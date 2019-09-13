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Глава Совета по межконфессиональным отношениям Башкирии ушел в отставку

21:42, 13.09.2019
Глава Совета по межконфессиональным отношениям Башкирии ушел в отставку
Фото: rb7.ru (Вячеслав Пятков - посередине)

Председатель Совета по межконфессиональным отношениям при главе Башкирии Вячеслав Пятков ушел в отставку. Об этом «Реальному времени» сообщил сам политик.

Исполняющим обязанности главы совета будет его заместитель Азат Фаттахов.

Напомним, что 17 сентября в Уфе состоится предсъездовский пленум Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. На этом собрании имамы определятся с кандидатами на должность председателя-муфтия ДУМ РБ.

ОбществоВласть Башкортостан
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