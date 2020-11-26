ИП Сыражев Рафаэль Абдрякибович (Невада РТ)
Торговля, Строительство, Загородная недвижимость
Общая информация
Центр Продажи Земельных Участков «Невада РТ» занимается реализацией загородных участков в Республике Татарстан.
Индивидуальный предприниматель зарегистрирован с 2014 года.
Руководитель — Сыражев Рафаэль Абдрякибович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420129, ул. Салиха Батыева, д.11. Офис 22.
- Телефон: (843) 239-22-40
- Сайт: http://nevadart.ru/
Дата последнего обновления: 26.11.2020