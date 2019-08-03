События недели: предотвращенный теракт, обсуждение нового генплана Казани и борьба с долгостроем

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

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Главной темой уходящей недели в Татарстане стало задержание злоумышленников, готовивших теракт в промзоне Нижнекамска. У них были изъяты компоненты самодельных взрывных устройств. Кроме того, на неделе стало известно, что застройщики из Удмуртии готовы завершить работу на двух долгостроях в Казани, а общественное обсуждение нового генплана столицы РТ собрало более 3 тысяч предложений за четыре дня. Об этих и других событиях — в недельном обзоре «Реального времени».

Более 3 тысяч вопросов и предложений к генплану Казани

В понедельник в Казани стартовали общественные обсуждения нового проекта генплана. Они продлились четыре дня. Обсуждения прошли в новом формате — чтобы направить предложения, необходимо было создать учетную запись в ЕСИА.

Всего казанцы направили в адрес разработчиков градостроительного документа более 3 тысяч вопросов и предложений. Чаще всего они интересовались, не затронет ли заложенная в проект генплана дорога их дома и земельные участки. Наиболее часто встречающееся предложение — перенести (отодвинуть, вовсе отменить) дорогу, которая проходит прямо через дом.

Большинство ответов на эти вопросы от исполкома, выступившего организатором обсуждений, выглядит примерно так: «В Генеральном плане указываются только направление улицы и ее категория. Точное месторасположение улицы, в том числе красные линии, определяются в проекте планировки территории при строительстве дороги».

Совладельца FUN24 Дмитрия Минкина могут привлечь к субсидиарной ответственности по долгам развлекательного комплекса. Фото prokazan.ru

Ответственный за долги FUN24



Совладельца FUN24 Дмитрия Минкина могут привлечь к субсидиарной ответственности по долгам развлекательного комплекса. Соответствующий иск с суммой требований в 1,2 млрд рублей подала Федеральная налоговая служба. На первом же заседании налоговики обвинили Минкина в выводе активов из его фирмы «Камелия» — учредителя FUN24.

По данным налогового органа, в 2016 году, за год до признания «Камелии» банкротом, Минкин перевел 16 ее объектов на другое предприятие — «Фортуну». Залогодержатель «Камелии», ПАО «ИнтехБанк», так и не дал своего согласия на эту сделку, сумма которой, по мнению истца, была занижена и составила 307 млн рублей.

Реструктуризация «Росгосстрах банка»



Смена бизнес-стратегии «Росгосстрах банка», анонсированная еще в апреле, проходит на фоне глобальной реструктуризации. Сконцентрировав работу на автокредитах, организация заявляла о планах войти в топ-15 крупнейших банков в стране. Но пока все идет не столь гладко: компания закрывает свои отделения в городах России и распускает сотрудников. В Башкирии уволенные специалисты добиваются восстановления на работе через суд.

Сорванный теракт в промзоне Нижнекамска



31 июля ФСБ России сообщила о срыве планов террористов в Татарстане. Были задержаны готовившие теракт на железной дороге вербовщики ИГИЛ (запрещенная в РФ международная террористическая организация), изъяты компоненты самодельных взрывных устройств. Видео спецоперации ФСБ и МВД опубликовали в «Телеграме». На кадрах видно — местом предполагаемого теракта должен был стать участок железной дороги, проходящий через лесной массив.

Задержанные работали водителями «Яндекс.Такси». Следователь в ходатайстве об их аресте рассказал, что в Татарстане готовились диверсии с массовым отравлением ядами военнослужащих МВД и ФСБ через ведомственные столовые и похищение сотрудников ради военных секретов. В суде оба задержанных назвались многодетными отцами и заявили, что будут доказывать свою невиновность.



По 70% татарстанским объектов, которые должны достраиваться с помощью эскроу-счетов, поданы заявки на получение проектного финансирования

Девелоперы Татарстана подают заявки на получение проектного финансирования



По 70% татарстанских объектов, которые должны достраиваться с помощью эскроу-счетов, поданы заявки на получение проектного финансирования. Среди тех, кто уже получил деньги на строительство новых ЖК, оказались «Унистрой», «#Суварстроит», «Ак Барс Девелопмент», «СМУ-88», «КамаСтройИнвест», «Домкор» и другие. Правда, ряд компаний не торопится связывать себя отношениями с банками. Например, компания «Бриз» Андрея Белякова приостановила продажу в новых объектах в ожидании момента, когда рынок адаптируется к новым условиям, а законодатели перестанут вводить новые поправки к ФЗ-214.

Застройщики из Удмуртии спасают казанский долгострой



Дольщикам самого старого казанского долгостроя с 17-летней историей — дома на Достоевского, 57 (застройщик «Свей») нашли инвестора в соседнем регионе — ижевскую компанию «Зардон-групп». Это уже третий удмуртский застройщик (вслед за «Комосстроем» и «Таланом»), изъявивший желание спасать недострои в Татарстане в обмен на возможность получить в Казани участок земли под собственные коммерческие проекты.

Между тем, в палаточный лагерь, разбитый дольщиками второго дома ЖК «МЧС», приехали замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин и представитель застройщика «Комосстрой», который намерен зайти на объект. Дольщикам обещали, что строители будут на площадке 1 августа, но выяснилось, что сметная документация пока так и не подписана. Потенциальный застройщик подтвердил опасения дольщиков, что стоимости компенсационного участка не хватит на достройку блока А проблемного дома.



Ледовый дворец начнут строить в будущем году на месте скандально известной парковки «Казань Арены», ради которой в ноябре 2016 года на Гаврилова вырубили прибрежную рощу. Фото: Raphael10000Kazan / skyscrapercity.com

В Казани нашли место для Центра фигурного катания



Ледовый дворец начнут строить в будущем году на месте скандально известной парковки «Казань Арены», ради которой в ноябре 2016 года на Гаврилова вырубили прибрежную рощу и засыпали часть поймы Казанки. Крытый спортивный комплекс с двумя катками с искусственным льдом и трибунами на 1,5 тысячи зрителей предназначается для тренировок по фигурному катанию и шорт-треку.

Приговор директору кадетской школы в Камском Устье



В Камском Устье огласили приговор экс-начальнику местного отдела образования Ильшату Гумерову. По версии Следкома, Гумеров, будучи директором кадетской школы, был недоволен размером своих премиальных и решил эту проблему просто: забирал у подчиненных часть денежных вознаграждений и фиктивно арендовал легковушку брата, о чем узнали сотрудники ФСБ. Ранее Счетная палата установила неэффективность системы кадетского образования в Татарстане.

