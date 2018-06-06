Департамент продовольствия и социального питания Казани выставят на продажу
Сегодня на сессии Казгордумы депутаты приняли решение о приватизации Департамента продовольствия и социального питания Казани.
Соответствующие изменения были внесены на сессии в программу приватизации муниципальной собственности на 2017—2019 годы, сообщает корреспондент «Реального времени».
Всего в программу было дополнительно внесено 7 объектов. Доход от реализации этого имущества оценен в 55—60 млн рублей.
Напомним, с 2014 по 2016 годы в рамках приватизации муниципального имущества в бюджет Казани поступило 1,69 млрд рублей. На 38 аукционах за этот срок продан 121 объект общей площадью 20,1 тыс. кв. м.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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