ООО ИК Фридом Финанс

Общая информация

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» – это команда специалистов с десятилетним опытом работы в сфере американского и российского фондовых рынков.

Ключевая специализация компании – организация доступа к торгам на крупнейших фондовых биржах США: NYSE, NASDAQ, AMEX, CBOT, CBOE, CME

В России компания открывает доступ к Московской и Санкт-Петербургской биржам, а также оказывает услуги брокерского обслуживания и доверительного управления ценными бумагами.

Команда экспертов «Фридом Финанс» – одна из немногих в России, кто осуществляет полноценную поддержку работы клиентов на биржах США: начиная от генерации инвестиционных идей, аналитического сопровождения (более 30 материалов на русском языке в день) и заканчивая поддержкой в учете торговых операций и консультациями специалистов.

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