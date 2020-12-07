ГАУЗ Межрегиональный клинико-диагностический центр
Общая информация
Межрегиональный клинико-диагностический центр (МКДЦ) Казани — крупный медицинский центр, оказывающий комплексную специализированную, в том числе высокотехнологическую помощь больным с заболеваниями сосудов и сердца. В структуре учреждения функционируют: поликлиника, диагностическая служба, стационар с терапевтическим и хирургическим корпусами, головной сосудистый центр.
История создания ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» начинается с 1969 года, когда было подписано Решение исполкома горсовета №176 «Об отводе управлению капитального строительства земельного участка для строительства больницы на 600 коек». Строительство комплекса началось в 1987 году.
Руководитель — Хайруллин Рустем Наилевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420101, ул Карбышева, 12А
- Телефон: (843) 291-10-16
- Email: icdc@icdc.ru
- Сайт: https://www.icdc.ru/
Дата последнего обновления: 07.12.2020