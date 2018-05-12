В парке Тысячелетия открылся фестиваль «Вкусная Казань»

В парке Тысячелетия сегодня состоялось открытие фестиваля «Вкусная Казань». Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.

В открытии фестиваля приняли участие директор Комитета по развитию туризма Исполнительного комитета Казани Дарья Санникова, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, а также председатель правления ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Зуфар Гаязов.

На фестивале представлены оригинальные блюда, эко-сладости и фермерские продукты. Он будет работать в течение двух дней, 12 и 13 мая. Вход на фестиваль свободный.

В рамках «Вкусной Казани» проходит голосование за звание «Самого вкусного ресторана города». Победитель определится завтра в полдень.



В прошлом году фестиваль «Вкусная Казань» проходил у центра семьи «Казан». Его посетили более 45 тысяч человек.