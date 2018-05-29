ONLINECONTRACT
Общая информация
Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT — площадка №1 на рынке межкорпоративной электронной торговли в Татарстане*, одна из крупнейших ЭТП России.
Компания создана 24 апреля 2007 г., в этом же году на площадке проведена первая закупка.ONLINECONTRACT помогает тысячам предприятий оптимизировать затраты и находить поставщиков или покупателей в кратчайшие сроки, сохраняя прозрачность и честную конкуренцию процессов закупок и продаж.
ЭТП работает по трем направлениям: Корпоративные закупки, Биржевые продукты, Реализация активов и имущества. Организации разного масштаба и географии могут проводить здесь закупки для обеспечения нужд компании, покупать нефтепродукты и продукты нефтехимии у ведущих российских предприятий-производителей напрямую и по рыночной цене, а также покупать или продавать автомобили, металлы, технику, имущество и другие активы предприятия.
Руководитель —Александр Андреевич Гуров.
*сведения взяты из открытых данных электронных площадок
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, 20, 3 этаж.
- Телефон: 8 (800) 555-39-39, 8 (843) 2-696-696
- Email: info@onlc.ru
- Сайт: www.onlinecontract.ru
Дата последнего обновления: 29.05.2018