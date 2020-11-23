Абдрахманов Данияр Мавлиярович

Общая информация

Родился 25 ноября 1980 года в г. Уфе.

Образование

2003 г.— окончил БашГУ факультет философии и социологии по специальности «социальная работа».

2006 г. — окончил аспирантуру на кафедре философии БашГУ.

Трудовая деятельность

2004-2007 гг. — ассистент, старший преподаватель кафедры социальной работы БашГУ.

2005-2007 гг. — младший научный сотрудник, научный сотрудник, ученый секретарь Центра изучения национальных и языковых отношений Академии наук Республики Башкортостан.

2007-2008 гг. — заместитель директора ГНУ «Институт гуманитарных исследований Академии наук Республики Башкортостан».

2008-2009 гг. — и.о. директора ГНУ «Институт гуманитарных исследований Академии наук Республики Башкортостан».

2009-2016 гг. — заместитель директора ГБНУ «Институт гуманитарных исследований Республики Башкортостан».

С февраля 2016 г. — директор Межведомственного научно-исследовательского центра развития мусульманского образования БГПУ им. М. Акмуллы.

С июля 2017 г. — директор Научно-исследовательского института духовной безопасности и развития религиозного образования Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.

С 6 марта 2019 г. — ректор Болгарской исламской академии.

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