ООО ИК Фридом Финанс
Общая информация
Инвестиционная компания «Фридом Финанс» – это команда специалистов с десятилетним опытом работы в сфере американского и российского фондовых рынков.
Ключевая специализация компании – организация доступа к торгам на крупнейших фондовых биржах США: NYSE, NASDAQ, AMEX, CBOT, CBOE, CME
В России компания открывает доступ к Московской и Санкт-Петербургской биржам, а также оказывает услуги брокерского обслуживания и доверительного управления ценными бумагами.
Команда экспертов «Фридом Финанс» – одна из немногих в России, кто осуществляет полноценную поддержку работы клиентов на биржах США: начиная от генерации инвестиционных идей, аналитического сопровождения (более 30 материалов на русском языке в день) и заканчивая поддержкой в учете торговых операций и консультациями специалистов.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань ул. Сибгата Хакима 15, тел. +7 (843) 2490051
- Сайт: https://ffin.ru/
Дата последнего обновления: 22.06.2018