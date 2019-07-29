Налоговики заподозрили совладельца FUN24 в выводе активов на 1,2 миллиарда

Передача объектов FUN24 могла повлечь банкротство собственника развлекательного комплекса

Фото: Инна Серова

Совладельца FUN24 Дмитрия Минкина могут привлечь к субсидиарной ответственности по долгам развлекательного комплекса. Соответствующий иск подала Федеральная налоговая служба с суммой требований в 1,2 млрд рублей. Слушание дела началось на прошлой неделе и продолжится сегодня. На первом же заседании налоговики обвинили Минкина в выводе активов из его фирмы «Камелия» — учредителя FUN24. Подробнее — в материале «Реального времени».

Должника признали банкротом, когда он вывел активы

На заседании татарстанского арбитража представитель ФНС назвал Дмитрия Минкина лицом, контролирующим должника — компанию «Камелия». До введения процедуры банкротства, согласно последнему бухгалтерскому балансу, имущество компании оценивалось в 2,6 млрд рублей. По утверждению сотрудников налогового органа, в 2016 году, за год до признания «Камелии» банкротом, Дмитрий Минкин вывел 16 ее объектов на другое предприятие — «Фортуну». Залогодержатель «Камелии», ПАО «Интехбанк», так и не дал своего согласия на сделку, сумма которой, по мнению истца, занижена и составила 307 млн рублей. По оценке конкурсного управляющего, при возбуждении дела о банкротстве стоимость объектов превышала 1 млрд рублей. Сумма кредиторской задолженности «Камелии» перед налоговым органом и «Интехбанком» составляет 1,2 млрд рублей. Компания не могла ее погасить в период отчуждения объектов.

Представитель налогового органа отметил, что совладелец FUN24 не передал необходимую документацию конкурсному управляющему «Камелии». Ответчик заявил, что документы передал новому директору Зареме Ташухажиевой. По сведениям ФНС, она стала руководить предприятием намного позже, поэтому налоговики считают фиктивным акт приема-передачи документов Ташухажиевой.

Истец утверждает, что именно вывод активов привел к банкротству «Камелии». Представитель Дмитрия Минкина назвал вывод оппонента необоснованным. Он считает объективной причиной банкротства кредиторскую задолженность «Интехбанка», а заниженную рыночную стоимость сделки — недоказанной. Сторона ответчика напомнила: на дату совершения сделки оценка стоимости не проводилась, к тому же перечень объектов, которые оценивал конкурсный управляющий, и перечень объектов по сделке, о которой идет речь, не идентичны. Защитник Минкина предполагает, что банк не дал согласия на сделку по своим объективным причинам, вероятнее всего, из-за того, что в тот момент кредитной организацией руководила временная администрация.

Представитель Дмитрия Минкина считает объективной причиной банкротства кредиторскую задолженность «Интехбанка», а заниженную рыночную стоимость сделки — недоказанной

В июне 2018 года объекты, которые «Камелия» перевела на «Фортуну», вернули обратно.

— Если смотреть субъективно, состоялась продажа, — рассказывает конкурсный управляющий ООО «Камелия» Юрий Онуфриенко. — И мы обратили внимание на тот факт, что недвижимость была переоформлена на другую компанию, проверили оплату — оплаты нет. Оспорили сделку, ее признали недействительной. Имущество «Камелии» вернулось.

Ответчик называет такую схему переводом долга. Поскольку «Камелия» была закредитована банком и объекты находились в залоге, их перевели в «Фортуну» — по этому плану новый собственник должен был обслуживать кредит. Сама по себе сделка никаких последствий для конкурсного управления не повлекла бы, уверял представитель Дмитрия Минкина.

Факт непередачи Минкиным документации и имущества (на 858 млн рублей) дал основание привлечь его к субсидиарной ответственности по обязательствам «Камелии». Год назад стоимость отчужденного имущества после его возврата в конкурсную массу оценили в 1,8 млрд рублей. Сегодня рыночная стоимость компании составляет 657 млн рублей.

В ходе судебного заседания стороны не пришли к общему мнению о стоимости объектов. ФНС настаивает на субсидиарной ответственности Дмитрия Минкина, но до проведения торгов невозможно определить ее размер. Отметим, что задолженность «Камелии» лишь по налогам составляет около 30 млн рублей. Судебное решение может быть вынесено только после расчета организации-банкрота с кредиторами.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», фирма зарегистрирована в Казани по адресу Лесгафта 6/57. Фото 2gis.ru

«Фортуна» Минкина

Компания, через которую Минкин, по мнению налоговиков, вывел активы, фигурирует в материалах суда как ООО «Фортуна» (ИНН 1655217180). По данным базы «СПАРК-Интерфакс», фирма зарегистрирована в Казани по адресу Лесгафта 6/57. На рынке с 2011 года, занимается строительством жилых и нежилых зданий. В данный момент находится в стадии ликвидации. До марта 2017 года организацией владел зеленодольский предприниматель Андрей Купоросов, бывший член совета директоров ликвидированного ОАО «Завод химико-лабораторных приборов «Победа». После этой даты в учредителях значатся сама «Фортуна» (98%) и Геворгян Закар Генрикович (2%). Последний является совладельцем еще двух компаний: московского ООО «Антарес», специализирующегося на оптовой торговле компьютерами и программным обеспечением (в стадии ликвидации), и новосибирского ООО «Колизей-Новосибирск», ведущего деятельность агента по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами.

Финансовые показатели «Фортуны» указаны лишь по итогам 2016 года: выручка от продажи составила 199,7 млн рублей, при этом чистая прибыль — всего 93 тысяч. Дмитрий Минкин с компанией формально не связан. Он остается владельцем «Камелии» и казанского ООО «Рента-Про» (основной вид деятельности — предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки).



В «Интехбанке» у «Камелии» было 13 кредитов на общую сумму 820 млн рублей. В феврале прошлого года суд признал фирму банкротом и ввел конкурсное производство.

Требования кредиторов и контролирующих органов не выполнили

Напомним, три нынешних собственника здания — ООО «ТФК», ООО «Камелия» и ПАО «Интехбанк» — являются банкротами. В отношении ООО «ТФК», принадлежащего некому Евгению Родионову, по заявлению «Интехбанка» в марте 2019 года суд ввел процедуру наблюдения. Поводом для подачи иска стал долг, превышающий 239,5 млн рублей. «Интехбанк» был соинвестором проекта FUN24 в Казани — вложил в него порядка 150 млн рублей.

Сын бывшего депутата Казгордумы Ильгиза Минкина Дмитрий Минкин является собственником ООО «Камелия» с 2015 года, когда обанкротилось владевшее аквапарком «ЛетоСтоп» на Гафури ООО «Калейдоскоп». Банкротом компанию Арбитражный суд РТ признал в феврале 2018-го по иску, поданному ФНС в связи с ликвидацией фирмы: сын депутата задолжал по налогам свыше 19,3 миллиона.

Судебные приставы опечатали двери FUN24. Однако, по словам конкурсного управляющего Юрия Онуфриенко, через три недели и прокуратура, и приставы дали разрешение на эксплуатацию. Фото УФССП по РТ

К комплексу возникали вопросы и у контролирующих органов. Еще в апреле стало известно, что FUN 24 приостанавливает свою деятельность по решению суда из-за нарушений требования пожарной безопасности. Владельцы комплекса тогда заявляли, что 117 из 120 выявленных нарушений были устранены еще до закрытия, однако республиканская прокуратура обращала внимание: оставшиеся нарушения имеют важное значение для безопасности посетителей.

Сильнее всего закрытие ударило по находящемуся в комплексе океанариуму. Администрация океанариума заявляла тогда, что приостановка деятельности поставит под угрозу существование обитателей этого места: от пингвинов, крокодилов и морских котиков до акул, скатов и редких видов рыб, которые «без тепла и света не выживут». На майские праздники океанариум тем не менее открывался, «чтобы собрать денег на корм животным». Вскоре после этого стало известно, что судебные приставы опечатали двери FUN24. Однако, по словам конкурсного управляющего Юрия Онуфриенко, через три недели и прокуратура, и приставы дали разрешение на эксплуатацию. Весь комплекс функционирует, в том числе аквапарк и океанариум.

FUN24 продолжает дешеветь

Здание FUN24 вошло в перечень самых дорогих объектов недвижимости, которые выставляют на продажу в Казани, при этом основные лоты этого перечня месяцами не могут найти новых хозяев. Эксперты «Реального времени» отмечали, что ситуация связана с несколькими факторами, которые касаются в том числе и FUN24: негативной историей объекта и его «специфичностью», заточенностью именно под определенную модель бизнеса.

FUN24 выставили на торги в начале года за 1,3 млрд рублей. Здание сильно упало в цене: на полмиллиарда за четыре месяца. Сейчас оно дешевеет на 80 миллионов каждые 10 дней, а эксперты считают, что падение продолжится и дальше: покупатель на этой стадии вряд ли найдется.