Усманов Марат Закариевич

Общая информация

Родился 4 августа 1973 года в Буинске.

Образование:

1998 год — Казанская государственная архитектурно-строительная академия

Трудовая деятельность:



1994 по 1996 гг. — специалист специального хозрасчетного производственного отдела Буинского райкомхоза РТ.

1996 по 1999 гг. — начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Буинского района РТ.

1999 по 2000 гг. — специалист по оценке пенсионных прав ОПФ Буинского района РТ.

2001 по 2003 гг. — ведущий специалист сектора строительства и развития жилищного хозяйства, главный специалист комитета по строительству и ЖКХ, заместитель начальника отдела коммунального хозяйства администрации Советского района Казани.

2003 по 2005 гг. — начальник отдела №7 (Советский) Управления торговли, общественного питания и потребительских услуг Министерства торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ в Казани.

2005 по 2006 гг. — начальник отдела №7 (Советский) Управления торговли, общественного питания и потребительских услуг администрации Казани.

2006 по 2010 гг. — начальник отдела потребительского рынка и услуг, начальник отдела по работе с жилыми комплексами администрации Советского района Исполкома Казани.

2010 г. – заместитель главы администрации Московского района Исполкома Казани.

2011 по 2014 гг. — заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Исполкома Казани.

С 31 октября 2014 г. — префект территории МКУ «Префектура „Старый город“ Исполкома Казани».

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