Департамент продовольствия и социального питания Казани выставят на продажу

Сегодня на сессии Казгордумы депутаты приняли решение о приватизации Департамента продовольствия и социального питания Казани.

Соответствующие изменения были внесены на сессии в программу приватизации муниципальной собственности на 2017—2019 годы, сообщает корреспондент «Реального времени».

Всего в программу было дополнительно внесено 7 объектов. Доход от реализации этого имущества оценен в 55—60 млн рублей.

Напомним, с 2014 по 2016 годы в рамках приватизации муниципального имущества в бюджет Казани поступило 1,69 млрд рублей. На 38 аукционах за этот срок продан 121 объект общей площадью 20,1 тыс. кв. м.