Список персон

Абдрахманов Данияр Мавлиярович

Образование и наука
Абдрахманов Данияр Мавлиярович

Общая информация

Родился 25 ноября 1980 года в г. Уфе.

Образование

2003 г.— окончил БашГУ факультет философии и социологии по специальности «социальная работа».

2006 г. — окончил аспирантуру на кафедре философии БашГУ.

Трудовая деятельность

2004-2007 гг. — ассистент, старший преподаватель кафедры социальной работы БашГУ.
2005-2007 гг. — младший научный сотрудник, научный сотрудник, ученый секретарь Центра изучения национальных и языковых отношений Академии наук Республики Башкортостан.
2007-2008 гг. — заместитель директора ГНУ «Институт гуманитарных исследований Академии наук Республики Башкортостан».
2008-2009 гг. — и.о. директора ГНУ «Институт гуманитарных исследований Академии наук Республики Башкортостан».
2009-2016 гг. — заместитель директора ГБНУ «Институт гуманитарных исследований Республики Башкортостан».
С февраля 2016 г. — директор Межведомственного научно-исследовательского центра развития мусульманского образования БГПУ им. М. Акмуллы.
С июля 2017 г. — директор Научно-исследовательского института духовной безопасности и развития религиозного образования Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.

С 6 марта 2019 г. — ректор Болгарской исламской академии.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Болгар
  • Адрес: 422840, ул. Кул Гали, 1а
  • Телефон: (843) 590-23-79
  • Email: info@bolgar.academy
  • Сайт: https://bolgar.academy/

Дата последнего обновления: 23.11.2020

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