Вторую «разморозку» долгостроя «ФОНа» на Губкина обещают в середине августа

Представители мэрии Казани и удмуртского застройщика посетили палаточный лагерь обманутых дольщиков

Фото: Гуландам Фатхуллина

В палаточный лагерь, разбитый дольщиками второго дома ЖК «МЧС», приехали замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин и представитель удмуртского застройщика «Комос-Строй», который намерен зайти на объект. Дольщикам уже обещали, что строители зайдут на площадку 1 августа, но затем сроки сдвинулись на середину месяца. Выяснилось, что сметная документация пока так и не подписана, кроме того, потенциальный застройщик подтвердил опасения дольщиков, что стоимости компенсационного участка не хватит на достройку блока А проблемного дома. Подробности — в материале «Реального времени»

«В течение трех недель выйдем на стройку»

Дата начала строительства постоянно меняется, рассказал корреспонденту «Реального времени» представитель инициативной группы второго дома ЖК «МЧС» Леонид Фоминых. «Мы как палаточный лагерь поставили, было проведено техническое совещание в Минстрое (23 июля, — прим. ред.). В этот же день мы и собрались. В час меня пригласили на техническое совещание, где было озвучено, что 1 августа зайдет застройщик — инвестор, «Комос-Строй». Однако затем, по словам Фоминых, дата изменилась, срок сдвинули на 15 августа.

— Уважаемые жильцы, мы сегодня договорились приехать. Правда, мы немного по другому поводу договаривались здесь встретиться. Предполагалось, что уже увидим начало работ. Но начала работ пока не видим, зато я вам привез руководителя «Комос-Строй Казань» [Дениса Чайникова], — сказал замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин. Он приезжал к дольщикам 24 июля и уверил, что «все вопросы по второму дому уже решены, нужно только получить документ с подписью президента Татарстана».

В палаточный лагерь, разбитый дольщиками второго дома ЖК «МЧС», приехал замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин и удмуртский застройщик «Комос-Строй», который намерен зайти на объект

Однако получить его, как выяснилось в ходе разговора с дольщиками, непросто — для начала нужно завершить экспертизу сметной документации. Раньше оценка сметной стоимости не требовалась, а новизна процедуры серьезно усложняет и удлиняет процесс, сказал Чайников:

— Я только что был в экспертизе. На сегодняшний день у нас все документы сданы в экспертизу сметной документации по дому №2. Как мне пообещали сегодня, мы до конца этой недели вопрос закроем. <…> Что касается выхода на стройку, как только у меня появится уверенность в том, что мне предоставляют земельный участок, за который я буду вкладывать деньги в ваш дом, в течение двух, максимум трех недель мы выйдем на стройку.

«Независимо, если будет зима, да?» — спросила после небольшой паузы одна из дольщиц. В ответ Чайников заявил, что в его планах — выход на стройку в середине августа: «Если мне все документы подпишут, то 16-го. Но еще раз повторю: только после того, как у меня будут гарантии».

На многочисленных совещаниях за последние 10 дней «препон» Чайников не заметил, подбодрил он дольщиков. Те в ответ начали искать виноватых в затягивании процесса: «Были комментарии в исполкоме Казани, что «Комос-Строй» виноват». «Давайте мы не будем обвинять ни исполком, ни «Комос-Строй». Где-то, возможно, и по нашей вине. Но мы сразу сказали, что начнем работать только после предоставления гарантий. Поймите, без одобрения земельного участка не пойду», — сказал застройщик.

Гиниятуллин рассказал, что изменилось федеральное законодательство, и создается федеральный фонд

Выход президента из отпуска запустит процесс

Письмо на имя президента уже направлено, заявил Чайников. Подтвердил передачу и Гиниятуллин. В течение двух-трех дней ожидается ответ. «Указ президента — команда Минзему, чтобы с нами заключили договор аренды», — сказал застройщик; чтобы приступить к делу, достаточно только распоряжения президента: «Президент даст распоряжение — люди уж обратно не отступятся».

Дольщиков интересовало, есть ли «проблемы с сервитутом на выделение земельного участка». Эти проблемы остались, признал Чайников, как и согласование бизнес-плана в Агентстве инвестиционного развития Татарстана: «Все ждут экспертизу. Сметную стоимость. Должна звучать сумма».

По словам Гиниятуллина, накануне было обещано, что документация будет готова на этой неделе. «На той неделе обещали, что она должна быть готова в понедельник», — возразил Фоминых. Однако проблемы с сервитутом не касаются объекта ЖК «МЧС», заверил застройщик.

Дольщиков интересовало, есть ли «проблемы с сервитутом на выделение земельного участка»

«Этих денег не хватит на сдачу блока А»

В ответ на вопрос дольщиков, будет ли он достраивать полностью дом, Чайников отметил, что компанию интересует весь объект, а не только блок А. «Вы неместный, может, вас на рынок не хотят впускать? Почему так долго?», — возмущались дольщики. «Запредельно долгий срок!», «Ак таш» достраивал по той же схеме — было выделение компенсационного земельного участка, они за две недели вопрос решили», — говорили дольщики.

— «Ак таш» пытается решить вопросы по своей сметной документации уже полгода. У них, поверьте, точно такая же проблема — они шестой месяц бегают и не могут ничего сделать. Поэтому да, надо пройти этот путь. Я тоже с сентября подустал, — возразил Чайников.

Как ранее писало «Реальное время», дольщики выяснили, что компенсационного земельного участка (его стоимость оценивается в 193 млн рублей), не хватит на достройку блока А. Чайников это подтвердил: «Как раз сейчас этим фонд и занимается». Выяснилось, что фонд ждет реорганизация, рассказал Гиниятуллин:

— Изменилось федеральное законодательство, и создается федеральный фонд. Мы должны будем по примеру федерального фонда создать новый фонд поддержки дольщиков, и под него будет выделяться. Мы рассчитываем, что в рамках той заявки, которую Минстрой подготовил, как раз эта поддержка будет оказана.

«То есть мы сейчас ждем указа президента», — подытожили дольщики.

Денис Чайников: «Для того, чтобы ввести в эксплуатацию блок А, необходимо провести комплексные работы, которые бы нам позволили запустить стройку. Соответственно, благоустройство и ограждение стройплощадки после ввода в эксплуатацию блока А будет сделано таким образом, чтобы безопасно люди могли в блоке А жить»

К июню уйти

Чайников обозначил «Реальному времени» примерные рамки работ: «Мы планировали до июня следующего года закончить и уйти отсюда, сдав блок А. Потеряв эти месяцы, сдвинули на июнь, чтобы выполнить благоустройство, потому что все сейчас прекрасно знают, что без благоустройства невозможно сдать объект. Мы стараемся к этим срокам подойти и спокойно в июне передать объект».

Дольщики попросили пояснить, как они будут жить в доме, окруженном стройкой.

— Для того, чтобы ввести в эксплуатацию блок А, необходимо провести комплексные работы, которые бы нам позволили запустить стройку. Соответственно, благоустройство и ограждение стройплощадки после ввода в эксплуатацию блока А будет сделано таким образом, чтобы безопасно люди могли в блоке А жить. Да, будет шумно. Если стройка пойдет, она будет продолжаться. Мы будем стремиться к тому, [чтобы стройка шла], — заключил застройщик.