Абдрахманов Данияр Мавлиярович
Общая информация
Родился 25 ноября 1980 года в г. Уфе.
Образование
2003 г.— окончил БашГУ факультет философии и социологии по специальности «социальная работа».
2006 г. — окончил аспирантуру на кафедре философии БашГУ.
Трудовая деятельность
2004-2007 гг. — ассистент, старший преподаватель кафедры социальной работы БашГУ.
2005-2007 гг. — младший научный сотрудник, научный сотрудник, ученый секретарь Центра изучения национальных и языковых отношений Академии наук Республики Башкортостан.
2007-2008 гг. — заместитель директора ГНУ «Институт гуманитарных исследований Академии наук Республики Башкортостан».
2008-2009 гг. — и.о. директора ГНУ «Институт гуманитарных исследований Академии наук Республики Башкортостан».
2009-2016 гг. — заместитель директора ГБНУ «Институт гуманитарных исследований Республики Башкортостан».
С февраля 2016 г. — директор Межведомственного научно-исследовательского центра развития мусульманского образования БГПУ им. М. Акмуллы.
С июля 2017 г. — директор Научно-исследовательского института духовной безопасности и развития религиозного образования Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.
С 6 марта 2019 г. — ректор Болгарской исламской академии.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Болгар
- Адрес: 422840, ул. Кул Гали, 1а
- Телефон: (843) 590-23-79
- Email: info@bolgar.academy
- Сайт: https://bolgar.academy/
Дата последнего обновления: 23.11.2020