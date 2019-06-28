Всемирный курултай башкир в Уфе начался с потасовки

Фото: скриншот видеозаписи

Сегодня в Уфе начал свою работу V Всемирный курултай башкир. Однако мероприятие стартовало с потасовки участников.

Сначала в Конгресс-холл «Торатау» пытался попасть председатель БОО «Башкорт» Фаиль Алчинов. Однако охрана не пустила общественника, вытолкала его и сдала полиции. Как сообщил сам Алчинов «Реальному времени», его доставили в отдел МВД.

«Причину задержания мне не сообщили. У меня был мандат делегата, и я имел право быть на заседании. Но организаторы не захотели меня видеть», — сказал глава организации «Башкорт».

По данным источников «Реального времени», организаторы Курултая вычеркнули Алчинова из списка участников. Он пытался проникнуть на мероприятие обманным путем.

Позже на пленарном заседании попытался выступить зампредседателя «Башкорта» Эльмир Мухаметьянов. Он заявил, что полиция задерживает несогласных и раскритиковал исполком ВКБ и власти республики. Молодого человека также увели представители организаторов.

Тогда часть присутствующих встала и потребовала вернуть молодого человека и дать ему слово. Модерировавший мероприятие Урал Кильсенбаев обещал дать слово этому парню после официальных выступлений. Только после этого зрители успокоились.

После этого выступили председатель исполкома ВКБ Данир Гайнуллин, глава ФАДН Игорь Баринов и врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, что полиция уже не первый раз задерживает Фаиля Алчинова. Например, общественнику не дали попасть на митинг в Сибае, который он пытался организовать в январе этого года.