«Не в блестящей форме»: почему «Росгосстрах банк» закрыл десятки офисов в России?

«РГС банк», ориентируясь на автолюбителей, «оптимизировал» отделения в стране и уволил сотни сотрудников

Смена бизнес-стратегии «Росгосстрах банка», анонсированная еще в апреле, проходит на фоне глобальной реструктуризации. Сконцентрировав работу на автокредитах, организация заявляла о планах войти в топ-15 крупнейших банков в стране. Но пока все идет не столь гладко: компания закрывает свои отделения в городах России и распускает сотрудников. В Башкирии уволенные специалисты через суд добиваются восстановления на работе. В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».

Наполеоновская стратегия

После вхождения «Росгосстрах банка» в группу «Открытие» кредитно-финансовая организация решила поменять бизнес-стратегию. «Открытию» принадлежат 85% «Росгосстрах банка», остальной долей тоже распоряжается структура Михаила Задорнова — через «Росгосстрах». По задумке материнской компании, «Росгосстрах банк» должен быть отдельным банком, сконцентрированным на работе с автомобилистами и компаниями автобизнеса. Об этом стало известно еще в апреле. Как пояснил Задорнов, «РГС банк» располагает неплохой базой клиентов — порядка 330 тысяч в стране.

В «Открытии» настроены весьма оптимистично относительно своей «дочки». Согласно бизнес-стратегии, которую перепечатали десятки российских информационных ресурсов, на положительный финансовый результат банк планирует выйти к 2021 году. А к 2022 году он должен получить чистую прибыть в 5,5 млрд рублей. Активы поднимутся до 325 млрд рублей (с 75 млрд рублей в 2018 году). Количество активных клиентов должно перевалить за миллион.

К этому же году «Росгосстрах банк» намерен войти в число 15 крупнейших российских кредиторов (с долей рынка в 2%). При этом банк хочет занять 10% рынка автокредитования, став лидером в этом секторе. По сообщению пресс-центра «Открытия», к этому сроку увеличатся и кредитные портфели «РГС банка»: розничный — до 228 млрд рублей (с 3,5 млрд рублей в 2018 году), корпоративный — до 48 млрд рублей (с 0,4 млрд рублей).

По словам председателя правления «Открытия» Михаила Задорнова, он ждет восстановления рынка продаж автомобилей до докризисных уровней в 2022 году (до 8,8 млн машин). При этом сфокусировать деятельность «Росгосстрах банк» намерен на развитии партнерской сети отделений без касс. Автопроизводителям, дистрибьюторам, дилерам и сервисным компаниям предложат индивидуальные кредитные и сберегательные продукты, удобное ДБО, РКО, эквайринг и пр. Эксперты «Росгосстрах банка» прогнозируют, что в кредит в 2019 году будут проданы 0,9 млн автомобилей, в 2022-м — 1,3 млн. Рыночный портфель автокредитов составит 0,9 трлн рублей в 2019 году и 1 трлн рублей в 2022-м. Вырастет и доля подержанных авто в общем объеме автокредитов: проникновение в общие продажи увеличится до 7% (с нынешних 4%).

Коварное слово «оптимизация»

Как осуществляется эта стратегия в жизни? На деле все оказалось не столь радужно. Как стало известно «Реальному времени», «РГС банк» уже с апреля начал сокращать десятки дополнительных и операционных офисов по стране (по некоторой информации, порядка 80). В частности, в Башкирии под «оптимизацию» попали несколько отделений в Уфе, а также в городах Ишимбай, Белорецк, Кумертау, Туймазы, Дюртюли, Белебей, Мелеуз и в поселке Приютово.

По телефону «горячей линии» банка корреспонденту «Реального времени» подтвердили то, что офисы в Башкирии закрылись.

— На данный момент ни отделений, ни банкоматов в этих городах нет, — подтвердили в банке. — Они были переведены на дистанционный формат обслуживания (то есть клиентов они не принимают). Бизнес-модель развития сети пересмотрена с целью повышения ее эффективности. И в данном случае закрытие некоторых отделений, к сожалению, неизбежно.

При этом в «РГС банке» подчеркнули, что план развития предполагает не только закрытие «избыточных», но и открытие новых точек продаж. Однако в организации затруднились сказать, когда и где откроются новые офисы.

Теперь у Уфимского филиала «Росгосстрах банка» остались лишь допофисы в Уфе (отделение «Кремлевское»), Стерлитамаке и Нефтекамске. Операционные офисы на данный момент у филиала имеются в столицах четырех республик ПФО — в Башкортостане (Уфа), Татарстане (Казань), Марий Эл (Йошкар-Ола) и Чувашии (Чебоксары).

Несколько уволенных работников посчитали, что с ними обошлись несправедливо и написали исковое заявление в прокуратуру. Фото upprb.bashkortostan.ru

«Мы стали не нужны»

Собственно, решение о закрытии офисов было вынесено еще в феврале на заседании совета директоров банка. Соответствующий приказ пошел по подразделениям, руководители филиалов которых «взяли под козырек». И сотни специалистов лишились своей работы, а клиенты в малых городах — касс и банкоматов.

В частности, отделение банка в Белебее не работает с 15 апреля. Сотрудникам дополнительного офиса указали на дверь. Однако несколько уволенных работников посчитали, что с ними обошлись несправедливо и написали исковое заявление в прокуратуру. Они требуют, чтоб «Росгосстрах банк» восстановил их на работе и признал увольнение незаконным.

— Офисы закрыли, мы стали не нужны как сотрудники, — рассказал нашему корреспонденту один из истцов. — Мы считаем, что нас обидели. Мы требуем, чтобы нас восстановили и перевели, например, в Уфу, если в Белебее закрыли отделение.

«Сокращение отделений нам не нужно»

«Реальное время» отправило запрос в пресс-службы «Росгосстрах банка» и «Открытия» с просьбой прокомментировать последние изменения в структуре организации. Руководитель направлений коммуникаций «Росгосстрах банка» Екатерина Черкасова сообщила, что ответ уже готов. Но ее начальство попросило направить обратное письмо только через несколько недель.

— Мы сменили стратегию и активно занимаемся отлаживанием бизнес-процессов, — рассказала нам Черкасова. — Но пока мы не готовы говорить детально. Трансформация офисов происходит, скорее, не по количеству, а по качеству. Если где-то отделение закрывается, оно откроется где-то рядом в другом формате. Но сокращение отделений нам не нужно.

При этом она добавила, что банк намерен расширяться и к 2022 году открыть в России более 700 отделений.

— Если где-то происходят закрытия, это только трансформация качества, — подчеркнула собеседница «Реального времени».

Не от хорошей жизни

Вместе с тем начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий считает сокращение офисов и сотрудников «РГС банка» вынужденной мерой в связи с далеко не радостными показателями.

— Банк находится далеко не в блестящей форме, он стабильно убыточен, — отмечает эксперт. — Убыток после налогообложения за первое полугодие 2019 года составил 452,1 млн рублей, за 2018 год — 5,7 млрд рублей, за 2017 год — 446,3 млн рублей. Банк сокращает расходы на содержание персонала: если за первое полугодие 2018 года они составили 1 158,3 млн рублей, то за первое полугодие 2019 года они снизились до 1 073,0 млн рублей.

Что касается ориентации банка на автолюбителей и автобизнес, то, чтобы достичь заявленных показателей, компания, по его мнению, должна упорно работать с одним или несколькими заводами, выпускающими транспортные средства.

— Успешный выход в сегмент автокредита возможен при условии тесной связи с автопроизводителем, — подчеркивает Осадчий. — Такими естественными связями обладают «РН Банк» (банк Альянса Renault — Nissan — Mitsubishi), «Фольксваген Банк РУС» и другие «дочки» автоконцернов.