Гафиятуллин Нияз Мансурович

Общая информация

Директор АНОО «Международная школа Казани», депутат Казанской городской Думы, Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и национальным вопросам.

Родился 14 августа 1986 года в г.Набережные Челны.

Образование:

2008 г. окончил физический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина;

2010 г. окончил Институт развития образования, Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина;

2012 г. — Endicott College, Master of Education in International Education Administration, США (Магистратура, Управление в международном образовании).

2014г. — Educational Leadership programme, The University of Buckingham, Великобритания (Программа лидерство в образовании)

2016 г. — Leaders in Education Programme (International), NIE International National Institute of Education, Сингапур (Программа «Лидеры в системе образования»)

Трудовая деятельность:

2007-2008 гг. — лаборант в лаборатории методов медицинской физики КФТИ КазНЦ РАН;

2008 г. — лаборант по 4 разряду ЕТС в лаборатории методов медицинской физики КФТИ КазНЦ РАН;

2008-2011 гг. — учитель физики в гимназии №19 Приволжского района г.Казани;

2011-2011 гг. — инженер 1 категории в лаборатории методов медицинской физики КФТИ КазНЦ РАН;

2011 г. — заместитель директора по учебной работе в гимназии №19 Приволжского района г.Казани;

2011-2016 гг. – директор гимназии №19 Приволжского района г.Казани;

С февраля 2016 года — руководитель подразделения — директор «Международной школы».

С 1 июля 2016 года — директор АНОО (Автономная некоммерческая общеобразовательная организация) «Международная школа Казани».

Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ за победу в конкурсе лучших учителей Российской Федерации. Имеет звание «Учитель года РТ-2011». В ноябре 2015 года завоевал 2 место во Всероссийском конкурсе «Директор школы- 2015 ».



