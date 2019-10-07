В Казани задержан «беглый» экс-начальник управления образования

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Казани по подозрению в получении взятки 800 тысяч рублей задержали бывшего начальника управления образования исполкома города Ильнара Хидиятова. Ранее ряд СМИ успели распространить недостоверную информацию о побеге чиновника за границу.



Как утверждают источники «Реального времени» в силовых органах, полицейским удалось найти Хидиятова и доставить его на допрос в Следком по РТ. Готовясь к задержанию, он взял с собой сумку с вещами. Впрочем, другие источники высказывают иную версию событий — задержание произошло в Следкоме, куда Хидиятов пришел добровольно.

Адвокат задержанного от каких-либо комментариев отказался.

Вину в причастности к каким-либо преступлениям подозреваемый не признает. Комментировать свою позицию по делу журналисту «Реального времени» Хидиятов отказался. Однако в ходе неформального общения с полицейским конвоем он не выглядел подавленным — держался бодро и шутил.

Из здания Следкома Хидиятова увезли в изолятор на белоснежной иномарке, передает журналист «Реального времени».

Фото: «Реальное время»

Напомним, главный педагог Казани стал фигурантом уголовного дела о поставке в 2017 году металлоискателей в 120 учебных заведений города — без торгов и по завышенной, по мнению следствия, цене. По версии силовиков, представитель фирмы-поставщика «Новотех» передал за участие в закупке на 8 млн рублей 10%.