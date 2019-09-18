На мусульманском безрыбье. В Башкирии определились с кандидатом в муфтии

В Уфе выборы председателя ДУМ РБ будут безальтернативными. Хабиров создает новый департамент

В октябре в Уфе пройдет отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман Республики Башкортостан, на котором должен определиться будущий муфтий. Однако интриги, судя по всему, ждать не придется. Имамы на пленуме утвердили в качестве кандидата лишь одного человека. Хотя, по информации «Реального времени», своих амбиций не скрывали и другие религиозные деятели. Кроме того, на собрании были сделаны и другие любопытные заявления, касающиеся изменений в структурах власти республики.

Биргалин и несогласованные кандидаты

Накануне в Уфе состоялся пленум Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. Собрание религиозных деятелей проходило в конгресс-холле «Торатау». Среди прочих вопросов, пожалуй, главным в повестке стали предстоящие выборы председателя-муфтия централизованной религиозной организации. В преддверии меджлиса некоторые уфимские СМИ поспешили сообщить о некоторой интриге, которая будет сопровождать «избирательную кампанию» кандидатов. Но, вопреки прогнозам, сенсации не произошло.

В итоге единственным кандидатом был утвержден Айнур Биргалин (на фото на постере), ныне занимающий должность врио председателя ДУМ РБ. Сами выборы, по сути безальтернативные, пройдут 16 октября. Голосование состоится на площадке ГКЗ «Башкортостан» (бывший ДК «Нефтяник»). Отметим, в структуру Духовного управления мусульман РБ входят порядка 750 мечетей Башкортостана из 1300. Остальные находятся в ведении ЦДУМ России, возглавляемого Талгатом Таджуддином.

Главным вопросом в повестке пленума стали предстоящие выборы председателя-муфтия централизованной религиозной организации. Фото dumrb.ru

Тем не менее Биргалин был не единственный, кто изъявил желание стать муфтием Башкирии. Например, свои «услуги» в качестве кандидата был готов оказать имам-мухтасиб Баймакского района Халиль Тансыккужин. Заместитель председателя ДУМ РБ Руслан Саяхов предлагал внести в список других людей — зампреда муфтията Аюпа Бибарсова и имам-мухтасиба Сибая Агляметдина Газизова, прошлогоднего кандидата.

Также самовыдвиженцем хотел выступить белорецкий имам Исмагил Мухамедьянов, в свое время громко повздоривший с покойным Нурмухаметом Нигматуллиным. Но его не пустили даже на пленум. Хотя его «предвыборные» листовки лежали на столах у собравшихся.

Напомним, Мухамедьянов летом 2015 года пригласил к себе в мечеть «Жамиг» «гастролировавшего» по республике суфийского шейха Мехмета Адиля Аль-Хаккани из Северного Кипра. Сам Исмагил хазрат является мюридом (последователем) киприота. Однако в мечети произошла потасовка между суфиями-накшибандитами и верующими, которые, мягко говоря, не желали видеть кипрского гостя. Мухамедьянов на следующий день написал жалобу президенту Путину и другим адресатам. В своих обращениях имам обвинил руководство ДУМ РБ в проваххабитской политике. Реакция муфтията не заставила себя ждать — и белоречанин тут же был снят со всех своих должностей (имам-мухтасиба и имам-хатыба). Впоследствии мятежный хазрат принес публичные извинения муфтию, и тот его великодушно простил.

Но никого, кроме Биргалина, собравшиеся утверждать в качестве кандидата не стали.

Летом 2015 года Мухамедьянов пригласил к себе в мечеть «Жамиг» «гастролировавшего» по республике суфийского шейха Мехмета Адиля Аль-Хаккани из Северного Кипра (на фото слева). Фото islamrb.ru

Хазрат к успеху шел

Отчетно-выборный съезд духовного управления, где планировалось выбрать муфтия, должен был состояться еще год назад — в ноябре 2018 года. Тогда свои кандидатуры предложили действующий на тот момент председатель Нурмухамет Нигматуллин, имам-мухтасиб Сибая Агляметдин Газизов, имам мечети «Фатхислам» в п. 8 марта г. Уфы Айнур Биргалин и руководитель отдела хаджа ДУМ РБ Ильшат Хафизов. Однако, как сообщало «Реальное время», после смены власти в республике (ушел с поста главы РБ Рустэм Хамитов, пришел Радий Хабиров) президиум ДУМ РБ перенес съезд на год. Но Айнур Биргалин был назначен заместителем председателя. К слову, до осени прошлого года он довольно резко высказывался о руководстве муфтията. Но, начав работать в системе духовного управления, риторику несколько сменил.

В апреле 2019 года муфтий Нигматуллин ушел в отставку и передал полномочия Биргалину, символически вручив ему чалму, чапан и посох. Айнур Биргалин до съезда ходит в должности врио председателя-муфтия. Сам Нурмухамет хазрат в июне скончался. Собственно, тогда уже мало кто сомневался, чья фигура согласована во всех инстанциях. Об этом красноречиво говорили встречи молодого руководителя муфтията с Радием Хабировым и его соратниками (например, с руководителем администрации главы РБ Александром Сидякиным), а также с председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином (ДУМ РБ входит в структуру СМР). Вероятно, дали добро на 29-летнего имама и в правоохранительных органах, которые не без интереса наблюдают за процессами, касающимися верующих.

Однако преемнику Нигматуллина пришлось отбиваться от многочисленных нападок со стороны отдельных религиозных деятелей и прессы. Его обвиняли в том, что он якобы является приверженцем ваххабитских и салафитских взглядов (что сам он всячески отрицает). Некоторые имамы писали письма Хабирову и другим влиятельным адресатам с требованием обеспечить прозрачные и честные выборы муфтия. Услышали ли их «большие люди»? Вопрос риторический.

В апреле 2019 года муфтий Нигматуллин ушел в отставку и передал полномочия Биргалину. Фото Тимура Рахматуллина

А что там делал Кильсенбаев?

В свою очередь любопытные вещи все-таки на пленуме происходили. Например, прессу на собрание по традиции пускать не стали. Хотя в конгресс-холле дежурила съемочная группа местного телевидения. Следует отметить, в последние годы муфтият сотрясали скандалы, главным из которых можно назвать разбирательство вокруг возведения мечети «Ар-Рахим» и судебные тяжбы с благотворительным фондом «Урал» Муртазы Рахимова из-за этого долгостроя. Конфликты внутри менеджмента духовного управления только усилили внимание журналистов к организации. Неудивительно, почему в ДУМ РБ не очень-то жалуют СМИ и отказывают корреспондентам в присутствии на своих пленумах и съездах.

Также многих удивило наличие на пленуме замруководителя администрации главы республики Урала Кильсенбаева. Хотя, по информации «Реального времени», его сюда не приглашали. При этом на собрании уже присутствовали официальные смотрители башкирского белого дома, более знакомые имамам. Казалось бы, зачем еще? Но отказать незваному чиновнику никто не посмел.

В администрации главы Башкортостана Урал Тагирович курирует внутреннюю политику, в которую входят национальные и религиозные вопросы. Кильсенбаев в этом году уже «засветился» в одном инциденте. На проходившем Всемирном курултае башкир он выступал модератором. После его вопроса, хочет ли кто-то что-нибудь сказать, с места попытался выступить зампредседателя организации «Башкорт» Эльмир Мухаметьянов. Когда хабировский чиновник попросил молодого человека подойти поближе к сцене, парня тут же скрутили ЧОПовцы и передали полиции. Обещание «всем предоставить слово» он не сдержал.

Многих удивило присутствие на пленуме замруководителя администрации главы республики Урала Кильсенбаева. Хотя, по информации «Реального времени», его сюда не приглашали. Фото gorobzor.ru

Были и другие интересные заявления на меджлисе. Так, присутствовали на форуме и более привычные имамам чиновники — председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Вячеслав Пятков и его зам Азат Фаттахов. Как сообщало «Реальное время», Вячеслав Петрович покидает свою должность и уходит на пенсию. «Предложили», — лаконично объяснил он корреспонденту «Реального времени» завершение своей трудовой биографии. Также он сообщил, что его работу продолжит Фаттахов.

На пленуме Пятков объявил о своем завершении карьеры уже публично. Причем подчеркнул, что его никто не принуждал и свое решение он принял лично, без давления. Также он сообщил, что в субботу состоятся его торжественные проводы на пенсию, которые организует администрация главы Башкирии. Его кресло официально займет Азат Фаттахов. Более того, возглавляемый им Совет по государственно-конфессиональным отношениям ждет трансформация: вместо него избранный глава РБ Радий Хабиров создает в своей администрации новый департамент, в компетенции которого будут находиться национальные и религиозные вопросы.