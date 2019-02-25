Инвентарная афера в БТИ: земля ушла по липовым договорам с советской властью?

Бывшей и действующей сотрудницам АО «Бюро технической инвентаризации РТ» предъявили мошенничество на 6 млн рублей, по месту службы провели обыски

Благодаря изъятой флешке силовики вскрыли новую аферу с казанской недвижимостью. На устройстве были найдены образцы липовых договоров 50—70-х годов прошлого века. Позже именно такие сотрудники МВД и Следкома по РТ обнаружили вшитыми в несколько инвентарных дел БТИ и, потянув за ниточку, вышли на группу из пяти человек. В их числе — две не чужие для БТИ дамы. Детали — в материале «Реального времени».

Орггруппа с участием «неустановленных сотрудников БТИ»



По уголовному делу привлекают бывшего техника АО «Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан» Марину Мазитову. В октябре 2014 года она учредила и возглавила риелторскую компанию «Барс-Сити-Групп». А с ноября того же года, как полагают силовики, в Казани начала действовать организованная группа охотников за чужой недвижимостью.

Уголовное дело было возбуждено 18 февраля 2019 года во втором отделе Следкома по РТ в отношении Мазитовой, Акчурина, Васильевой и неустановленных лиц, в том числе сотрудников АО «БТИ РТ». 21 февраля Советский суд Казани отправил под домашний арест Марину Мазитову и Альберта Акчурина, а на следующий день поступило ходатайство в отношении ведущего юрисконсульта БТИ 32-летней Марии Чинаховой. Ее также заподозрили по трем эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и водворили под домашний арест. Эту информацию «Реальному времени» подтвердил пресс-секретарь Советского суда Казани Марат Хаертдинов.

В деле имеются свидетельства, что Чинахова и Мазитова познакомились в БТИ и вторая не раз обращалась к коллеге с просьбой по поводу объектов недвижимости, просила поднять и дать ей на время инвентарные дела. Чинахова соглашалась, а через какое-то время заподозрила — Мазитова не только знакомится с материалами, но и «подшивает поддельные правоустанавливающие документы».

Уголовное дело было возбуждено 18 февраля 2019 года во втором отделе Следкома по РТ в отношении Мазитовой, Акчурина, Васильевой и неустановленных лиц, в том числе сотрудников АО «БТИ РТ». Фото: bti.tatarstan.ru

Дела о взятке нет

«Реальному времени» удалось связаться с защитником подозреваемой Марии Чинаховой. «Никаких договоренностей о подмене материалов между моей подзащитной и ее коллегой Мазитовой не было. Так, как техник БТИ обращалась к ней иногда, чтобы посмотреть дела», — говорит адвокат Яна Ковалева.

По словам адвоката, в рамках следствия пока не установлено, в какой именно период в инвентарные дела были вшиты поддельные, по версии следствия, документы. «Нам вменяют эпизоды в основном 2015—2016 годов, а моя подзащитная говорит, что прекратила общение с Мазитовой еще в 2013-м», — объясняет Ковалева.

Как удалось выяснить «Реальному времени», у силовиков есть информация о якобы имевшей место передаче 40 тысяч рублей от бывшей сотрудницы БТИ нынешней. Однако ни дачу, ни получение взятки никому пока не предъявляют.

Раскрутить эту историю помогла флешка, изъятая в качестве вещественного доказательства по другому уголовному делу. На ней, как сообщили «Реальному времени» в Следкоме, сохранились копии фиктивных договоров. Оригиналы подделок силовикам удалось найти уже в официальных документах.

…В АО «БТИ» держат паузу. Остался без ответа официальный запрос «Реального времени» гендиректору Лене Хамзиной о принятых мерах и результатах служебной проверки. Отметим, что учредитель АО «БТИ» — Республика Татарстан. Ну а госпожа Хамзина одновременно является директором ГБУ «Центр кадастровой оценки» и президентом Федеративного союза инвентаризаторов России.



Госпожа Хамзина одновременно является директором ГБУ «Центр кадастровой оценки» и президентом Федеративного союза инвентаризаторов России.Фото prav.tatarstan.ru

Отберут ли «подарки советской власти»?

Первый эпизод «дела инвентаризаторов» связан с участком близ Волги в Кировском районе Казани, на улице Водников. По версии следствия, аферисты изготовили фиктивный договор 1978 года о передаче земли под строительство частного дома в бессрочное пользование, на праве личной собственности. Если верить документу, он подписан руководителем коммунального отдела исполкома Кировского райсовета депутатов трудящихся и некой гражданкой Павловой, которая уже в наши дни оформила право собственности. Ущерб предварительно оценен в 1 млн 770 тысяч рублей.

На 2,1 млн рублей потянула потеря муниципалитета в виде участка на улице Новороссийской в поселке Юдино. В качестве правоустанавливающих документов фигурирует договор с поселковым советом депутатов трудящихся за 1951 год, который в правоохранительных органах считают липой. Как и два последующих договора о продаже участка Ивановым Аландерову в 90-х, Аландеровым — Помелову в наши дни. Последний зарегистрировал право собственности и попал в число фигурантов уголовного дела.

Третий эпизод связан с квартирой в пятиэтажке на улице Тинчурина в Вахитовском районе Казани: среди правоустанавливающих документов был найден фиктивный, по мнению следствия, договор купли-продажи 1999 года, ущерб оценен в 2,3 млн рублей.

Два из трех объектов уже перепроданы добросовестным покупателям. Правда, оперативники не исключают появления новых эпизодов.

Ранее в Казани осудили группу из девяти человек по делу о липовых записях в Росреестре и серии хищений «бесхозной» недвижимости на полмиллиарда рублей. Фото Ирины Плотниковой



Преступление и наказание

Ранее в Казани осудили группу из девяти человек по делу о липовых записях в Росреестре и серии хищений «бесхозной» недвижимости на полмиллиарда рублей. Самые большие сроки в декабре 2017 года получили бывший госрегистратор Радик Минязов и директор ООО «Д-строй», сын судьи в отставке Диас Насыбуллин. Им дали по 7,5 года колонии общего режима. В апреле 2018 года Верховный суд РТ в апелляционной инстанции уменьшил обоим сроки до 4 лет.

После вступления в силу закона о зачете сроков — день в СИЗО за полтора в колонии общего режима — эту норму применили и к фигурантам данного дела. Ну а в январе 2019-го Пестречинский райсуд постановил — освободить осужденного Насыбуллина условно-досрочно на 1 год 8 месяцев и 28 дней. Администрация ИК-3 в Пановке характеризовала его положительно, указав на два поощрения за примерное поведение и добросовестное отношение к труду на швейном участке производственной зоны. Прокуратура против досрочного освобождения этого зэка возражала. Верховный суд РТ 22 февраля признал решение об УДО законным.

Напомним, на предварительном следствии ущерб муниципалитета и республики по этому делу оценивался в 503 млн рублей. Суд исключил из дела ряд эпизодов и не стал удовлетворять иски потерпевших, оставив их для рассмотрения в гражданском порядке. Кстати, экс-регистратора Минязова сейчас судят по новому делу.