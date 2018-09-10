«Где очередь, там коррупционные схемы»: в Казани под суд отдали «миграционное» преступное сообщество

Сотрудников УФМС обвиняют в организации конвейера по легализации гастарбайтеров за взятки

Фото: Анастасия Михайлова

В Казани стартовал судебный процесс по делу об организации незаконной миграции при непосредственном участии высокопоставленных сотрудников управления Федеральной миграционной службы. Их обвиняют в превышениях, злоупотреблениях, взятках и участии в преступном сообществе по легализации не меньше 652 гастарбайтеров. Любопытно, что год назад, когда это дело пришло в суд первый раз, речь шла об устройстве 1 300 граждан ближнего зарубежья. О судебном допросе действующего начальника УФМС МВД Татарстана и темных сторонах татарстанского гостеприимства — среди хозяев «резиновых» квартир обнаружили покойника — в репортаже «Реального времени».

«Система устроена так, чтобы иностранные граждане платили взятки»



По версии следствия, миграционное ОПС работало в Казани в 2015—2016 годах, и его клиентами побывали граждане Таджикистана, Узбекистана, Китая, Вьетнама, Украины и других стран. По мнению этих потребителей, коррупционная составляющая была заложена уже в самом законе о правовом положении иностранных граждан в РФ: срок временного пребывания иностранца, прибывшего в безвизовом порядке, не может превышать 90 суток в течение каждых 180 суток. То есть после трех месяцев в России человек должен провести еще три за ее пределами и лишь после этого имеет права въехать вновь.

В ходе следствия один из ныне подсудимых, Дамир Салимов, вспоминал, что вопрос о порядке постановки на учет иностранных работников знакомый из УФМС Рафис Абзяппаров в 2015 году пояснял так: постановка — дело сложное, очереди дождаться практически невозможно, и даже дождавшись, можно получить отказ в регистрации по формальным основаниям. «Поскольку система работы УФМС устроена так, чтобы иностранные граждане платили взятки», — цитировал Салимов специалиста-эксперта Абзяппарова. Теперь первого обвиняют в даче взяток (ч. 4 ст. 291 УК РФ), организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ (ст. 322.1 УК РФ) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), второго — в получении взяток в крупном размере, организации незаконной миграции и участии в ОПС (ч. 3 ст. 290 УК, ст. 322.1, ч.2 ст. 210 УК РФ). С учетом сложности доказывания в деле фигурирует довольно скромная сумма взяток, в которых обвиняют Абзяппарова, — 10 тыс. 500 рублей.

Третьим на скамье подсудимых стал экс-начальник отдела миграционного учета управления Александр Марков, также обвиняемый в организации незаконной миграции, а еще в превышении полномочий и умышленном уничтожении документов, на основании которых были внесены записи в единые госреестры (ст. 322.1, ч. 1 ст. 286, ст. 285.3 УК РФ). Полностью свою причастность к преступлениям с начала следствия отрицал лишь Марков. Абзяппаров в 2016-м писал даже явку с повинной, однако теперь он и его защитник Айрат Уразманов воздерживаются от высказывания своей позиции по обвинению. По словам адвоката, она будет сформирована по результатам допросов свидетелей.

Третьим на скамье подсудимых стал экс-начальник отдела миграционного учета управления Александр Марков, также обвиняемый в организации незаконной миграции, а еще в превышении полномочий и умышленном уничтожении документов. Фото tatar-inform.ru



Гости из «23 века»

Четвертый обвиняемый по данному делу, уроженец Таджикистана с гражданством РФ Мустаким Раджабов, в ходе следствия скрылся и был объявлен в розыск. Казанское ООО «Лексикон+» под руководством Мустакима Раджабова официально специализировалось на розничной торговле через интернет. На деле же, как полагают силовики, Раджабов и К занимались бизнесом на помощи мигрантам по сдаче экзаменов на знание русского языка и сдаче документов для регистрации. Главным условием легального пребывания в России было наличие временного места жительства или рабочего места. При этом документы иностранных работников в УФМС представлял сам работодатель, а за жильца — владелец квартиры.

Сам «Лексикон+», базировавшийся на Спартаковской в 180 метрах от здания УФМС на улице Островского, в качестве работодателя не выступал. Эту роль, по версии обвинения, выполняла зарегистрированная в том же помещении компания ООО «23 век» и ООО «АМА-Сервис» Камиля Салимова — брата подсудимого. На следствии иностранцы рассказывали, что просто отдавали деньги Раджабову либо Салимову — по 1—2 тысячи рублей за человека, и те решали проблему с регистрацией, патент стоил дороже — 5 тысяч.

В миграционной службе таких людей называли «посредниками» и в ходе следствия «сдали» еще нескольких. Обвинение считает, что принимающей стороной по факту выступали организации, которые в тот период даже не вели хозяйственной деятельности. Без участия людей внутри системы такие схемы были невозможны. Впрочем, пока это дело шло до суда, татарстанское Управление миграционной службы успело мигрировать из центра в Авиастроительный район Казани, ну а сама Федеральная миграционная служба в том же 2016 году пройти через процедуру реорганизации — ее функции вернули МВД.

Допрос подполковника: «Подозреваю, уничтожили специально»

На прошлой неделе в качестве свидетелей по делу предполагаемой ОПС Вахитовский райсуд Казани допросил бывших и действующих сотрудников службы, включая начальника управления по вопросам миграции МВД РТ Артема Кузнецова. На вопрос о знакомстве с подсудимыми начальник сказал: «Только Маркова знаю». Судью Марата Сайфуллина интересовали четыре подписанных Кузнецовым акта на уничтожение документов УФМС и личность того, кто их приносил.

В качестве свидетелей по делу предполагаемой ОПС Вахитовский райсуд Казани допросил бывших и действующих сотрудников службы, включая начальника управления по вопросам миграции МВД РТ Артема Кузнецова. Фото tatar-inform.ru



— Я помню, было четыре акта. Это было в апреле или в мае, когда у нас происходила реорганизация. Как руководитель Управления федеральной миграционной службы я подписывал в день от 100 до 500 документов, и до 1 июня надо было закончить, — рассказал Артем Кузнецов. — Как эти документы оказались у меня на столе, я не знаю, я не помню. Перед этим на совещании я всех предупредил: вы являетесь членами комиссии. Лично сам я не смогу за всем проследить, поэтому вникайте, подписывайте, потом приносите мне. Поэтому, когда я пролистывал, я видел все подписи и подписывал… На первых местах сроки даты хранения совпадали.

— А сколько должны храниться? — уточнила гособвинитель Венера Игумнова.

— Год, — ответил свидетель

— Они все проходили по срокам? — прокурор

— С первым актом все совпадало. Я вот только потом на следствии посмотрел, там, по-моему, только с середины начинаются акты, которые не совпадают.

Адвокат Айдар Сейтумеров, представляющий интересы Маркова, спросил, на каком основании уничтожали документы. Подполковник полиции сослался на приказы ФМС, их номера назвать не смог, но объяснил, чем обусловлен срок хранения: «Очень большой объем уведомлений поступает в течение года, если их хранить больше года, у нас помещений не хватит, поэтому уничтожается через год. Вся информация есть в базе данных, поэтому хранить эти документы смысла нет». Впрочем, тут же свидетель заявил, что к маю 2016-го поступило много жалоб от граждан, получивших требования из налоговой отчитаться о доходах за проживание иностранных граждан в их квартире. Жаловались те, кто никаких иностранцев в свой дом и не пускал!

Новое руководство службы затеяло проверку, и тут вскрылось — первичные документы, на основании которых регистрировали иностранцев, уничтожены. По старому приказу №159 предписывалось хранить эти данные от года до 5 лет, в новом приказе №364 сроки указаны не были. «Вправе ли был Марков уничтожить документы или он обязан был хранить?» — спросил адвокат Сейтумеров свидетеля. «Один приказ не отменял другой, — заявил Кузнецов. — Я не буду квалифицировать этот момент, два года назад не смог, поэтому и в СК отправил… Марков обязан был хранить документ, пока он бы не подлежал уничтожению… Я подозреваю, что уничтожены они были специально. Так как именно по квартирам, по которым были жалобы, нет документов».

По словам главного по миграции в Татарстане, сразу после приказа о присоединении УФМС к МВД он доложил о ситуации с уничтоженными документами и жалобами людей главе МВД по РТ Хохорину и экс-руководителю ФМС Ромодановскому. Артем Кузнецов дал понять — бардака в деле регистрации было много: «Юрлица подавали документы нашим сотрудникам — регистрировать иностранцев по разным квартирам. Любую квартиру, которая только ни придет в голову. Поэтому мы ввели, чтобы после каждого зарегистрированного на миграционный учет информацию присылали в налоговую инспекцию, чтобы потом каждому этому гражданину приходило письмо «счастья»… В СК по Казани возбуждено подряда 20 уголовных дел на юрлица. Все это есть в базе, но кто из сотрудников УФМС регистрировал, нет в базе».

Артем Кузнецов дал понять — бардака в деле регистрации было много. Фото ulpravda.ru



Чего не расскажет покойник

Со слов Кузнецова, в отдельных «резиновых» квартирах регистрировали по 500—600 гостей Татарстана. Защиту особенно интересовала одна из проблемных квартир, зарегистрированная на Полякова. Но по этому вопросу начальник миграционного управления заявил: «Ничего пояснить не могу».

Между тем сотрудниками Следкома установлен факт чудесного воскрешения покойника! Если верить данным УФМС по РТ, умерший в августе 2015-го казанец Владимир Поляков в последующем неоднократно являлся в миграционную службу и регистрировал по своему адресу иностранных граждан!.. По версии следствия, делалось это по указанию ныне подсудимого Маркова, причем, чтобы обман не вскрылся, паспорт покойного Полякова числился в базе действующим! Как это стало возможно, свидетели из паспортно-визовой службы того же ФМС пояснить не смогли.

Так, экс-начальник отдела службы Гузель Зинина сообщила суду: после смерти человека в УФМС из ЗАГСа направляли его паспорт, который затем передавался в районное отделение для уничтожения, данные в обязательном порядке заносились в электронную базу. Почему в случае с паспортом Полякова этого не было сделано, свидетелю неизвестно.

«Где хранятся документы и уведомления о смерти человека и уничтожении его паспорта?» — расспрашивал Зинину адвокат Сейтумеров. «До 2016 года был архив, после передачи [функций] УФМС в МВД, его нет», — заявила та. Подсудимый Марков также активно задавал вопросы свидетелям. В частности, у бывшего коллеги Марата Галиахметова он спросил, насколько полон был архив на момент уничтожения документов и изымались ли они? «Много изымалось документов сотрудниками полиции. Процентов 40 точно было на месте», — сообщил Галиахметов, не вдаваясь в детали полицейских проверок.

В перерыве заседаний представители защиты рассказали «Реальному времени», что именно с их подачи первый процесс по данному делу закончился возвратом материалов в прокуратуру. На суде выяснилось, что обвиняемый Абзяппаров просто физически в период своего отпуска и выходных не мог отвечать за устройство всех 1 300 мигрантов, фигурировавших в первом обвинительном заключении. Но кто-то же и их устраивал?! Теперь защита ставит под сомнение существование преступного сообщества, утверждая, что двое из троих участников предполагаемого ОПС даже не знакомы с друг другом.

— Этот факт не оспаривается ни следствием, ни обвинением. Салимов знает как Раджабова, так и Абзяппарова, а Абзяппаров не знает Раджабова, никогда с ним не виделся, не встречался и не общался, — говорит адвокат Абзяппарова Айрат Уразманов. — И по структуре обвинения получается так, что вот три участника: двое не знают друг друга и один из участников подкупает через второго, подкупает третьего для решения какого-то вопроса, что тоже мы считаем парадоксом. Поскольку, раз уж это орггруппа, ну нелогично подкупать одного из членов своей орггруппы…

Следующее заседание суда по этому делу назначено на 24 сентября.