наш график, и мы подстраиваемся, чтобы это не мешало ни внешнему, ни внутреннему миру.

У меня есть сотрудники, которые работают по индивидуальному графику, и это увеличивает их производительность. Но если сделают, например, четырехдневную рабочую неделю для всей компании, это ее убьет. Это касается большинство предприятий. Среди трех видов управления есть управление по процессу: мы контролируем конвейер — в нем задействованы в каждой компании примерно 70 процентов сотрудников. Еще процентов 25 управляются по результату — контролируем качество их работы. И 5 процентов управляются по ценностям — эти люди сделали максимум возможного — чаще всего это топ-менеждмент, творческие работники. Им можно делать любой график. Нельзя делать свободный график тем, кого контролируют по процессу и результату — они не добьются результата.

В праздники двери в наш офис закрыты, но половина компании работала 6 ноября, особенно те, кто задействован в каких-то проектах. Меня физически нет в стране, я в отпуске. Мне звонят клиенты, и если в этот день я им не отвечу, то на следующий день может оказаться поздно.