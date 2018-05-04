Сафин Фадбир Магусович
Общая информация
Заведующий кафедрой экономики и управления социально-культурной сферой Казанского государственного университета культуры и искусств, депутат Казанской городской Думы
Родился 4 февраля 1950 г. в д.Тат-Китня (Республика Марий Эл).
Образование:
1972 г. – Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина;
1972-1975 гг. – аспирант Казанского государственного университета им.В.И.Ульянова-Ленина;
Трудовая деятельность:
1975-1977 гг. – секретарь комитета комсомола Казанского инженерно-строительного института;
1977-1980 гг. – заместитель завотделом пропаганды Татарского обкома ВЛКСМ;
1980-1982 гг. – секретарь Татарского обкома ВЛКСМ;
1982-1984 гг. – доцент Казанского инженерно-строительного института;
1984-1989 гг. – первый заместитель председателя Татарского обкома ДОСААФ;
1989-1991 гг. – директор Центра социальных исследований Татарского обкома КПСС;
1991-1996 гг. – директор Республиканского центра социальных исследований;
1996-2001 гг. – генеральный директор фонда строительства мечети Кул-Шариф;
2002-2010 гг. – директор Казанского представительства института государственного администрирования (г.Москва);
2010-2012 гг. – директор межрегионального института реконструкции и развития;
2012 – профессор, заведующий кафедрой экономики и управления СКС КазГУКИ.
Профессор, кандидат философских наук, доктор экономических наук.
Женат.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Оренбургский тракт, 3, каб. 123
- Телефон: +7 843 236 19 19
- Email: sfm195@yandex.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018