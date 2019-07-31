«У всех банков к застройщикам один вопрос — покажите, что вы состоятельные»

Как девелоперы Татарстана переходят на рельсы проектного финансирования и кто ушел от эскроу и строит за свой счет

По 70% татарстанским объектам, которые должны достраиваться с помощью эскроу-счетов, поданы заявки на получение проектного финансирования. Среди тех, кто уже получил деньги на строительство новых ЖК, оказались «Унистрой», «#Суварстроит», «Ак Барс Девелопмент», «СМУ-88», «КамаСтройИнвест», «Домкор» и другие. Правда, ряд компаний не торопится связывать себя отношениями с банками. Например, компания «Бриз» Андрея Белякова приостановила продажу в новых объектах в ожидании момента, когда рынок адаптируется к новым условиям, а законодатели перестанут вводить новые поправки к ФЗ-214. Подробности — в материале «Реального времени».

Не все успели подать заявки на эскроу

В Татарстане есть 46 проектов общей площадью более 670 тысяч кв. м, которые могут перейти на работу по эскроу-счетам. Как стало известно «Реальному времени», такие данные были озвучены на одном из последних совещаний по переходу застройщиков на проектное финансирование, в котором участвовал первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин. При этом заявки в банки успели подать не все: застройщики обратились за финансированием примерно по 70% из этих объектов.

Как и ожидалось, большинство застройщиков Татарстана продолжают строить объекты по старым правилам. 181 многоквартирный дом общей площадью порядка 2,8 млн кв. м соответствует критериям Минстроя России, по которым объекты можно достраивать без эскроу-счетов. Напомним, степень готовности таких домов должна составлять не менее 30%, при этом в них должно быть распродано не менее 10% квартир.

«Минстрой России заложил достаточный переходный период»

Среди счастливчиков, с которыми банки уже заключили договоры проектного финансирования, оказались «Конграда», которая входит в группу «КамаСтройИнвест» и возводит ЖК «Живи» на Портовой, специализированные застройщики «ИтильТехноСервис» (строит ЖК «Первомайский») и «Стройуслуги», находящийся в орбите «Унистроя».

— В прошлом году мы получили финансирование на 7-й дом ЖК «ART City», в этом году еще на три дома в этом комплексе (36 000 кв. м) и всю вторую очередь ЖК «Весна» (130 000 кв. м). Сейчас на стадии согласования у нас первый дом ЖК «Беседа», по одному дому в ЖК «Венский лес» (Уфа) и «Южный Бульвар» (Тольятти), — рассказал заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов.

По информации «Реального времени», еще по девяти заявкам договор проектного финансирования еще не подписан, однако эти заявки уже одобрены банками. В частности, речь идет об объектах «Ак таш-Инвеста», «Грань девелопмента», «СМУ-88», «Унистроя», «ТСИ», челнинского «Домкора» и других.

— По большинству наших жилых комплексов мы продолжим работать на старых условиях: они отвечают требованиям закона — 30% готовности и 10% продаж. Что касается перехода на эскроу — мы получили одобрение банка по новому проекту (вторая очередь ЖК «Малиновка»), никаких проблем не возникло. На наш взгляд, Минстрой России заложил достаточный переходный период, чтобы успеть наладить механизм работы в новых условиях, — рассказал генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Илья Вольфсон.

Кто из застройщиков решил строить своими силами?

А что же с теми объектами, финансирование которых банки еще не одобрили? Известно, что на данный момент на стадии рассмотрения находятся 17 заявок. По ним кредитные организации пока не ответили застройщикам ни «да», ни «нет». Проектного финансирования ждут некоторые объекты «Унистроя», «#Суварстроит», «Талана», который строит жилой комплекс в Набережных Челнах, и другие.

По имеющейся информации, еще по 15 объектам застройщики только готовят документы для подачи заявок на проектное финансирование в уполномоченные банки.

Любопытно, что два застройщика планируют строить жилые комплексы за собственные средства. Речь идет о компаниях «СК Берег» и «Комфортное жилье».

Как рассказал директор компании «Бриз» Андрей Беляков, он также не будет спешить подавать заявки на проектное финансирование или предпринимать другие меры до тех пор, пока ситуация на рынке не стабилизируется.

— Мы заняли выжидательную позицию. Дома, которые мы строим, находятся уже на стадии завершения либо в высокой степени готовности. Новые проекты, которые есть, мы пока ведем сами — на собственные и на кредитные средства. Они пока не продаются, — пояснил Андрей Беляков.

«У всех банков одинаковые вопросы к застройщикам»

Отметим, что основная масса заявок от застройщиков поступает в такие крупные кредитные организации, как Сбербанк, ВТБ, «Банк ДОМ.РФ», «ФК Открытие», «Газпромбанк».

В пресс-службе «Банка Татарстан» ПАО «Сбербанк» рассказали, что кредитная организация заключила уже 12 договоров проектного финансирования.

«С начала года ВТБ в Татарстане одобрил семь сделок по проектному финансированию на 3,6 млрд рублей. Еще 11 сделок находятся на рассмотрении», — прокомментировала пресс-служба ВТБ.

Напомним, ранее застройщики жаловались, что время рассмотрения заявок затягивается и что дополнительной сложностью являются разные требования к строительным компаниям в разных банках. В ходе одного из предыдущих совещаний по переходу татарстанских застройщиков на проектное финансирование озвучивалась информация о том, что может быть создан единый шаблон для подачи заявок. Корреспондент «Реального времени» связался с заместителем управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Антоном Каменевым, чтобы выяснить, есть ли наработки по созданию такой единой модели для взаимодействия с застройщиками.

— Наработки есть, но на рынке они пока не появятся в силу того, что я не до конца понимаю, как защитить эту модель, потому что есть понятие интеллектуальной собственности. Во-вторых, мы постепенно внедрили в массы «Школу эскроу». Поэтому в рамках живого общения устраняются вопросы, которые возникают. К 1 июля, на мой взгляд, острую фазу мы прошли. Большинство участников рынка научились взаимодействовать с банками, — рассказал Каменев.

Корреспондент поинтересовался, возникают ли какие-то сложности при работе с застройщиками, ведь нередко последние обвиняют банки в завышенных требования к ним как к заемщикам.

— Если бы у вас был миллион рублей, к вам подошел бы кто-нибудь и сказал: «Отдайте 900 тысяч или миллион», — вы бы стали задавать вопрос, зачем этому человеку деньги и вернет ли он их вам? Банк спрашивает то же самое. У всех банков один вопрос: покажите нам, что вы состоятельные, покажите, на что вы берете эти деньги, покажите, как вы их нам вернете с учетом процентов, под которые мы вам их даем, — пояснил Антон Каменев.

«Понимаем, что для банков введение новой системы — такой же стресс»

Застройщики подтверждают, что единая модель по подаче заявок на проектное финансирование не выработана. Но в то же время многие отмечают, что начинают адаптироваться к новым условиям.

— Единая модель банками так и не выработана. Преференций для застройщиков, перешедших на эскроу, нет. Процесс все так же затянут. Мы понимаем, что для банков введение новой системы — это такой же стресс, как и для застройщиков. Надеемся, что они смогут выправить этот системный продукт, чтобы процесс шел быстро и это никак не влияло на рынок, — рассказал заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов.

В «Ак Барс Девелопменте» рассказали, что в компании хорошо понимают, что такое проектное финансирование, поскольку на протяжении последних 10 лет традиционно взаимодействовали с банками. При этом большинство проектов компании могут достраиваться без применения эскроу-счетов.

— Так, для пяти проектов «Ак Барс Девелопмента», а именно ЖК «Солнечный город», «Светлая Долина», «Казань XXI век», «Мой Ритм», хорошо известных рынку недвижимости как территории комплексного развития, было выдано заключение о степени соответствия критериям готовности, то есть они могут продаваться по старым правилам. Но в компании не теряли времени, и для нового проекта ЖК «Нобелевский», который выходит на рынок в ближайшее время, уже подписан договор по проектному финансированию нового проекта», — подчеркнул заместитель генерального директора «Ак Барс Девелопмент» Сергей Ураков.

В «#Суварстроит» не видят причин для снижения темпов продаж и отмечают, что переходят на проектное финансирование поэтапно.

— На сегодняшний день по системе проектного финансирования реализуется проект ЖК «Август Астра». Продажи квартир в комплексе уже стартовали. Кроме того, в работе три дома, уже введенные в эксплуатацию. Объекты в жилых комплексах, которые готовы на 30% и более, реализуются на рынке по старой схеме. Остальные объекты поэтапно переводятся на систему эскроу-счетов. В целом грамотная подготовительная работа позволяет без каких-либо издержек осуществлять все процессы, ощутимое снижение темпов продаж не прогнозируется, — прокомментировал генеральный директор компании «#Суварстроит» Руслан Нурмухаметов.