ЦИК РТ обвинил отделение КПРФ в Татарстане в провокации

Центризбирком Татарстана обвинил представителей КПРФ в Татарстане в провокационных действиях в отношении сотрудников избирательных комиссий, а также в попытках оказать давление на них.

В официальном заявлении на сайте ЦИК РТ описана одна из таких провокаций, произошедших 1 августа. Там говорится, что член избиркома с правом совещательного голоса во время работы комиссии вызвал наряд полиции, заявив, что ему незаконно не выдают документы.

«В помещении, где проходит ознакомление, ведется видеозапись. Член ЦИК от КПРФ вел ознакомление с документами на регулярной основе. Подтверждение этому имеется как в реестре, так и на видеозаписях. В дальнейшем сам он расписался в объяснениях в том, что претензий к комиссии не имеет. Мы понимаем, что конфликт был спровоцирован членом КПРФ исключительно в целях провокации, препятствования работе ЦИК РТ, создания публичного повода для скандала», — говорится в заявлении ЦИК РТ.

Центризбирком Татарстана добавляет, что некие «аналогичные ситуации» происходили и в окружных избирательных комиссиях.

Напомним, сегодня КПРФ в Татарстане также оказалась в центре скандала. На пресс-конференцию партии ворвался первый секретарь казанского горкома партии «Коммунисты России» Василий Новиков с криками о «мошенниках из КПРФ». В свою очередь, депутат Госсовета РТ от КПРФ Артем Прокофьев рассказал о провокациях уже в отношении КПРФ со стороны комросов.