Новости общества

13:26 МСК
Новости раздела
Общество

Департамент продовольствия и социального питания Казани выставят на продажу

11:38, 06.06.2018
Департамент продовольствия и социального питания Казани выставят на продажу
Фото: pixabay.com

Сегодня на сессии Казгордумы депутаты приняли решение о приватизации Департамента продовольствия и социального питания Казани.

Соответствующие изменения были внесены на сессии в программу приватизации муниципальной собственности на 2017—2019 годы, сообщает корреспондент «Реального времени».

Всего в программу было дополнительно внесено 7 объектов. Доход от реализации этого имущества оценен в 55—60 млн рублей.

Напомним, с 2014 по 2016 годы в рамках приватизации муниципального имущества в бюджет Казани поступило 1,69 млрд рублей. На 38 аукционах за этот срок продан 121 объект общей площадью 20,1 тыс. кв. м.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем