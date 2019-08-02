Спасителя для самого старого долгостроя Казани нашли в Ижевске

Многострадальный дом «Свея» на Достоевского возьмется достраивать за землю удмуртский девелопер «Зардон-групп»

Фото: Василя Ширшова

Дольщикам самого старого казанского долгостроя с 17-летней историей — дома на Достоевского, 57 (застройщик «Свей») принесли первую радостную новость, в которую они пока даже боятся верить. Проблемному дому нашли инвестора в соседнем регионе — это ижевская компания «Зардон-групп». Это уже третий удмуртский застройщик (вслед за «Комос-Строем» и «Таланом»), изъявивший желание спасать недострои в Татарстане взамен на возможность получить в Казани участок земли под собственные коммерческие проекты. Как выяснило «Реальное время», «Зардон-групп» за достройку дома на Достоевского получит компенсационный участок на Аграрной. Землю площадью 1,2 га федеральный центр в числе других передал республике специально для решения проблем обманутых дольщиков. На данный момент застройщик и правительство Татарстана готовятся подписать соглашение о намерениях и составить дорожную карту по завершению проблемного объекта. Подробности — в материале «Реального времени».

Достройка в обмен на участок на Аграрной

Как стало известно «Реальному времени», достройкой проблемного дома на Достоевского, 57 в Казани заинтересовалась ижевская компания «Зардон-групп». Данную информацию нашему изданию подтвердили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, в Фонде поддержки дольщиков РТ (ФПД) и в «Зардон-групп».

«Намерение «Зардон-групп» по завершению проблемного дома на улице Достоевского 57 имеется — в счет возможного предоставления земельного участка на улице Аграрной в Казани. «Зардон-групп» должен прислать на следующей неделе свой план действий и предложения в правительство РТ», — сообщила пресс-служба татарстанского Минстроя.

Как рассказал исполнительный директор ФПД Иван Новиков, земельный участок на Аграрной, о котором идет речь, был передан Татарстану правительством России для решения проблем обманутых дольщиков. Площадь участка — 1,2 га.

— Как только он к нам пришел, мы сразу стали вести переговоры с потенциальными инвесторами. Мы действительно сейчас ведем переговоры с ижевской компанией «Зардон-групп». Они неоднократно посещали наш Фонд, приезжали в нашу республику, были в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Они заинтересованы в участии в нашей программе по решению проблем обманутых дольщиков. Мы сейчас от них ждем окончательное предложение, которое будет основано на возможности строительства жилого многоквартирного дома на компенсационном земельном участке, — рассказал Иван Новиков.

«Сложностей по земельному участку не ожидаем»

Напомним, что другой застройщик из Ижевска — «Комос-Строй» — выразил готовность достроить «фоновский» дом №2 в ЖК «МЧС» еще в прошлом году. Однако когда уже был выбран инвестиционный участок, выяснилось, что передать его инвестору сразу не удастся. Дело в том, что в границы участка попали дачи и даже баня. Улаживание этих проблем затянуло начало строительства. Иван Новиков полагает, что с участком на Аграрной таких проблем возникнуть не должно.

— Идеальных земельных участков не бывает. По «Комосу» были серьезные сложности. Здесь мы ничего подобного не ожидаем. Однако определенную работу все равно необходимо провести по земельному участку. Но, в принципе, это рабочие моменты, которые в процессе исправляются, — отметил Иван Новиков.

«Зардон-групп» надеется подписать соглашение и получить проектную документацию

Как указано на сайте ЗАО ПФК «Зардон-групп», компания была основана в 2005 году и занимается строительством многоквартирных домов и девелопментом, комплексным развитием коттеджных поселков, управлением коммерческой недвижимостью, медициной, производством мебели, консалтинговыми услугами. Кроме того, «Зардон-групп» указывает, что имеет «богатый опыт по завершению строительства проблемных объектов с «обманутыми дольщиками», в том числе в процедуре банкротства». Согласно информации на том же сайте, в эксплуатацию было введено 50 тыс. кв. м. проблемных объектов. К примеру, «Зардон-групп» достраивала жилой дом «Сапсан» на Грибоедова в Ижевске.

На данный момент «Зардон-групп» в Ижевске строит жилой комплекс «Времена года», в Перми — ЖК «Ново-Яблочково».

Исполнительный директор предприятия «Зардон-групп» Мария Бобылева в разговоре с корреспондентом «Реального времени» также подтвердила готовность компании зайти в Казань для строительства проблемного дома на Достоевского, 57.

— Мы договорились о том, что в ближайшее время подпишем соглашение с Фондом, где будут прописаны намерения сторон. С нашей стороны — это получить проектную документацию и посчитать, сколько средств необходимо для завершения строительства объекта. В то же время Фонд предложил нам рассмотреть компенсационный земельный участок, который может быть передан. Мы можем сделать эскизный проект, примерно прикинуть, какое количество квадратных метров можно построить на этом участке. Это соглашение мы обсудили устно на этой неделе во вторник. Рассчитываем, что подпишем соглашение о намерениях на следующей неделе, составим к нему дорожную карту. Дорожную карту мы предлагаем подписать не только с Фондом, но и с Минстроем. По крайней мере, такую мысль высказали, пока нет противоречий, — рассказал Мария Бобылева.

По ее словам, представители «Зардон-групп» еще не изучали объект на Достоевского детально. Для дальнейшей работы застройщик попросил предоставить заключение экспертизы о состоянии объекта, проектную документацию. После проведения детального анализа и расчетов должно проясниться, хватит ли компенсационного участка на то, чтобы достроить проблемный дом полностью, или речь будет идти о части работ.

«Люди хотят быть уверены, что стройка начнется»

Дом на Достоевского — один из самых старых долгостроев Казани, с 17-летней историей. Как рассказал дольщик Сергей Соломахин, в доме есть покупатели, которые ждут свои квартиры еще с 2002 года. Дом на 373 квартиры площадью 33,4 тыс. кв. метров начинала строить «Фирма Свей» Рашида Аитова.

Напомним, дольщики дома на Достоевского на прошлой неделе разбили палаточный лагерь, чтобы привлечь внимание к своей проблеме:

— До сих пор у нас здесь остаются люди, которые не верят словам, а хотят, чтобы [соглашение] было уже документально оформлено. Мы хотим, чтобы «Зардон» подписал предварительный договор и нам его показали. Люди хотят быть точно уверены, потому что уже много раз говорили, что стройка начнется, и застройщика нашли, но результата не было, — рассказал Сергей Соломахин.

Дольщики дома на Достоевского на прошлой неделе разбили палаточный лагерь, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Фото предоставлено дольщиками

По информации дольщиков, в роли подрядчика, который мог бы застроить «свеевский» дом на Достоевского, рассматривалась челнинская компания «Домкор». Однако соглашение в итоге достигнуто не было.