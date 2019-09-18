Школьника, пришедшего в казанскую гимназию с оружием, признали невменяемым

Фото: Ирина Плотникова

Эксперты признали невменяемым школьника, пришедшего в гимназию в Казани с ножом и пневматическим пистолетом.

В пресс-службе Ново-Савиновского районного суда Казани уточнили, в суд из прокуратуры республики поступило уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера. Дело рассматривается в общем порядке. Судебное заседание будет закрытым, пишет ТАСС.

Напомним, 13 мая школьник пришел на урок с кухонным ножом и пневматическим пистолетом. Ему предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы 26 человек, в том числе несовершеннолетних, и с применением оружия (п.п. «г», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Школьник находится под домашним арестом.