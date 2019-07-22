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Начался прием заявок на вакансию главного архитектора Казани

10:59, 22.07.2019
Начался прием заявок на вакансию главного архитектора Казани
Фото: pixabay.com

С 22 июля стартовал прием заявок для участия в конкурсе на должность главного архитектора Казани. Об этом рассказали на «деловом понедельнике» в администрации города.

Информация об условиях участия в отборе и перечень квалификационных требований находятся на официальном портале Казани в специальном разделе.

Отбор претендентов пройдет в два этапа. Кандидатам необходимо заполнить и отправить анкету, пройти оценочные процедуры, а также решить кейс, представив свое видение развития заданной территории в форме презентации.

Прием заявок завершится 15 августа.

Напомним, ранее мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, каким должен быть новый главный архитектор города. Среди основных качеств он назвал «хорошее образование, опыт, смелые идеи».

Общество Татарстан
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