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В Казани приостановили полномочия судьи Фирсовой

14:59, 15.05.2019 2
В Казани приостановили полномочия судьи Фирсовой
Фото: "Реальное время"

Сегодня Квалифколлегия судей Татарстана приостановила полномочия судьи Ново-Савиновского суда Казани Марины Фирсовой, ее подозревают в посредничестве взятке 50 тысяч рублей.

Сама судья на заседание не пришла, ее супруг до начала оставил в ККС РТ ходатайство об отводе всего состава коллегии. Оснований для такого решения члены ККС не нашли.

В итоге представление главы Верховного суда Татарстана Ильгиза Гилазова было рассмотрено и удовлетворено. Напомним, после возбуждения против Фирсовой уголовного дела главный судья республики попросил приостановить ее судейские полномочия на время производства по уголовному делу.

Напомним, сама временно лишенная статуса судья причастность к преступлению отрицает, а свое уголовное дело считает незаконным.

ПроисшествияБизнесОбществоВласть Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 00:54
    Ничуть не жаль. Она не одна такая
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  • Анонимно 08:26
    Если не знаете не пишите. Какие ваши доказательства?
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