«Воткнули как попало»: дворец для фигуристов за 600 миллионов построят на берегу Казанки на Гаврилова

Спорткомплекс возведут на скандально известной парковке — через дорогу от «Казань Арены»

В Казани наконец определились с местом для строительства Центра фигурного катания. Как выяснило «Реальное время, ледовый дворец начнут строить в будущем году на месте скандально известной парковки «Казань Арены», ради которой в ноябре 2016 года на Гаврилова вырубили прибрежную рощу и засыпали часть поймы Казанки. Крытый спортивный комплекс с двумя катками с искусственным льдом и трибунами на 1,5 тысячи зрителей предназначается для тренировок по фигурному катанию и шорт-треку. Правильно ли «сажать» еще одну арену в районе, где уже сформировался своеобразный спортивный кластер вкупе с футбольным стадионом и водным дворцом? Градостроители разделились во мнениях с учетом транспортной нагрузки на третью транспортную дамбу. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дворец за 600 миллионов



29 июля ГИСУ разместило на сайте госзакупок безликий тендер с начальной стоимостью 32,9 млн рублей на «выполнение инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации», в который запрятаны три лота: строительство крытого ледового дворца с двумя искусственными аренами для организации спортивной подготовки в Казани, реконструкция здания казанского медицинского колледжа на улице Мавлютова и строительство крытого катка с искусственным льдом в Набережных Челнах. Почти 15 млн рублей из 32,9 млн предназначены на изыскания и разработку проекта ледового дворца.

Согласно техзаданию, это будет крытый спортивный комплекс с двумя катками (60 на 30 м — для соревнований, 58 на 28 метров — для тренировок), с трибунами на 1500 зрителей и вспомогательными помещениями, включая три зала для хореографии, а также пунктом проката коньков.

Строительство нового ледового дворца в этом микрорайоне начинается спустя четыре года после сдачи неподалеку — тоже в Ново-Савиновском районе Казани — «путинского катка» стоимостью 260 млн рублей, подаренного президентом России столице Татарстана за победу «Казанских драконов» во втором сезоне Ночной хоккейной лиги в Сочи. Из федерального бюджета на него было выделено 100 миллионов рублей, остальную сумму добавила республика.

Строительство нового ледового дворца в этом микрорайоне начинается спустя четыре года после сдачи неподалеку — тоже в Ново-Савиновском районе Казани — «путинского катка». Фото Максима Платонова

— В настоящее время ведется сбор необходимой документации для разработки проектно-сметной документации для строительства крытого ледового дворца с двумя искусственными аренами, — сообщили «Реальному времени» в Минспорта РТ. — После разработки проектно-сметной документации соответствующая заявка будет направлена в Министерство спорта Российской Федерации для рассмотрения возможности включения в федеральное софинансирование, в том числе в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Предполагается, что новый объект будет предназначен для организации учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных школ республики и подготовки спортивного резерва по видам спорта: фигурное катание, хоккей, шорт-трек. Площадкой для застройки определена ул. Гаврилова. Ожидается, что строительство объекта начнется в 2020 году.

Пока неизвестно, в какую сумму обойдется реализация всего проекта. Однако, по словам информированного источника «Реального времени», ориентировочная стоимость строительства может составить свыше 600 млн рублей, финансироваться оно будет как из республиканского, так и из федерального бюджетов. А сама стройка продлится до 2021-го.



«Намоленное место»

Строить ледовый дворец предполагается на той самой земле, которую в ноябре 2016 года пытались отстоять в качестве зеленой зоны активисты-экозащитники. На участке с кадастровым номером 16:50:110701:699 площадью 3,8 га между автосалоном «Ирбис», «Мегастроем» и берегом Казанки располагалась полноценная пойменная роща, однако исполкомом Казани было принято решение закатать ее в асфальт для строительства парковки для зрителей мундиаля-2018.

Несмотря на активные протесты жителей и на скандал, разразившийся вокруг того, что тендер стоимостью 109,1 млн рублей на строительство парковки по улице Гаврилова ГИСУ объявило задним числом, стоянку на 846 легковых машин и 149 автобусов компания ПСО «Казань» построила. Однако, как выяснилось, свыше сотни миллионов из бюджета Татарстана (с учетом затрат на изыскательские и проектные работы) ухнули не просто во временный, а в «кратковременный» объект. Менее чем через три года парковку решили переделать под спорткомплекс.

— Вся эта большая территория, начиная от проспекта Ямашева — береговая полоса, и до поворота на улицу Гаврилова, вообще предназначена для спортивной зоны, — рассказал «Реальному времени» известный архитектор, градостроитель и краевед Сергей Саначин. — Здесь будут строить спорткомплексы, и не только Центр фигурного катания, другие объекты запланированы. В принципе, все закономерно. Территория очень большая на самом деле, очень большое открытое пространство отведено под парк, здесь же будет смотровая площадка (башня «Тюбетей Tower», — прим. ред.). Проект рассматривали на градостроительном совете у Татьяны Прокофьевой еще в мае. И сам центр фигурного катания по проекту располагался не вплотную к «Казань Арене», а ближе к Гаврилова. Если там его и построят, то это нормально.

«Воткнули как попало, где было свободно»



Другой казанский архитектор — Айвар Саттаров считает строительство еще одного спортивного объекта через дорогу от «Казань Арены» «совершенно нерациональным», поскольку транспортная инфраструктура в этом районе до сих пор не отлажена. Градостроитель подчеркнул, что на данный момент не видит необходимости в таком насыщении города ледовыми и другими аренами.



— На мой взгляд, спортивные объекты, которые были построены в Казани к Универсиаде 2013 года, по крайней мере большинство из них, мягко говоря, воткнули как попало, где было свободно. В «Солнечном городе» внутри квартала, например, воткнут Центр волейбола, который «съел» целый кусок земли. Причем по генплану там было другое. Взяли каким-то волевым порядком воткнули туда центр. Ни подъездов, ни транспорта, транспортной инфраструктуры вообще никакой. Когда там проходят соревнования, подъехать к домам становится невозможно, все забито автомобилями. Все это следствие непродуманного подхода к размещению не только спортивных объектов, но и отсутствия грамотной градостроительной политики в принципе, — подчеркнул Саттаров в разговоре с «Реальным временем».

В то же время заслуженный архитектор Татарстана и член Союза архитекторов России Евгений Евсеев заметил, что с транспортом в районе «Казань Арены» все в порядке, а в недалеком будущем, с появлением новых линий метро, ситуация может стать образцовой. По словам архитектора, место для строительства — вполне подходящее.

— Предполагается, что туда пойдет вторая ветка метро, там уже есть мощная развязка и большие площади автостоянок. Это не самый центр города, а достаточно свободное место, в котором нет перегруженности. По-моему, будущая станция метро и свободная территория — определяющие моменты (при выборе места строительства, — прим. ред.), — отметил Евсеев.