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ИП Сыражев Рафаэль Абдрякибович (Невада РТ)

Торговля, Строительство, Загородная недвижимость

Общая информация

Центр Продажи Земельных Участков «Невада РТ» занимается реализацией загородных участков в Республике Татарстан.

Индивидуальный предприниматель зарегистрирован с 2014 года.

Руководитель — Сыражев Рафаэль Абдрякибович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420129, ул. Салиха Батыева, д.11. Офис 22.
  • Телефон: (843) 239-22-40
  • Сайт: http://nevadart.ru/

Дата последнего обновления: 26.11.2020

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