ПАО Росгосстрах Банк ПАО РГС Банк

Общая информация

Банк был основан в 1994 году под наименованием «Финтрастбанк» (АОЗТ).В 2006 году был переименован Закрытое акционерное общество «Русь-Банк». Осенью 2011 года Русь-Банк снова сменил название — на «Росгосстрах Банк» (сокращенно — «РГС Банк»), а в апреле 2015 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО.

Банк использует офисы стратегического партнера — страховой группы «Росгосстрах»* — для продвижения своих услуг.



Основным конечным бенефициаром ПАО «РГС Банк» выступает Сергей Хачатуров, контролирующий с партнерами (Алхас Сангулия и гражданка Кипра Марианна Карамалли) через различные юридические лица группы «Росгосстрах» 74,6% акций банка. В числе других акционеров банка Ирина Дюбкова (13,92%), гражданка Кипра Мария Димитриу (10,21%) и Лаура Андриясова (1,299%). Доля в 0,01% акций распределена между миноритариями.







Дата последнего обновления: