«Самая грязная предвыборная кампания»: в КПРФ опровергли уход Миргалимова и «закусились» с товарищами

Как пресс-конференция зюгановцев превратилась в шоу со «срыванием масок» и обвинениями в адрес ЦИК и конкурентов на места в Госсовете РТ

«У нас аншлаг», — не скрывая радости, произнес первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов, едва войдя в гудящий зал. Пресс-конференцию по вопросу его отставки созывали в спешке, приглашения были разосланы СМИ в 9 вечера 1 августа, однако в назначенное время действительно был почти «солд-аут». Повод и правда отнюдь не рядовой — все-таки Миргалимов занимает свое кресло на протяжении уже 15 лет. В последние дни по Сети начала ходить информация о его уходе, что в преддверии выборов в Госсовет РТ и вовсе выглядело событием экстраординарным. Вброс не подтвердился, зато коммунисты из КПРФ чуть было не устроили потасовку с Василием Новиковым из «Коммунистов России», заявившимся без приглашения, а история с облитой чем-то в стенах ТИК Татьяной Юровой получила продолжение. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Кому-то очень хочется снизить наши рейтинги перед выборами»

Миргалимов начал пресс-конференцию издалека и совсем не спешил ответить журналистам на главный вопрос — ждать ли смены рулевого в татарстанском отделении КПРФ. Вспомнив свое назначение почти 15 лет назад, затронув ход нынешних выборов и отпустив пару нелестных эпитетов в адрес конкурентов из «Коммунистов России», он, наконец, перешел к сути.

— Единственная оппозиционная партия в России — это КПРФ. Предыдущие выборные кампании показывают: борьба острее направлена на нашу политическую партию. Я еще не знал такую предвыборную кампанию после 1996 года, когда на должность президента избирался Геннадий Зюганов. Такого административного нажима, такого неисполнения закона о выборах я еще не видел. Применяется ряд попыток воздействия — психологические, организационные, кадровые. <…> Распускают слухи… Кто дал такие указания о том, что после выборов или до выборов Хафиз Гаязович подаст в отставку? И в каком-то телеграм-канале появляются слухи, мнения, решения, — возмутился Миргалимов.

Он напомнил, что смена первого секретаря регионального отделения КПРФ — это прерогатива кадровой комиссии и президиума партии. И добавил, что из-за дезинформации за последние сутки на его телефон поступило более 120 звонков, в том числе из центрального комитета партии, а главным вопросом стал первоисточник слуха. «Разговор состоялся: «Хафиз Гаязович, чья это затея?» — цитировал он своего собеседника.

«Решение я принял для себя, все будет зависеть от руководства партии», — заключил все еще первый секретарь ТРО КПРФ

— Кому-то очень хочется, подготавливая определенные процессы, снизить наши проценты, рейтинги перед выборами, показать и доказать кое-кому так называемую дестабилизацию ситуации в республиканской партийной организации. Мы этого допускать не можем, мы как никогда сплочены и, я бы сказал, монолитны. С большими трудностями прошли этап регистрации, подготовили документацию, представили документы в соответствующие территориальные или центральные избирательные комиссии. Я вчера принял решение: это не какой-то случай, это закономерная пресс-конференция, мы еще соберем пленум, обсудим коллегиально. Так дальше продолжаться не может, мы не допустим дестабилизации, — заявил Миргалимов.

Позже, когда журналисты продолжили добиваться от Миргалимова четкого ответа о том, возникало ли у него лично желание покинуть пост первого секретаря, писал ли он злополучное заявление об отставке, тот отвечал уклончиво, настаивая на том, что все решения принимаются выше и его мнение здесь не имеет значения. «Решение я принял для себя, все будет зависеть от руководства партии», — заключил все еще первый секретарь ТРО КПРФ.

«Скоро нас, как Любовь Соболь, будут выносить на диване из избирательной комиссии»

После того как с «отставкой Миргалимова» все более-менее прояснилось, партийцы поспешили перейти ко второму вопросу повестки: ходу выборов в Госсовет Татарстана. Предвыборная кампания, по их словам, проходит с многочисленными нарушениями законодательства и прав кандидатов в депутаты от КПРФ.

— То, что мы видим и в информационном пространстве в последнее время, эти грязные ролики про наших кандидатов, — мы наблюдаем не просто грязную кампанию в интернете, как может показаться со стороны. К сожалению, мы наблюдаем самую грязную кампанию за все годы в Татарстане с точки зрения законодательства, — продолжил возмущаться депутат Госсовета РТ, однопартиец Миргалимова Артем Прокофьев.

По словам спикера, в избиркомах представителям КПРФ перестали представлять для ознакомления документы выдвиженцев от других партий, поэтому у них нет возможности проверить, на каком основании произошла регистрация тех или иных кандидатов. По словам Прокофьева, уже были случаи и физического воздействия на членов КПРФ, угрозы отобрать телефоны при попытке заснять нарушения сотрудников избиркомов на местах. Припомнил депутат и протестные акции в Москве из-за отказа в регистрации на выборы оппозиционных кандидатов.

По словам спикера, в избиркомах представителям КПРФ перестали представлять для ознакомления документы выдвиженцев от других партий, поэтому у них нет возможности проверить, на каком основании произошла регистрация тех или иных кандидатов. Фото tat-kprf.ru

— Вчера в Центральной избирательной комиссии наш представитель, член комиссии с совещательным голосом, просто не мог приступить к исполнению своих обязанностей — не дают ему никаких документов. Мы пришли туда, три депутата Госсовета РТ, пять кандидатов, пришло доверенное лицо. После этого мы несколько часов находились там на диване: они уже шутят, что скоро нас, как Любовь Соболь, будут выносить на диване из избирательной комиссии. Вы вдумайтесь — несколько часов мы там находились только для того, чтобы они в соответствии с законом представили документы. И то по чуть-чуть дают, — сетовал Прокофьев.



ЦИК РТ: «Мы видим, как представители КПРФ проводят политику провокаций»

Вчера, уже после пресс-конференции коммунистов, ЦИК РТ распространил официальное письмо, в котором назвал поведение представителей КПРФ некорректным и провокационным. При этом особое внимание в ЦИК обратили на случай, описанный Прокофьевым.

— Представители партии игнорируют права других партий и кандидатов, оказывают давление на членов избирательных комиссий, нарушают общепринятые нормы и процедуры. 1 августа член ЦИК РТ с правом совещательного голоса от КПРФ создал очередную провокационную ситуацию. Не дождавшись документов для рассмотрения, он вызвал наряд полиции, оказывал давление на членов ЦИК РТ, мешал нормальной работе комиссии, утверждая, что документы не выдают.

В ЦИК РТ для ознакомления членов ЦИК с правом совещательного голоса с документами избирательных объединений ведется реестр. В нем необходимо расписаться до и после ознакомления. В помещении, где проходит ознакомление, ведется видеозапись. Член ЦИК от КПРФ вел ознакомление с документами на регулярной основе. Подтверждение этому имеется как в реестре, так и на видеозаписях. В дальнейшем сам он расписался в объяснениях в том, что претензий к комиссии не имеет. Мы понимаем, что конфликт был спровоцирован членом КПРФ исключительно в целях провокации, препятствования работе ЦИК РТ, создания публичного повода для скандала, — говорится в письме.

— Была ли у представителя КПРФ возможность ознакомиться с запрашиваемыми документами? Да, была, я присутствовал на этом заседании, все эти папки находились от нее на расстоянии вытянутой руки, — сообщил «Реальному времени» депутат Госсовета РТ Рустем Хасанов в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию. — Председатель ТИК неоднократно предлагал желающим ознакомиться со всеми документами, на его предложение она не отреагировала. Почему они потом устроили скандал — понятия не имею, прокомментировать не могу.

«Нашему кандидату плеснули жидкостью в лицо — химический ожог глаз»

Самый жуткий эпизод нарушений в адрес представителей КПРФ Артем Прокофьев озвучил уже под конец спича.

— В здании Центральной избирательной комиссии разгуливают кандидаты от партии «Коммунисты России», это партия-спойлер. Они оскорбляют наших представителей, оскорбляют других кандидатов, угрожают. Вчера в территориальной избирательной комиссии Авиастроительного района мы поняли, что это не шутки, от угроз перешли к делу: нашему кандидату и члену комиссии с совещательным голосом плеснули жидкостью в лицо, химический ожог глаз — вчера это зафиксировали, — рассказал депутат. — Была вызвана полиция, мы надеемся, что меры будут приняты.

Как рассказал Прокофьев уже по завершении пресс-конференции, тем самым кандидатом в депутаты оказалась кандидат в депутаты от КПРФ по Айдаровскому округу Татьяна Юрова, а членом комиссии с совещательным голосом — ее сын Роман Юров, которых злоумышленник подловил в коридоре ТИК то ли на входе, то ли на выходе из здания. По словам Прокофьева, сделал это не кто иной, как первый секретарь казанского горкома партии «Коммунисты России» Василий Новиков.

Нежданные гости: потасовка с «коммунистом России»

Словно по заготовленному и, надо сказать, лихо закрученному сценарию, через 15 минут после того, как эта история была озвучена, Василий Новиков ворвался на пресс-конференцию.

— Я прошу прощения, Хафиз Гаязович — известный лжец, по нему решение суда... — начал было он, отбиваясь от выталкивающих его из зала людей и пытаясь прорваться к Миргалимову. Продолжить ему не дали, поэтому далее он ограничивался выкриками: «Лжецы!»

— Вот это как раз тот человек, который вчера плеснул! Выйдите отсюда! Смотрите, что происходит! — восклицал Прокофьев, наблюдая за тем, как однопартийцы пытаются скрутить и вывести Новикова.

Затем он иронично поинтересовался у журналистов, есть ли у них еще вопросы. Через несколько минут незваного гостя все же удалось вывести из зала, и вопросы на спикеров КПРФ просто посыпались.

— То, что происходит сейчас, — это попытка представить какую-то межпартийную борьбу. На самом деле никакого конфликта, никакой межпартийной конфронтации с какой-либо партией у нас нет. Но то, что происходит, это все с подачи наших властей. <...> Это провокаторы властей, самые настоящие, — заключил Прокофьев, комментируя ситуацию.

«Новиков выходил из туалета, и тут как раз проходил Юров…»

По просьбе «Реального времени» поведение однопартийца прокомментировал первый секретарь комитета татарстанского регионального отделения «Коммунистов России» Альфред Валиев. Ворваться на пресс-конференцию КПРФ, по его словам, Новикова побудили поступки членов татарстанской ячейки зюгановской партии.

— Они нас обвиняли во всех смертных грехах, чего только не придумали: что мы чуть ли не подписи все нарисовали, типа мы не даем им проверять наши подписи, что в 2014 году нас незаконно зарегистрировали, что мы «партия-спойлер», в ответ на это будет готовиться судебный иск. Почему Василий [Новиков] кричал «лжец»? Миргалимов созвал всех репортеров под предлогом того, что он хочет написать заявление об отставке, а сам стал проводить пресс-конференцию не об отставке, а о поливании грязью «Коммунистов России», ТИКов. Хитрый ход сделал. Еще Василий сказал «лжец» потому, что мы же у них в 2016 году суд выиграли: они в своей газете нас оскорбили, писали, что мы мошенники, мы подали на них в суд и выиграли. Вахитовский суд вынес решение, чтобы они опровергли это в своей газете, а они взяли и закрыли эту газету, чтобы не опровергать.

На вопрос, одобряет ли партия и сам Валиев лично такое поведение первого секретаря казанского горкома, он не ответил. Зато согласился пояснить, при каких обстоятельствах произошел инцидент с обливанием жидкостью Татьяны Юровой в ТИК Авиастроительного района Казани. Участие в нем Новикова Альфред Валиев признал, но, по его версии, тот облил конкурирующих коммунистов случайно, и лишь водой, а ожоги Юрова «натерла» себе сама.

— Это происходило в коридоре — Василий Новиков выходил из туалета, и тут как раз проходил Юров, так получилось, что он (Новиков) облил его (Юрова) водой. Это была вода. Кстати, сейчас уже выясняют, работают по этому вопросу. Человек, то есть вот этот Юров, 34 раза, по нашим сведениям, был привлечен, шесть лет отсидел за нанесение тяжких телесных повреждений и, по нашей информации, даже собаку зарубил и на мать кидался со своим топором, то есть человек совсем неадекватный. До матери его (Татьяны Юровой) вообще ни одной капли не долетело, и она натерла, говорят, чем-то свое лицо и в 10 часов вечера пошла [на освидетельствование] после всех этих событий. Опять факт мошенничества со стороны КПРФ, — заявил Валиев.