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Бастрыкин возбудил дело против казанской судьи Фирсовой

12:30, 25.04.2019 1
Бастрыкин возбудил дело против казанской судьи Фирсовой
Фото: wikipedia.org

Накануне в Москве председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Ново-Савиновского райсуда Казани Марины Фирсовой. Ее подозревают в посредничестве взяточничеству.

В новом статусе судья пока не допрашивалась, сообщают источники «Реального времени». Ранее она неоднократно отрицала какую-либо причастность к коррупционной сделке

В феврале 2019 года Высшая квалифколлегия судей РФ поддержала решение Квалифколлегии судей Татарстана о даче согласия на уголовное преследование Фирсовой по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) либо с использованием своего служебного положения).

Напомним, представление Бастрыкина в отношении этой казанской судьи было удовлетворено со второй попытки.

Ранее статус подозреваемой в другом уголовном деле получила казанская мировая судья в отставке Эльмира Зиганшина.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:39
    действие - это и бездействие тоже... это хорошо знают рабочие в кабинетах...
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