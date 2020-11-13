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ГКУ Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан

Гос. ведомства

Общая информация

ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» был создан в 2013 году.

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление государственных функций в области реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан.

Руководитель — Гумеров Тимур Альбертович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, ул Московская, 55
  • Телефон: (843) 293-03-58
  • Email: crppmsp.rt@tatar.ru

Дата последнего обновления: 13.11.2020

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