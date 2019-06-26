Не оправился после операции: заупокойную молитву по экс-муфтию Башкортостана возглавит его соратник

Попрощаться с аксакалом придут Радий Хабиров, Талгат Таджуддин и митрополит Никон

Мусульман Башкирии постигло печальное известие: умер 72-летний Нурмухамет Нигматуллин, который в течение 27 лет был муфтием республики. Похороны религиозного деятеля состоятся завтра. Корреспондент «Реального времени» узнал, отчего умер экс-глава ДУМ РБ и кто совершит джаназа-намаз. Также наш журналист, неоднократно общавшийся с муфтием, вспомнил интересные моменты из его биографии.

Возглавит молитву ближайший соратник

Сегодня на 73-м году жизни скончался бывший председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан муфтий Нурмухамет Нигматуллин. Как рассказал «Реальному времени» полпред Совета муфтиев России по РБ, первый зампредседателя ДУМ РБ Аюп Бибарсов, недавно бывший муфтий перенес очередную операцию на кишечнике. Однако организм аксакала не смог оправиться после хирургического вмешательства. При этом наш собеседник опроверг версию об онкологии.

— На самочувствие он особо не жаловался. Однако последние события не могли не отразиться на его здоровье: агрессивная медиаатака, передача полномочий — все это он тяжело переживал, — говорит Аюп хазрат. — Выражаю слова соболезнования его супруге, детям, внукам. Просим Всевышнего, чтоб дал родным и близким терпения. Мы должны достойно проводить нашего уважаемого муфтия в последний путь.

Напомним, в апреле Нурмухамет Нигматуллин подал в отставку, пояснив, что сделал это ради продолжения строительства соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Исполнять его обязанности назначили Айнура Биргалина.

Прощание с Нигматуллиным пройдет в уфимской мечети «Ихлас» в четверг, 27 июня (начало в 11.00). Затем тело перевезут на Мусульманское кладбище за Телецентром, где его и похоронят. Заупокойную молитву (джаназа-намаз) возглавит Аюп Бибарсов — такова была последняя воля мархума. Аюп хазрат был долгие годы его соратником — с начала 1970-х годов, и, по его словам, они стали «почти родственниками».

Прощание с Нигматуллиным пройдет в уфимской мечети «Ихлас» в четверг, 27 июня. Фото 2do2go.ru

Попрощаться с Нурмухаметом хазратом прибудут сотни людей. В «Ихлас» и на мусульманское кладбище приедут первые лица республики (в том числе врио главы РБ Радий Хабиров), первый заместитель председателя СМР Рушан Аббясов, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон (Васюков), главный раввин РБ Дан Кричевский и многие другие.

Духовный учитель

Многие российские муфтии выразили свои соболезнования по поводу смерти башкирского коллеги. Так, председатель СМР и ДУМ РФ Равиль Гайнутдин (именно в его структуру входит ДУМ РБ) назвал умершего «человеком блестящего ума и непревзойденной целеустремленности, внесшим огромный вклад в развитие и процветание мусульманской уммы».

— Ему удалось открыть сотни мечетей, наладить издание газет и просветительской литературы, выстроить религиозно-образовательные процессы, — отмечает Гайнутдин. — Нурмухамет хазрат Нигматуллин был истинным духовником, примерным благочестивым человеком. За десятилетия духовного служения под его непосредственным руководством были воспитаны десятки имамов, проповедников, преподавателей, богословов. Одним из них является Айнур хазрат Биргалин.

Равиль Гайнутдин назвал умершего «человеком блестящего ума и непревзойденной целеустремленности, внесшим огромный вклад в развитие и процветание мусульманской уммы». Фото Максима Платонова

Не остался в стороне и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. По его словам, Нигматуллин сердцем болел за ислам.

— Его бесценный опыт, безусловно, мог бы еще принести большую пользу мусульманской общине, — подчеркивает Камиль хазрат.

Своим духовным учителем Нурмухамета хазрата назвал его бывший зам Айнур Арсланов, с которым год назад были разногласия. При этом он горд, что трудился рядом с аксакалом, к которому, несмотря на перипетии, сохранилось почтение.

— Нурмухамет хазрат был и является для нас духовным лидером. В годы его правления ислам в республике получил новое развитие, в пути Аллаха он достиг многих вершин, — сообщает врио председателя ДУМ РБ Айнур Биргалин.

Смотрю на жизнь с оптимизмом

Муфтий Башкирии — одна из ключевых фигур в башкирской политике. Причем мусульманская «кухня» республики имеет свои нюансы.

В конце XVIII века в Уфе открылось Оренбургское магометанское духовное собрание, ныне Центральное духовное управление мусульман России, возглавляемое верховным муфтием Талгатом Таджуддином. В 1917 году в Уфе учредили Башкирское духовное управление мусульман. В 1930-е годы репрессиям подверглись сотни имамов, башкирский муфтият ликвидировали. В 1992 году восстановили Духовное управление мусульман Башкирии, которое возглавил Нурмухамет Нигматуллин, бывший имам Первой соборной мечети Уфы (известна как «Тукаевская»). Он на тот момент был одним из немногих башкир, получивших религиозное образование за рубежом. Причем новый религиозный центр начал работать параллельно с «епархией» Таджуддина.

«Его бесценный опыт, безусловно, мог бы еще принести большую пользу мусульманской общине», — подчеркивает Камиль хазрат. Фото Максима Платонова

Корреспондент «Реального времени» неоднократно общался с Нигматуллиным. В одном из интервью уроженец Сибая рассказывал, что с детства рос в религиозной атмосфере. Его отец Магафур Абдулганеевич дружил с Мужавиром Сиражетдиновым, которого местные жители признают как авлия (святой). Среди предков муфтия были известные в Башкирии имамы — например, Гатаулла хазрат, отличавшийся своей ученостью и даром лечения. Несмотря на фактический запрет религии в стране, в семье Нигматуллиных постоянно устраивались меджлисы, приглашались религиозно подкованные люди.

— У нас в Зауралье был распространен такой обычай: когда приходят гости, они садятся и по кругу моют руки с тазиком и кумганом. Ведь мытье рук до и после еды — это сунна пророка, и мы этого четко придерживались. Отец всегда усаживал нас с гостями, чтобы мы слушали проповедь старейшин, — вспоминал Нурмухамет хазрат.

Когда он вырос, отслужил в армии (в Венгрии), отец обратился к нему: «Сынок, в Бухаре есть медресе. Если у тебя есть желание получить религиозное образование, я съезжу в Уфу к муфтию и попрошу направить тебя на учебу туда». Сын согласился и поехал в Среднюю Азию. На первом курсе медресе «Мир Араб» женился на Наиле абыстай, с которой прожил до конца своих дней.

Отучившись в Узбекистане, молодой специалист вернулся в Уфу, устроился в Духовное управление мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС, ныне ЦДУМ) ответственным секретарем. Позже Таджуддин направил парня на повышение квалификации в Дамаск, а в 1982 году «прокачанного» хазрата поставил имамом в единственной функционировавшей на тот момент мечети в Уфе.

Нурмухамет хазрат: «ерующий должен стремиться совершить как можно больше хороших дел, не боясь смерти, потому что он верит в жизнь на том свете. Если в этом мире посеем добро, значит, в следующей пожнем благодать». Фото caucasustimes.com

Распался Советский Союз. «Парад суверенитетов» не обошел стороной и религиозные структуры. В 1992 году на съезде мусульман Башкортостана Нигматуллина избрали председателем образованного Духовного управления мусульман РБ. Затем он несколько раз переизбирался на этом посту. Открывались мечети (теперь в республике насчитывается более 1300 мусульманских приходов), заработали медресе. ДУМ РБ от конфронтации с ЦДУМ России постепенно перешло к сотрудничеству. Естественно, не все проходило гладко, были недоработки, что не оставалось без внимания оппонентов. Ходили слухи о его болезнях. И в апреле 2019 года муфтий объявил об отставке, оставив на своем посту Айнура Биргалина. Преемник назначил аксакала своим советником.

— Мусульманин смотрит на жизнь осмысленно, с оптимизмом, — поделился Нурмухамет хазрат своими взглядами с нашим журналистом. — В Коране сказано: «Аллах создал вас, чтобы испытать». Мы ежедневно проходим экзамены перед Всевышним. Стараюсь так же воспринимать жизнь. Верующий должен стремиться совершить как можно больше хороших дел, не боясь смерти, потому что он верит в жизнь на том свете. Если в этом мире посеем добро, значит, в следующей пожнем благодать.

Тимур Рахматуллин