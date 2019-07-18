Обсудим — не значит изменим: чего ждут от повторного обсуждения генплана Казани?

Участвовать в обсуждении смогут только жители и собственники недвижимости в Казани

Фото: Олег Тихонов

С пресс-конференцией, посвященной предстоящему общественному обсуждению исправленного проекта генплана Казани, которое пройдет с 29 июля по 1 августа, выступили сегодня начальник городского Управления архитектуры и градостроительства Ирина Дябилкина, ее заместитель Анастасия Латыпова и зам главного архитектора Казани Тимур Кадыров. О том, насколько изменился проект в результате доработки, как будет организовано его обсуждение и какими должны быть замечания, чтобы их в итоге учли в окончательном варианте генплана — в репортаже «Реального времени».



«Сами вы не местные? Замечания не принимаются!»



Пресс-конференция началась с рассказа о технических моментах. Ирина Дябилкина пояснила, что исправленный разработчиками проект генплана будет вывешен не только в сборнике документов, но и — для удобства граждан — на официальном сайте УАиГ. Она подчеркнула, что по недавно скорректированным правилам участвовать в обсуждении и подавать замечания смогут лишь жители Казани и собственники недвижимости, расположенной на территории Казани.

— Это будет тщательно проверяться, — предупредила она.

Кроме «неместных», из обсуждения будут отсеиваться граждане, позволяющие себе нецензурные и оскорбительные высказывания, а «смысл сообщения должен быть понятен», подчеркнула Дябилкина.

Ирина Дябилкина подчеркнула, что по недавно скорректированным правилам участвовать в обсуждении и подавать замечания смогут лишь жители Казани и собственники недвижимости, расположенной на территории Казани

Предложения и замечания будут приниматься в электронном виде, а войти в систему обсуждения генплана можно будет через ЕСИА. Незарегистрированным в ЕСИА гражданам для этого придется зарегистрироваться. Тем, у кого «самостоятельная регистрация вызывает трудности», готовы помочь в УАиГ. Можно будет прийти (с паспортом и СНИЛС) на Груздева, 5, где будут организованы рабочие зоны с компьютерами, а волонтеры подскажут, как действовать.

Альтернативный способ высказаться по проекту генплана также есть. Можно принести в УАиГ замечания, изложенные в письменном виде, — их примут в кабинете № 102 с 9.00 до 17.00. Либо оставить запись в журнале учета посетителей экспозиции проекта генплана. В обоих случаях необходимо будет предъявить паспорт.

Вы обоснуйте, а комиссия решит

Эпиграфом к выступлению заместителя Дябилкиной Анастасии Латыповой можно было бы поставить черномырдинское: «Не чешите, где не чешется». Она сфокусировалась на частностях, из-за которых новый генплан Казани стал «красной тряпкой» для жителей Дербышек, Старых Горок и еще ряда микрорайонов столицы Татарстана.



Анастасия Латыпова дала понять, что вовсе не недовольство казанцев первой версией проекта стало причиной его доработки

— Мы не говорим о самих этих объектах, — напомнила Латыпова про детсады, которые на плане микрорайона «Старые Горки» проектировщики «посадили» прямо на частные жилые дома. — Мы говорим просто о дефиците этих объектов.

Она также дала понять, что вовсе не недовольство казанцев первой версией проекта стало причиной его доработки:

— Федеральные органы не устроило размещение некоторых федеральных объектов. Поэтому данная версия могла быть доработана и направлена на утверждение в автономном порядке.

А уже в самом конце пресс-конференции Анастасия Латыпова ответила на вопрос, кто в конечном счете будет принимать решение — учитывать или не учитывать то или иное предложение или замечание, то есть исправлять дальше или не исправлять проект генплана. По ее словам, обоснованность каждого предложения проанализируют специалисты, и «если его нельзя учесть, они должны будут обосновать, почему этого сделать нельзя». Комиссия исполкома, которая будет решать судьбу предложений, состоит из 70 специалистов разных профилей.

Вариант не для обсуждения

Заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров все выступление посвятил в прямом и переносном смысле «узкой» проблеме дорог в Дербышках. Он напомнил, что «улица Мира уже сейчас работает на пределе своих возможностей», заново представил три уже публиковавшихся варианта трассировки дороги, которая призвана ее разгрузить и два варианта дороги-дублера улицы Мира — вдоль железной дороги.

Тимур Кадыров выступление посвятил в прямом и переносном смысле «узкой» проблеме дорог в Дербышках

— Первый вариант предусматривает выход в створе улицы Главной, он заложен в действующий генеральный план. Здесь не предполагается какой-либо снос и строительство каких-то развязок. Второй вариант — в створе улиц Шоссейной и Тополевой, со строительством эстакады через железную дорогу, без развязки и также не предполагающий сноса. Третий вариант — со строительством дороги вдоль жилого массива Нагорный и пересечением железной дороги также по эстакаде. Эти три варианта мы выносим на общественное обсуждение.

По словам Кадырова, на встречах представителей исполкома с жителями Дербышек обсуждался и четвертый вариант, который граждане сформулировали на словах, а проектировщики «нарисовали». Однако в разработку он не пошел, поскольку «затрагивает серьезный снос домов и СНТ».

Кадыров также сообщил, что рассматривается два варианта прохождения дороги- «дублера» Горьковского шоссе вдоль железной дороги — через сады в Лагерной и через контейнерную площадку РЖД. Он сказал, что второй вариант прохождения «обсуждается с РЖД».

Кадыров сообщил, что рассматривается два варианта прохождения дороги — «дублера» Горьковского шоссе вдоль железной дороги

Все понимают, но ничего не могут сделать

Отвечая на вопрос «Реального времени», почему проектировщики генплана прокладывают дороги вопреки желаниям горожан через жилые массивы, а не по пустырям, раскупленным крупными застройщиками впрок, Анастасия Латыпова отметила, что «дороги должны не идти ниоткуда в никуда, а соединять уже существующие жилые массивы», и решительно отмела мысли о лоббировании чиновниками интересов крупных застройщиков.

А Ирина Дябилкина в ответ на вопрос, почему у нас принимаются решения о строительстве многоэтажных жилых комплексов вроде планируемого на месте Солдатского леса при том, что заранее ясно, что они резко ухудшат дорожную ситуацию, дала понять, что исполком не в состоянии влиять на политику инвесторов в плане застройки:

— Если функциональная зона предусматривает многоэтажную застройку, мы не можем отказать застройщику.