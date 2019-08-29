В двух престижных школах Казани поменяются директора

В Казани у двух престижных школ к началу нового учебного года сменится руководство. Свои посты оставили директор гимназии №7 имени Героя России А.В. Козина Любовь Кочнева и директор школы №18 с углубленным изучением английского языка Надия Шевелева.

Последняя написала заявление об увольнении по собственному желанию, пишет «Татар-информ» со ссылкой на Управление образования исполкома Казани.

Ранее стало известно, что в Казани на подготовку школ и детсадов к новому учебному году потратили 1,5 млрд рублей.