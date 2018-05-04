Кантюков Рафаэль Рафкатович

Общая информация

Депутат Казанской городской Думы, заместитель главного инженера по эксплуатации магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Казань»

Образование:

1994 г. окончил Новоуренгойский техникум газовой промышленности;

2000 г. окончил Московский открытый социальный университет;

2003 г. окончил Альметьевский государственный нефтяной институт;

Трудовая деятельность:

1993-1994 гг. – помощник бурильщика Управления капитального и подземного ремонта скважин предприятия «Промбургаз» РАО «Газпром»;

1994-1995 гг. – служба в Вооруженных Силах РФ; 1995-2004 гг. – оператор, мастер по исследованию скважин Управления геологии, разработки и лицензирования месторождений ООО «Ямбурггаздобыча» ОАО «Газпром»;

2004-2010 гг. – начальник отдела, начальник управления по эксплуатации магистральных газопроводов и объектов на них ООО «Газпром трансгаз Казань»;

2014 г. – заместитель главного инженера по эксплуатации магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Казань».

Кандидат технических наук.



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