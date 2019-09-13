Глава Совета по межконфессиональным отношениям Башкирии ушел в отставку
Председатель Совета по межконфессиональным отношениям при главе Башкирии Вячеслав Пятков ушел в отставку. Об этом «Реальному времени» сообщил сам политик.
Исполняющим обязанности главы совета будет его заместитель Азат Фаттахов.
Напомним, что 17 сентября в Уфе состоится предсъездовский пленум Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. На этом собрании имамы определятся с кандидатами на должность председателя-муфтия ДУМ РБ.ОбществоВласть Башкортостан
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