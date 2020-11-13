Гумеров Тимур Альбертович

Общая информация

Родился 29 июня 1985 года в поселке Фархад, Сиабского района, Самаркандской области.

Образование

2006 г.— окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция».

2009 г.— окончил аспирантуру юридического факультета Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина.

Окончил магистратуру Казанского (Приволжского) федерального университета. Институт управления, экономики и финансов.

Кандидат юридических наук, доцент.

Трудовая деятельность

2006 г. — юрисконсульт в ООО «СХП «Колос Синтез», г. Казань.

2007 г. — юрисконсульт в ГОУ ВПО Казанский государственный университет им. А.И.Ульянова-Ленина. Отдел управления недвижимым имуществом.

2008-2009 гг. — юрисконсульт в ООО «Казаньстройтранс», г. Казань.

2012-2013 гг. — ассистент кафедры уголовного процесса и криминалистики в ФГАОУВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет.

2013-2017 гг. — доцент кафедры уголовного процесса и судебной деятельности, Елабужский институт ФГАОУВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет. Юридический факультет.

2010-2014 гг. — помощник президента КФУ, ФГАОУВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет.

2014-2017 гг. — начальник отдела развития городского хозяйства и повышения энергоэффективности, аппарат исполнительного комитета муниципального образования г. Казани. Комитет экономического развития г. Казани.

2017-2018 гг. — заместитель председателя Аппарата исполнительного комитета муниципального образования г. Казани. Комитет экономического развития г. Казани.

С 2008 г. — доцент ФГБОУВПО Казанский национально исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева (КАИ). Институт экономики, управления и социальных технологий.

2018-2019 гг. — руководитель Центра Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства РТ».

С 5 июня 2019 г. — руководитель государственного казенного учреждения «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ».

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