Госзакупки: фигуры от авторов лесных «Грибов», ремонт кабминовских БМВ и дорога в Мингер

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

1. Обновить зал Госсовета почти за 200 миллионов

Одним из самых крупных заказов недели стал тендер, объявленный Главным инвестиционно-строительным управлением Татарстана. Ведомство собирается потратить 187 млн рублей на ремонт большого зала Госсовета. Информация об этом появилась 15 августа, заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 августа. Аукцион состоится 3 сентября.

Понять, какие именно работы будут проведены, достаточно сложно. Однако в дефектной ведомости можно увидеть, что ремонт коснется как минимум сетей инженерно-технического обеспечения (вентиляции, электромонтажных работ, системы АУТП), слаботочных сетей (конгресс-системы, системы электронного голосования, системы телевизионной трансляции), а также отделки (ремонт стен, пола с заменой ковролина, потолков и перегородок).

2. Трассам Поволжья — больше камер, а кизнерскому «Сабантую» — новую дорогу

Тем временем ФКУ «Федеральное управление автодорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» собирается снабдить дороги камерами видеоконтроля и фотофиксации нарушений правил дорожного движения. На эти цели учреждение потратит 78 млн рублей. Информация появилась на портале госзакупок 13 августа, заявки будут приниматься до 29 августа. Аукцион состоится 3 сентября.

Работы будут профинансированы из федерального бюджета, проводиться они будут в 2018 и 2019 годах. Всего должно быть установлено 29 камер. Средняя стоимость каждой, судя по всему, составит около 2,7 млн рублей. Семь камер будет установлено на трассе М-7 (пять из них — в Чувашии, еще две — в Татарстане), три — на трассе Цивильск—Ульяновск, две — на трассе Саранск— Ульяновск, пять — на трассе Йошкар-Ола—Зеленодольск—автодорога М-7, семь — на дороге «Вятка»: Чебоксары—Сыктывкар, одна — на Оренбургском тракте, на участке подъезда к аэропорту «Казань». Отметим, что в начале августа устанавливать камеры на участке трассы М-7 от Москвы до Нижнего Новгорода собрался Росавтодор. Тогда на 45 камер планировалось потратить около 100 млн рублей.

А вот региональное дорожное ведомство «Главтатдортранс» выделит 28 млн рублей на ремонт подъездных путей к площадке «Сабантуй» в деревне Мингер Сабинского района. Тендер был объявлен 10 августа, заявки принимаются до 28 августа, а аукцион состоится 31 августа. Всего ремонт коснется участка в 1,6 километров, закончен он должен быть к 22 ноября 2018 года. Работы будут профинансированы из бюджета Татарстана. Стоимость ремонта километра дороги составит 17,8 млн рублей.

Федеральное управление автодорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» собирается снабдить дороги камерами видеоконтроля и фотофиксации. Фото zr.ru

3. Нечто от создателей «Грибов» в Горкинско-Ометьевском лесу за 34 миллиона

Одним из самых загадочных тендеров недели стал заказ ГУП РТ «Татлизинг». Предприятие на неделе обнародовало информацию о выделении 34 млн рублей на поставку малых архитектурных форм. Информация появилась 15 августа, плановое окончание исполнения — 31 декабря 2018 года. Закупка будет произведена у единственного поставщика.

При этом на странице договора на портале госзакупок не содержится ни одного документа. Не указывается и имя исполнителя. Единственное место, где удалось обнаружить какую-то информацию, стала система «Спарк-маркетинг» — там в графе «Документация» содержится упоминание о двух документах, доступ к обоим закрыт. Первый документ называется «Решение о закупке», второй — «Договор от 15-08-18 ООО Бюро Чехарда обществ_простран_Казань». Информация скупая, но логично предположить, что речь идет о закупке малых архитектурных форм для какого-то из казанских общественных пространств, а ООО «Бюро Чехарда» является исполнителем.

Компания зарегистрирована в ноябре 2016 года в Казани на улице Пушкина. Учредителем и директором является Дарья Бычкова с подмосковным ИНН, других компаний на нее не зарегистрировано. Согласно сообщениям мэрии Казани, Дарья Бычкова является одним из архитекторов — авторов детской игровой площадки «Грибы» в Горкинско-Ометьевском лесу, которая стала победителем общероссийской премии «Архиwood». На сайте премии можно узнать, что «Чехарда» занималась созданием: детской площадки «Сказочный лес» в новом казанском парке-лесу, композиции «Гнезда» в «Конаково Ривер Клаб» в Тверской области, детского центра в Еврейском религиозно-культурном центре «Жуковка» в Барвихинском сельском поселении Одинцовского района Подмосковья, маяка «Искатели» на Дипломатическом пляже в Подмосковье и «Ракушки времен большой воды» в Богатых Сабах.

Отметим, что в 2017 году компания «Бюро Чехарда» стала победителем тендера ГПБУ «Мосприрода» на разработку концепции развития эколого-просветительских центров «Конный двор» и «Царская пасека» в природно-историческом парке «Измайлово», а также эко-класса «Музей природы». Стоимость работ составила 1,75 млн рублей.

«Чехарда» занималась созданием детской площадки «Ракушки времен большой воды» в Богатых Сабах. Фото premiya.arhiwood.com



4. Татарстанский сельхоз-пиар в Москве за 18 миллионов

Татарстанский Минсельхоз собирается заплатить 17,8 млн рублей за участие региона в 20-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Информация была обнародована на портале госзакупок 13 августа, прием заявок осуществляется до 29 августа. Аукцион состоится 3 сентября.

Из технического задания известно, что экспозиция должна быть расположена в павильоне выставочного центра ВДНХ Экспо в Москве. На выставке в рамках экспозиции будут представлены 14 компаний. Экспозиция должна быть оформлена в едином стиле, в рамках деловой программы участия состоится не менее 40 тематических мероприятий. Помимо прочего, подрядчик должен будет разработать комплекс программного обеспечения для работы интерактивной зоны, изготовить сувенирные подарочные наборы, обеспечить кейтеринг и работу на выставке музыкального коллектива.

5. Кило конфет от газовиков

«Газпром Трансгаз Казань», пару недель назад объявивший о покупке Mercedes-Benz за 11 миллионов, начинает готовиться к наступлению нового, 2019 года. Компания собирается закупить детских новогодних подарков на 14,2 млн рублей. Тендер был опубликован 10 августа. Заявки должны были приниматься до 31 августа, а заявки предполагалось рассматривать 21 сентября. Однако 14 августа документация была изменена. Из ответа участнику закупки от 14 августа следует, что в разделе «перечень товаров» была указана торговая марка ООО «Выбор». Участник закупки интересовался, стоит ли это понимать как невозможность альтернативного предложения торговых марок других производителей. «Газпром Трансгаз Казань» сообщил участнику, что ситуацию стоит оценивать как техническую ошибку.

Как следует из актуальной документации к закупке, в состав новогоднего подарка должен входить кондитерский набор с не менее чем 40 наименованиями кондитерской продукции и весом не менее 800—1000 граммов. Помимо этого, в составе подарка должно быть вложение — набор для игры или досуга. Упаковка должна быть с эксклюзивным дизайном, с корпоративной символикой. Всего, как следует из данных системы «Спарк-маркетинг», предприятию понадобится 9,5 тысячи подарков — примерно по 1,5 тысячи рублей за каждый.

«Газпром Трансгаз Казань» начинает готовиться к наступлению нового, 2019 года. Фото orenburg-dobycha.gazprom.ru

6. Укладка колес в багажник за 347 рублей

Хозяйственное управление при при Кабинете министров Татарстана собирается потратить 13,2 млн на обслуживание недешевых автомобилей BMW. Информация о закупке появилась 16 августа. Потенциальные подрядчики смогут подать свои заявки до 24 августа, а аукцион состоится 27 августа.

Запчасти обойдутся в 11,1 млн рублей, а работы по ремонту и техобслуживанию — в 2,15 млн рублей. Подрядчик должен будет провести 415 видов работ и предоставить 543 запасных части. Из интересного здесь можно отметить комплект из двух ключей по цене 84,4 тысячи рублей, запасную шину по 60 тысяч рублей, комплект передних брызговиков по 14,9 тысячи рублей, пневмоамортизатор за 182 тысячи рублей. Что касается работ — то и тут можно найти интересные детали. К примеру, укладка колес в багажник обойдется бюджету Татарстана в 347 рублей, замена свечей зажигания — почти в 3 300 рублей, проверка уровня антифриза — в 1 560 рублей, замена лампочки электрооборудования — в 1 109 рублей.

7. Дорожки из досок — дворику физфака, а ограждение — очистным сооружениям аэропорта

Международный аэропорт «Казань» собирается оградить биологические очистные сооружения за 8,6 млн рублей. Такая закупка была обнародована 10 августа. Заявки будут приниматься до 22 августа.

Из технического задания можно узнать, что потребуется 11 видов работ. К примеру, будут пробурены ямы, установлены металлические столбы, смонтированы связи из профильной трубы, облицованы ограждения. Также должны быть устроены спиральные барьеры безопасности из колючей ленты. Работы должны начаться в течение двух рабочих дней после заключения договора, срок завершения работ не указан.

А вот Казанский федеральный университет готовится потратить на благоустройство территории 6,3 млн рублей. Об аукционе было объявлено 13 августа, заявки будут приниматься до 3 сентября, состоится аукцион 11 сентября. Из документации можно узнать, что работы по благоустройству коснутся территории Института физики КФУ на Кремлевской, 16а. В частности, будет уложено покрытие из террасных досок, проведены работы по входной группе и крыльцу. Также подрядчик должен будет провести работы по фасаду и перегородке дворика.

Работы по благоустройству коснутся территории Института физики КФУ на Кремлевской, 16а. Фото Олега Тихонова

8. «Аксенов-фест» и его стабильность

Управление культуры Казани собирается потратиться на проведение очередного ежегодного литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест». Организация, как и в прошлом году, обойдется управлению в 5,5 млн рублей. Закупка была обнародована 10 августа, заявки принимаются до 27 августа. Аукцион состоится 3 сентября.

Из технического задания известно, что услуги должны оказываться в течение 4 дней, не менее чем по 10 часов в день. Подрядчик должен будет обеспечить мероприятие транспортом, изготовить полиграфическую и наградную продукцию, осуществить профессиональную фото- и видеосъемку, координацию и поддержку мероприятия, оказать услуги по оформлению выставки картин галеристом, организовать работу попечительского совета фестиваля и мастер-классы писателей-участников фестиваля, организовать перелеты из Москвы, Курска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Алматы, Копенгагена. Мероприятие будет проходить с 13 по 16 сентября.

9. Руль с хромированной вставкой для автобусного перевозчика

Один из крупнейших автобусных перевозчиков Казани — муниципальный ПАТП-4, в начале лета покупавший 77 новых автобусов, собирается купить автомобиль за 1,2 млн рублей. Информация была обнародована 13 августа, заявки будут приниматься до 22 августа. Аукцион состоится 27 августа. Закупка будет осуществлена из собственных средств муниципального предприятия.

В техническом задании не указывается конкретная модель автомобиля, а технические характеристики довольно размытые. В частности, мощность машины должна быть от 150 до 200 лошадиных сил, объем двигателя — не менее 1 395 кубических сантиметров, средний расход топлива — не более 5,3 литра на 100 километров. В автомобиле при этом должна быть коробка передач с количеством скоростей не менее семи, руль с хромированной вставкой, внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, двухзонный климат-контроль. Есть, впрочем, один параметр, который позволяет понять, на какую машину претендует ПАТП-4. В техническом задании фигурирует дисплей Maxi Dot или его эквивалент. Дисплей непосредственно с таким названием устанавливается на автомобили Skoda. Примерно по такой цене и с похожими характеристиками можно купить автомобиль Skoda Octavia.

Один из крупнейших автобусных перевозчиков Казани — муниципальное ПАТП-4 — собирается купить автомобиль за 1,2 млн рублей. Фото avtoavenu.ru

10. Фото «Алабуги» с беспилотника за 615 тысяч

ОЭЗ ППТ «Алабуга» собирается потратить 1,14 млн на фотосъемку с использованием беспилотного летательного аппарата и на мониторинг площадного объекта с составлением ортофотоплана ОЭЗ «Алабуга». Информация о заказе была опубликована 16 августа, закупка будет произведена у единственного поставщика — им стало ООО «Реклауд». Компания зарегистрирована в ноябре 2016 года в Казани на улице Масгута Латыпова. Учредитель и директор компании Александр Рунов, который, согласно данным системы «Картотека», также является директором компании «Инфо-Сити» и владеет 1 рублем уставного капитала в находящемся в стадии ликвидации ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера».

Работы должны быть проведены с момента подписания договора до 31 декабря 2018 года в течение 100 дней. Мониторинг площадного объекта с составлением ортофотоплана обойдется «Алабуге» в 520 тысяч рублей, а фотосъемка с использованием беспилотного летательного аппарата — в 615 тысяч. Фотосъемка должна производиться аппаратом Supercam S-350 или подобным, оснащенным камерой Sony NEX-7. В результате подрядчик должен предоставить фотографический план местности на точной геодезической основе, он должен быть на бумажном носителе размера А0 в количестве 30 экземпляров и на электронном носителе, а также фотографии зданий резидентов и фотографии объектов инфраструктуры.