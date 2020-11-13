ГКУ Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан
Общая информация
ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» был создан в 2013 году.
Основной целью деятельности Учреждения является осуществление государственных функций в области реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан.
Руководитель — Гумеров Тимур Альбертович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул Московская, 55
- Телефон: (843) 293-03-58
- Email: crppmsp.rt@tatar.ru
Дата последнего обновления: 13.11.2020