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В двух престижных школах Казани поменяются директора

19:12, 29.08.2019
В двух престижных школах Казани поменяются директора
Фото: pxhere.com

В Казани у двух престижных школ к началу нового учебного года сменится руководство. Свои посты оставили директор гимназии №7 имени Героя России А.В. Козина Любовь Кочнева и директор школы №18 с углубленным изучением английского языка Надия Шевелева.

Последняя написала заявление об увольнении по собственному желанию, пишет «Татар-информ» со ссылкой на Управление образования исполкома Казани.

Ранее стало известно, что в Казани на подготовку школ и детсадов к новому учебному году потратили 1,5 млрд рублей.

ОбществоОбразование Татарстан
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