Кантюков Рафаэль Рафкатович
Общая информация
Депутат Казанской городской Думы, заместитель главного инженера по эксплуатации магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Казань»
Образование:
1994 г. окончил Новоуренгойский техникум газовой промышленности;
2000 г. окончил Московский открытый социальный университет;
2003 г. окончил Альметьевский государственный нефтяной институт;
Трудовая деятельность:
1993-1994 гг. – помощник бурильщика Управления капитального и подземного ремонта скважин предприятия «Промбургаз» РАО «Газпром»;
1994-1995 гг. – служба в Вооруженных Силах РФ; 1995-2004 гг. – оператор, мастер по исследованию скважин Управления геологии, разработки и лицензирования месторождений ООО «Ямбурггаздобыча» ОАО «Газпром»;
2004-2010 гг. – начальник отдела, начальник управления по эксплуатации магистральных газопроводов и объектов на них ООО «Газпром трансгаз Казань»;
2014 г. – заместитель главного инженера по эксплуатации магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Казань».
Кандидат технических наук.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: +7 843 272 83 82
- Email: KRR24081975@mail.ru, g-minkina@tattg.gazprom.ru
- Сайт: www.tattg.gazprom.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018