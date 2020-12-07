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ГАУЗ Межрегиональный клинико-диагностический центр

Медицина

Общая информация

Межрегиональный клинико-диагностический центр (МКДЦ) Казани — крупный медицинский центр, оказывающий комплексную специализированную, в том числе высокотехнологическую помощь больным с заболеваниями сосудов и сердца. В структуре учреждения функционируют: поликлиника, диагностическая служба, стационар с терапевтическим и хирургическим корпусами, головной сосудистый центр.

История создания ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» начинается с 1969 года, когда было подписано Решение исполкома горсовета №176 «Об отводе управлению капитального строительства земельного участка для строительства больницы на 600 коек». Строительство комплекса началось в 1987 году.

Руководитель — Хайруллин Рустем Наилевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420101, ул Карбышева, 12А
  • Телефон: (843) 291-10-16
  • Email: icdc@icdc.ru
  • Сайт: https://www.icdc.ru/

Дата последнего обновления: 07.12.2020

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