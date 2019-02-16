«Основной недостаток генплана Казани — отсутствие концепции градостроительного развития»

Альтернатива разработке НИиПИ ГП Москвы для столицы Татарстана

Фото: Максим Платонов

Разработанный московским НИиПИ ГП генплан столицы Татарстана ведет в тупик, считает колумнист «Реального времени» Тахир Давлетшин, автор проекта «Обходная железная дорога Казани» и концепции «Казань — полицентричный город на Волге». Выход он видит в «разворачивании дискуссии о концепции Стратегии градостроительного развития города с привлечением специалистов, ученых и активных горожан».

Рослесхоз против Казгордумы

В колонке «Этот Генплан Казани — план бессистемной застройки территории в пределах М7» я писал о том, что через несколько лет возникнет необходимость разработки нового генплана. Однако я ошибся — документ еще не принят, а такая необходимость уже настала. «На высшем уровне» обсуждаются проекты и принимаются решения, им не предусмотренные. Приведу заголовки материалов в СМИ, которые вещают о таких проектах (о МСЗ и 2-й линии метро умолчим).

7 февраля 2019 года Рустам Минниханов поддержал перенос из центра Казани грузовых железнодорожных путей и порта. 8 февраля 2019 года появилось сообщение о том, что ВСМ Москва — Казань планируют продлить до Камской агломерации. 27 октября 2018 года в «Реальном времени» вышла статья «Пороха и не нюхали: многострадальный казанский завод в Удмуртию не переедет». Производство взрывчатой смеси забирает к себе тульский «фаворит Путина». Также в СМИ обсуждались проекты застройки жильем территории бывших артиллерийских складов в Аракчино и трассы-дублера Горьковского шоссе.

Эти значительные и масштабные проекты и планы не только не вписываются в генплан города (как действующего, так и разработанного), но и вносят существенные изменения в градостроительный облик Казани в целом.

Как известно, осенью 2014 года НИиПИ ГП Москвы выиграл тендер на выполнение работ по подготовке проекта генерального плана Казани, в которые входят в том числе следующие работы: сбор и анализ исходных данных, разработка концепции генплана и Правил землепользования и застройки (далее — ПЗЗ), разработка проектов генплана и ПЗЗ. Завершение всех работ с утверждением генплана и ПЗЗ города планировалось в конце 2018 года.

В СМИ обсуждались проекты застройки жильем территории бывших артиллерийских складов в Аракчино и трассы-дублера Горьковского шоссе. Фото Максима Платонова

Принятие генплана Казани переносится на более поздний срок в связи с изменениями в законодательстве, которые установили новые требования к разработке генпланов при выявлении наложения населенного пункта на землю лесного фонда, — сообщается на сайте мэрии Казани. Хотя позиция Рослесхоза по этому вопросу была известна давно: 25 января 2017 года Верховный суд РТ удовлетворил административное исковое заявление Федерального агентства лесного хозяйства к Казгордуме. В иске, который был подан в конце 2016 года, Рослесхоз требовал признать недействующим со дня принятия генеральный план муниципального образования города Казани, утвержденный решением Казгордумы №23-26 от 28 декабря 2007 года, в части включения в границы муниципального образования участков, расположенных на землях лесного фонда. Речь тогда шла о земельных участках, расположенных на территории Высокогорского, Матюшинского, Столбищенского участковых лесничеств Пригородного лесничества РТ, общей площадью около 3,5 тысячи га.

Что касается проекта генплана от НИиПИ ГП Москвы, то на земли лесного фонда, согласно информации на сайте мэрии, накладываются более 2 тысяч участков. Проект будет дорабатываться с учетом исключения из границ Казани земель лесного фонда, новый срок принятия генплана — середина 2019 года.

С другой стороны, есть надежда, что генплан от НИиПИ ГП Москвы и не понадобится. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2019 года подготовить предложения, предусматривающие переход в градостроительной политике крупных городов от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления развития города, основанного на стратегии социально-экономического развития и необходимости реализации государственных и муниципальных программ (итоги заседания президиума Государственного совета РФ от 23 ноября 2018 года).

Генплан Казани 1969 года, определивший сегодняшний градостроительный облик города



Вместо генплана — Стратегия

Как раз основной недостаток Генплана от НИиПИ Генплана Москвы — в отсутствии концепции градостроительного развития. Хотя разработчик и утверждает, что концепция есть, доказать это утверждение и убедительно показать, в чем она заключается, не может. Об этом он сообщил «Реальному времени» в своем комментарии «Высказывания о лоббировании нами интересов крупных землевладельцев безосновательны».

Я последовательно выступаю за отказ от дальнейших доработок генплана от НИиПИ ГП Москвы и его принятия и предлагаю приступить к разработке концепции Стратегии градостроительного развития города и агломерации на среднесрочную перспективу (15—20 лет) и долгосрочную перспективу — 50 лет, и самой Стратегии.

Генплан, который в недавнем прошлом был законом, в XXI веке перестал быть таковым. Это нечто необязательное, формальное, которое можно пересмотреть, изменить в связи с изменившимися условиями, или же на потребу девелоперов и/или местных властей. Принятие детализированного документа, каковым является генплан, для города площадью 600 квадратных километров нереально, поэтому и заказчик его, и разработчик изначально знают, что исполнен он не будет. Да и планировать развитие на всей этой громадной площади за столь короткий срок — 20 лет, невозможно, если не допустить нового великого переселения народов. Поэтому важно определиться с центрами развития с учетом реальных возможностей — финансовых, технологических и пр.

При таких обстоятельствах на первый план выходит разработка Стратегии градостроительного развития Казани — видения, как будет развиваться город, какие будут центры роста при разных сценариях социально-экономического развития страны и города. Такого видения в городе сейчас нет, и именно в этом причина разного рода шараханий. Только после разработки и принятия Стратегии градостроительного развития, когда появится перспективный градостроительный облик города, можно принять ППЗ, далее генпланы отдельных городских центров и микрорайонов (при необходимости), другие нормативные документы градостроительного регулирования.

В истории с разработкой генплана Казани не была соблюдена последовательность действий, к ней, разработке, подошли формально.

Казань — полицентричный город на Волге. Разработка автора

Особенно важным для Казани, с ее огромной территорией, разделенной Казанкой, системой озер Кабан и железнодорожными путями, представляется переход от моноцентрической к полицентрической системе развития города. При этом в Стратегии нецелесообразна детальная разработка инфраструктуры для всего города, даже для отдельно взятого городского центра — необходимо общее видение связей между центрами, транспортных магистралей, связывающих их. Важно также позиционировать место города в агломерации, включающей пригороды, населенные пункты, транспортные магистрали, проходящие через агломерацию, промышленные и рекреационные зоны (в том числе акваторию Куйбышевского водохранилища) и транспортные коридоры, связывающие их.

Стратегия градостроительного развития, наряду с описанием на «бумаге», должна содержать внятное графическое отражение в виде схем, наложенных на план города. Если мы взглянем на схемы генплана от НИиПИ ГП Москвы, то увидим как будто стойкое желание все запутать (хотя в этом виноваты, скорее, устаревшие ГОСТы). Вместо того, чтобы нарисовать схемы на топосъемке, понятной современным горожанам, взяты карты 50-летней давности. Схемы не наглядны, «изучение» этих схем не дает понимания того, каким будет градостроительный облик Казани. Среднестатистический горожанин, человек с высшим образованием, не может понять, что ожидает его микрорайон (не говоря уже о городе в целом) в недалеком будущем, если будет реализован этот генплан.

В качестве примера разработчикам можно привести схему генплана 1969 года от Института «Ленгипрогор» — беглый взгляд на нее дает представление о будущем (сегодня уже настоящем) градостроительном облике Казани даже непрофессионалу. Кстати, в этом году ему исполнится 50 лет.

Келейные решения городских властей

Концепция градостроительного развития должна родиться как результат общественного договора властей, профессионального сообщества, девелоперов и горожан.

Последние события в городе показывают, что такой договор в Казани не достигнут. Вместо этого городские власти продавливают келейно выработанные решения, игнорируя при этом общественное мнение и советы специалистов. Вопиющим примером этого служит ситуация вокруг строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в черте города, влияние которого на экологию вызывает беспокойство горожан. Очевидно, решение о строительстве МСЗ принято поспешно, при этом городские власти и инвестор не могут убедить население в целесообразности строительства и его безвредности. На мой взгляд, дислокация МСЗ выбрана неверно, если строительство завода неизбежно, его надо выносить за город, на площадку на границе Зеленодольского и Высокогорского районов республики, на 15 км севернее М7. Например, Москва вывозит мусор на территории, удаленные от города на сотни километров.

Перспективный транспортный каркас города и 5-километровая зона влияния метро, где проживает 90 процентов населения города. Разработка автора

Дальнейшее продвижение разработанного НИиПИ ГП Москвы Проекта генплана Казани зашло в тупик. В сложившейся ситуации необходимо развернуть дискуссию о концепции Стратегии градостроительного (территориально-пространственного) развития города с вовлечением широкого круга специалистов и ученых, активных горожан. В дальнейшем организовать конкурс на концепцию Стратегии градостроительного (территориально-пространственного) развития города и агломерации, с привлечением в жюри известных в стране и в мире градостроителей, знакомых с градостроительной ситуацией в Казани.

При таком подходе концепция Стратегии градостроительного развития Казани не потребует значительных средств, ее могут выдать горожане и творческие коллективы на энтузиазме. Потраченных на Генплан Казани 86 млн рублей не жаль — собран информационный материал, проделана большая аналитическая работа, у чиновников и специалистов появилось видение того, какие градостроительные проблемы стоят перед городом. Результаты этой работы будут применены при разработке Стратегии.