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ONLINECONTRACT

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ONLINECONTRACT

Общая информация

Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT — площадка №1 на рынке межкорпоративной электронной торговли в Татарстане*, одна из крупнейших ЭТП России.

Компания создана 24 апреля 2007 г., в этом же году на площадке проведена первая закупка.ONLINECONTRACT помогает тысячам предприятий оптимизировать затраты и находить поставщиков или покупателей в кратчайшие сроки, сохраняя прозрачность и честную конкуренцию процессов закупок и продаж.

ЭТП работает по трем направлениям: Корпоративные закупки, Биржевые продукты, Реализация активов и имущества. Организации разного масштаба и географии могут проводить здесь закупки для обеспечения нужд компании, покупать нефтепродукты и продукты нефтехимии у ведущих российских предприятий-производителей напрямую и по рыночной цене, а также покупать или продавать автомобили, металлы, технику, имущество и другие активы предприятия.

Руководитель —Александр Андреевич Гуров.


*сведения взяты из открытых данных электронных площадок

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, 20, 3 этаж.
  • Телефон: 8 (800) 555-39-39, 8 (843) 2-696-696
  • Email: info@onlc.ru
  • Сайт: www.onlinecontract.ru

Дата последнего обновления: 29.05.2018

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