«Развиваться полицентрически» — в Казани начали обсуждать проект генплана

Замечания и предложения могут подать все жители города — через интернет, в районной администрации или УАиГ

Сегодня в Казани стартовали общественные обсуждения нового проекта генплана. Идея вновь поговорить на эту тему с жителями у городских властей возникла на фоне широкого резонанса, который вызвала последняя версия документа. Как участвовать в обсуждении, подробно рассказали на «деловом понедельнике» в казанской мэрии. На встрече также подняли тему других преобразований в городе — в сфере энергосбережения: гендиректор «Казэнерго» Рустам Абдулхаков доложил, как столица избавится от ртутных светильников, заменив их на светодиодные, и построит «умные» котельные. Подробности — в материале «Реального времени».

Полицентрическая Казань

С общественных обсуждений нового генплана Казани, которые стартуют сегодня и продлятся четыре дня, начала «деловой понедельник» первый заместитель мэра Казани Евгения Лодвигова. Обсуждения пройдут в новом формате — для того чтобы направить предложения, необходимо иметь учетную запись в ЕСИА.

«Мы уже много говорили о том, как принять в них участие, но вопросы у людей еще остались. Новая форма обсуждения еще непривычная, Ирина Витальевна, прошу максимально доходчиво рассказать, как быть, если <…> нет компьютера», — обратилась Лодвигова к начальнику городского Управления архитектуры и градостроительства Ирине Дябилкиной.

Как ранее писало «Реальное время», по обновленным правилам, присылать замечания могут только жители Казани и собственники недвижимости на территории города. Дябилкина на брифинге 18 июля подчеркнула, что этот момент будет «тщательно проверяться». Если участник обсуждений будет позволять себе некорректное поведение (нецензурные и оскорбительные выражения), его мнение учитываться не будет.

Карты и информационные материалы есть на сайте Казани, при желании их можно скачать в высоком качестве, рассказала спикер, там также есть подробная инструкция по процедуре.

«Если вы совсем не дружите с компьютером, необходимо с паспортом обратиться в Управление архитектуры и градостроительства, где вы сможете после подтверждения личности и статуса участника общественных обсуждений оставить свое письменное или устное обращение», — отметила Дябилкина

Дябилкина подчеркнула, что необходимо иметь учетную запись (по ее словам, у 80% горожан она уже есть): «Просьба всем проверить пароли и убедиться, что вы имеете подтвержденную учетную запись ЕСИА». Если горожанин не умеет пользоваться компьютером или не имеет доступа к интернету, «в администрациях районов и Управлении градостроительства будут оборудованы рабочие места». При необходимости помогать будут консультанты.

— Если вы совсем не дружите с компьютером, необходимо с паспортом обратиться в Управление архитектуры и градостроительства, где вы сможете после подтверждения личности и статуса участника общественных обсуждений оставить свое письменное или устное обращение.

На эти четыре дня часы приема увеличиваются: с 8 утра до 8 вечера. Там же будет представлен стенд с материалами генплана. 29 августа заключение о результатах общественных обсуждений опубликуют в «Сборнике документов» на портале города.

Все предложения будут рассмотрены, а самые конструктивные будут учтены разработчиками, пообещала Лодвигова. Проведение общественных обсуждений генплана было инициативой мэрии. Размещение всех объектов на территории города спланировано так, чтобы исключить маятниковую миграцию: «Все казанцы должны получать все услуги в шаговой доступности от дома. Новый генплан позволит городу развиваться полицентрически, создавать дополнительные центры второго плана. Увеличится территория зеленых насаждений».

В ближайшие четыре года «Казэнерго» попытается сократить теплопотери до 9,2%, заявил гендиректор предприятия Рустам Абдулхаков

Сэкономленные миллионы

В ближайшие четыре года «Казэнерго» попытается сократить теплопотери до 9,2%, заявил гендиректор предприятия Рустам Абдулхаков. «В течение последних пяти лет предприятие инвестирует в мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ежегодно не менее 150 млн рублей. Эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий составляет 12—14 млн рублей в год».

Спикер объявил о начале реализации пилотного проекта по внедрению «умных» тепловых сетей от котельной «Зеленая, 1» вместе с компанией «Данфосс». В настоящее время в полностью автоматизированном режиме, без присутствия человека, работают 58 котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП) из 164, рассказал он.

— В этом году стартовал проект переключения потребителей от арендуемой нами старой котельной «Октябрьский городок» и морально и физически устаревшей котельной «Космонавтов, 21» на крупные котельные «Космонавтов, 12», «А. Кутуя, 39» <…> и переключения мелких неэффективных котельных на тепловые сети АО «Татэнерго».

В результате требующие значительных ежегодных вложений котельные будут выведены из эксплуатации, проект потребует не менее 40 млн рублей. Срок окупаемости — не менее 10 лет. Абдулхаков пожаловался на недофинансирование: «Сумма финансовых средств, учтенных в тарифе на тепловую энергию, направленных на реконструкцию и обновление основных фондов, не позволяет в нормативном объеме заменять оборудование (при требуемых 4% обновлений объема финансирования хватает только на 3,5%)».

«Глубоко проработан вариант полной реконструкции семи котельных и ЦТП <…> при капитальных вложениях в 136 млн рублей срок окупаемости составляет 11 лет», — сообщил Абдулхаков. Фото Олега Тихонова

Недостающие средства компания рассчитывает привлекать как через банки, так и надеется на помощь бюджета: «Глубоко проработан вариант полной реконструкции семи котельных и ЦТП <…> при капитальных вложениях в 136 млн рублей срок окупаемости составляет 11 лет». Проект направлен в Минстрой и исполком Казани для включения в перечень приоритетных инвестпроектов: «Может, будет погашение процентов. Как механизм будет работать, до конца неясно, но <…> в дальнейшем это может повлиять либо на снижение тарифа на тепло, либо удержать его от роста», — пояснил он журналистам.

В системе наружного освещения внедряется система энергосбережения. «В зоне нашей ответственности около 82 тыс. светоточек». Сейчас идет замена ртутных светильников на светодиодные лампы. В прошлом году заменили 6100 таких светильников, годовая экономия — почти 21 млн рублей. За три года появились около 6,5 тыс. новых точек. До конца года из 82 тыс. будут обновлены 30% — 20 тыс. светильников. «Ртутный светильник и освещает плохо, и потребляет электроэнергии очень много. А появятся светодиодные — будут светить лучше, потреблять меньше, надежность повысится».