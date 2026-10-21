Количество бизнесменов в Татарстане увеличилось на 3,4 тыс. человек за полгода

По этому показателю республика заняла седьмое место по России

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 30 сентября 2026 года в Татарстане насчитывается 125,4 тыс. индивидуальных предпринимателей — субъектов МСП. По этому показателю республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе и седьмое по России, следует из статистики ФНС.

Отметим, что за последние полгода в регионе количество ИП увеличилось на 3,4 тыс. человек (на конец марта 2026-го насчитывалось 122 тыс. бизнесменов). Причем в тот раз республика также заняла по этому показателю седьмое место среди российских регионов.

С начала года количество самозанятых в России увеличилось на 6,5%, до 16,4 млн человек, а число индивидуальных предпринимателей — на 7%, до почти 4,8 млн человек. Однако, по словам руководителя Союза предпринимателей и арендаторов России Андрея Бунича, увеличение числа ИП связано с налоговыми изменениями, а не с реальным ростом объектов бизнеса в экономике. Что касается самозанятых, то их число, по прогнозам HR-специалиста Гарри Мурадяна, будет расти по ряду причин, но в определенный момент они столкнутся с невостребованностью на рынке труда. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров