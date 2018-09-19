Им бы субботы взять и отменить. Школы Татарстана, перешедшие на пятидневку, могут наказать

Как некоторым школам удалось отменить субботнюю повинность, и возможно ли это сделать другим

Несколько школ в Татарстане перешли с 1 сентября на пятидневную учебную неделю, пока это касается только учащихся начальных классов. Маленькая и не важная для большинства новость на самом деле — настоящая революция. Пока дети и родители учащихся школ-первопроходцев радуются дополнительному выходному, чиновники от образования не верят в происходящее и обещают наказать посмевших выбрать пятидневную учебную неделю. Подробнее в материале «Реального времени».

Школьная революция

Мини-революция в образовательном пространстве Татарстана случилась 1 сентября. Ряд школ республики перешли на пятидневную учебную неделю. Сколько именно учебных заведений решили пощадить учеников и их родителей, дав им еще один выходной, неизвестно. Районные отделы образования такой информацией не обладают — с недавних пор школы не обязаны согласовывать с ними учебные планы.

Примерное представление можно составить по отзывам родителей в интернете. Так, в Казани на пятидневку перешли школа №39 с углубленным изучением английского языка и школа №75 с русским этнокультурным компонентом. В Альметьевске с 1 сентября 2018 года по субботам не учатся в школах №7, №20 и №25, в Бугульме — в школе №7.

Отметим, что пока речь идет о начальных классах, средние и старшие учатся по шестидневному графику. До 11-го класса в режиме пятидневки в Казани работает школа №12 — так называемая еврейская, но там учиться и работать по субботам запрещает религия, и Международная школа, где за большие деньги учатся дети богатых родителей.

— Как добились? Написали заявления в середине прошлого учебного года на учебный план №1, подписали их все родители. Инициативу проявили родители. В этом году оставили все без изменений, — пишут в группе «Поборы в школах и детсадах» родители учащихся, освобожденных от субботней «повинности».

«Один выходной в неделю, который даже не выходной, а подготовка к следующей неделе — это не совсем благоприятно»



Как поделилась с «Реальным временем» директор альметьевской школы №25 Зульфия Тагирова, они работают по пятидневной программе с самого основания — с 2013 года.

— Есть несколько вариантов учебных планов, среди которых один предусматривает пятидневную неделю. Школа вправе выбрать любой учебный план, и совет нашей школы, в который входят педагогический коллектив и родители, выбрали этот учебный план, — рассказала Зульфия Тагирова.

По ее словам, пятидневная учебная неделя комфортнее для детей и родителей.

— Родители, как правило, тоже работают пять дней в неделю, и в субботу-воскресенье у них есть возможность посвятить больше времени своему ребенку — то есть идет воспитание в семье. А когда они все время в школе и один выходной в неделю, который даже не выходной, а подготовка к следующей неделе, — это не совсем благоприятно. С точки зрения психологии этот учебный план для начальной школы намного лучше. Для среднего и старшего звена, где нагрузка по СанПиНу больше, в один день такое количество часов и объем домашнего задания сложно вместить, и там шестидневка однозначно, — рассказала Тагирова.

По словам директора, в школе хоть и пятидневка, но по субботам проводятся совместные мероприятия с родителями — соревнования, конкурсы, походы в театры. «Это здорово сплачивает семьи, и идет связь школа — семья. Работа в субботу ведется, но она внеурочная. У учителей-то в субботу в любом случае рабочий день, но мы занимаемся внеурочной деятельностью».

Большой секрет для маленькой компании

Интересно, что ни один из директоров школ, которые перешли на пятидневку в этом году, не решился рассказать «Реальному времени» о том, как удалось это сделать. В школе №39 Казани объявление об отмене учебных суббот в августе вывесили на сайте, но, когда новость разлетелась по родительским группам, удалили. На сайте образовательной организации висит расписание по шестидневке, хотя, как утверждают родители, теперь по субботам они не учатся.

— Нам сказали, что вышел какой-то приказ и теперь начальная школа по субботам не учится. Мы так обрадовались, что нам стало все равно, что за приказ, — не знают подробностей родители.

В гимназии №75 Казани родителям объяснили, что субботы отменили благодаря объединению со школой №131 — появились свободные кабинеты, уроки с субботы перенесли на другие дни.

«Они нарушают, если сделали пятидневку»



«Реальное время» попросило начальника управления образования Казани Ильнара Хидиятова рассказать, когда мечты учащихся и родителей остальных казанских школ сбудутся и они тоже перейдут на пятидневку, но чиновник только от нас с удивлением узнал, что какие-то учебные заведения посмели задать такой тренд.

— Образовательное учреждение само принимает решение. В рамках примерных учебных планов, которые были еще давно приняты, первый вариант учебного плана предусматривает пятидневное обучение. Но, насколько мне известно, такой вариант не принял никто в Казани. С недавних времен мы не согласовываем учебные планы, мы их не видим даже — только на сайте образовательной организации, но, насколько мне известно, никто не выбрал этот учебный план. Если кто-то провозгласил пятидневку, то надо смотреть, какой у них учебный план, могут они это делать или нет. Потому что при других вариантах учебных планов, если школа переходит на пятидневку, то нарушает требования СанПиНа по количеству часов в день нагрузки на ребенка, — дал комментарий «Реальному времени» Ильнар Хидиятов.

Чиновник сказал, что указанные школы проверят и накажут: «Проверим, насколько правомочно они это сделали. Естественно, если они что-то нарушают, то накажем, другого не дано. Но, насколько мне известно, ни 75-я, ни 39-я не выбрали вариант №1 учебного плана, и, соответственно, они нарушают, если сделали пятидневку».

«Есть определенные нюансы»: почему в Татарстане учатся в субботу

На вопрос «Реального времени», возможно ли всем перейти на пятидневку и выбрать учебный план №1, Хидиятов сказал, что это невозможно.

— Все не перейдут, это невозможно.

— Но в других регионах возможно же, — уточнил корреспондент «Реального времени», приведя в пример Подмосковье, где все школы с 1 сентября 2018 года перешли на пятидневку.

— Есть определенные нюансы, — ответил Хидиятов и уточнил, что все-таки «это возможно, но ни регион, ни город, ни муниципалитет не могут обязать кого-то переходить».

Нюанс, о котором говорил начальник управления образования Казани, заключается в том, что пятидневку предусматривает только вариант №1 учебного плана, но школы Татарстана его принять не могут, так как в нем нет «регионального компонента». В план №1 можно добавить максимум один час «родного языка» (что и сделали, к примеру, школа №25 Альметьевска и «еврейская» школа №12 Казани).

От директоров же требуют обеспечить изучение родного языка в объеме 2—3 часов в неделю. Тем, кто понимает, что пятидневная учебная неделя — благо, приходится либо отстаивать интересы детей перед роно и официально утверждать соответствующий учебный план, либо, нарушая СанПиН, «размазывать» уроки с субботы по другим дням.

Большинство родителей же, судя по комментариям в соцсетях, совсем не против, чтобы дети учились не по 4—5 уроков в день, а по 5—6 и даже 7—8. Главное — освободить субботу для семейного отдыха.

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