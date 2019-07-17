Загадочные москвичи едва не увели квартиры в долгострое «Свея»

Как в мутных водах банкротства структур Рашида Аитова возникла реальная угроза инвестору проблемных строек

Неизвестная московская компания «Правовой гарант» выкупила на торгах три квартиры в комплексе «Миллениум сити», застройщик «Маг-Строй» («дочка» «Свея»). Как пояснили «Реальному времени» информированные источники, через них покупатель «предпринял попытку рейдерского захвата всей сотни квартир, принадлежащих фирме «Тимер банка». Сделка грозила серьезными потерями инвестору проблемной стройки — компании «Бриз», согласившейся завершить долгострой, но ее удалось предотвратить. Между тем, как выяснило «Реальное время», москвичи могли лишь выступать агентами, переуступив квартиры казанцу — фармацевту из КФУ. Подробнее о том, как это было, и о ЖСК, как о новом варианте спасения комплекса, — в материале «Реального времени».

Квартиры «Тимер банка» купила московская компания

В ЖК «Миллениум Сити» некий инвестор попытался совершить захват так называемых банковских квартир — около сотни жилых помещений в долгострое принадлежали «Тимер банку», которыми тот распоряжался через свою фирму-«прокладку» «Ресейлер». Банк кредитовал стройки Рашида Аитова, а застройщик рассчитывался недвижимостью. Новость о попытке ее захвата стала известна из сообщения на сайте Фонда поддержки дольщиков о создании ЖСК в долгострое.

Как известно, комплекс начинала строить компания Рашида Аитова — «Маг-Строй» (подконтролен «Свею»). Но девелопер обанкротился, а объект был признан проблемным, и сейчас его достройку доверили инвестору — СК «Бриз» Андрея Белякова.

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) указано, что некое ООО «Правовой гарант» действительно выкупило у обанкротившегося ООО «Ресейлер» права требования на три квартиры в ЖК «Миллениум Сити». Их площадь составила 81,8 кв. м, 83,99 кв. м и 61,2 кв. м. Как указано на федресурсе, начальную цену права требования к «Маг-Строй» определили в 8,1 млн рублей. В результате победитель торгов предложил 9,3 млн рублей. Получается, что квартиры достались «Правовому гаранту» по цене, которая была установлена на жилые помещения еще в 2011 году.

Комплекс начинала строить компания Рашида Аитова «Маг-Строй». Но девелопер обанкротился, а объект был признан проблемным. Фото Дмитрия Резнова

О «Правовом гаранте», который купил квартиры в «Миллениум сити», из открытых источников почти ничего неизвестно. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей была учреждена в 2017 году и зарегистрирована в Москве на Большой Тульской улице. Основной вид деятельности — обработка данных, предоставление услуг по размещению информации. Единственный учредитель и гендиректор фирмы — Алексей Витальевич Мохов, на имя которого не зарегистрировано больше ни одного юрлица. По мобильному номеру, который во всех источниках указан как номер «Правого гаранта», ответил мужчина, рассказавший, что никакого отношения ни к господину Мохову, ни к «Правовому гаранту» не имеет.

— На этот номер лет пять ошибочно названивают и названивают. И когда только этот Алексей Витальевич поменяет его, — устало высказался наш собеседник.

Что касается «Ресейлера», у которого формально выкупались квартиры в «Миллениум сити», он известен как фирма-посредник, через которую «Тимер Банк» инвестировал средства в строительство домов «Свея» и «Маг-Строя». Банк финансировал многие стройки Рашида Аитова, а тот выступил поручителем по всем «магстроевским» обязательствам перед кредитором. На сегодняшний день «Ресейлер» признан банкротом, а его конкурсным управляющим является Марат Шарипов.

«Они хотели очень дешево купить эти квартиры»

Для чего же некой московской компании понадобилось скупать квартиры в аитовском долгострое? Остается только гадать, поскольку в Татарстане загадочный покупатель не объявлялся на собраниях кредиторов, на связь ни с кем не выходил.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказывает, что большую часть банковских квартир в «Миллениум сити» все же выкупила компания, близкая к «Бризу» Андрея Белякова — ООО «Галерея». Согласно данным на ЕФСРБ, «Галерея» действительно приобрела права требований на 91 квартиру в «Миллениум сити» у другой фирмы-«прокладки» банка, «Компас», более чем за 242 млн рублей. Это должно было стать дополнительным инструментом для финансирования достройки «Миллениум сити». «Галерея» планировала выкупить и три квартиры, принадлежащие «Ресейлеру», но неожиданно ее опередил «Правовой гарант».

«Тимер Банк» финансировал многие стройки Рашида Аитова, а тот выступил поручителем по всем «магстроевским» обязательствам перед кредитором. Фото Максима Платонова

При этом на официальном сайте ЕФРСБ указано, что предложение Правового гаранта всего на 60 тысяч (!) превышает предложение ООО «Галерея», и оно было сделано на один час позже. При этом предложения ООО «Галерея» и ООО «Правовой гарант» более чем на 1 миллион рублей превышали первоначальную цену торгов.

По словам экспертов, опрошенных «Реальным временем», такая незначительная разница в размере предложений и в сроках подачи заявок может свидетельствовать о том, что торги были контролируемые, и победитель был в сговоре с организатором торгов либо с электронной площадкой, и заранее узнал о размере предложения, сделанного ООО «Галерея».



Руками москвичей действовал казанский фармацевт?

Любопытно, что, по данным на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), в договоре купли-продажи по «ресейлеровским» квартирам покупателем выступил Кундакчян Грайр Грайрович, хотя победителем торгов был признан «Правовой гарант».

Как пояснила представитель конкурсного управляющего «Ресейлера», между юридическим и физическим лицом мог быть заключен агентский договор. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Грайр Кундакчян является учредителем двух действующих организаций — ООО «Санамедикал» (специализируется на торговле оптовой фармацевтической продукцией) и ТСЖ «Набережная». Обе компании зарегистрированы в Казани.

Кроме того, на сайте Казанского федерального университета указано, что человек по имени Кундакчян Грайр Грайрович занимает в вузе должность старшего научного сотрудника в Институте фундаментальной медицины и биологии. Связаться с ним, к сожалению, не удалось.

Для защиты от непрошеных инвесторов создали ЖСК

Как рассказал «Реальному времени» исполнительный директор Фонда помощи дольщикам Иван Новиков, если бы большая часть квартир в ЖК «Миллениум сити» ушла стороннему инвестору, это затруднило бы передачу объекта ЖСК.



Если бы большая часть квартир в ЖК «Миллениум сити» ушла стороннему инвестору, это затруднило бы передачу объекта ЖСК. Архивное фото Романа Хасаева

«А ведь создание ЖСК — это возможность использовать имеющиеся активы конкурсной массы и направить их на достройку дома. По нашим подсчетам, при благоприятном стечении обстоятельств экономия государственных средств на завершении строительства дома составит не менее 100 млн рублей. ЖСК в «Миллениум Сити» был создан, поскольку по закону о банкротстве это наиболее приемлемый из возможных вариантов достройки дома. На собрании было объявлено, что дольщики-юрлица доплачивают за завершение строительства. Представителей «Правого гаранта», насколько мне известно, на собрании кредиторов не было, с ними связи нет», — пояснил Иван Новиков.

Отметим, что на фоне ситуации с выкупом квартир «Правовым гарантом» в конце мая паузу взяла и СК «Бриз», достраивающая «магстроевский» дом. Как рассказал исполнительный директор ФПД, в настоящее время строительство объекта возобновлено и график производства работ соблюдается.

«По имеющейся у меня информации, дольщики практически единогласно проголосовали за передачу объекта в ЖСК. Но юридические процедуры еще не завершены — дольщики согласовывают устав, выбирают членов правления ЖСК. 12 августа состоится суд по передаче объекта незавершенного строительства созданному жилищно-строительному кооперативу», — прокомментировал «Реальному времени» исполнительный директор ФПД Иван Новиков.

«Стройка идет активно. Беляков не обманул»

О возобновлении работ на стройплощадке рассказал и директор «Бриза» Андрей Беляков. Он предположил, что схема с выкупом квартир в «Миллениум сити» была разработана, чтобы препятствовать достройке дома.

— Наверное, были какие-то меркантильные интересы — не могу сказать. Мог развернуться негативный вариант, когда дошло бы до продажи объекта с молотка. Но подчеркну, что это лишь мое предположение. Сейчас ведется строительство дома, постараемся вернуться к прежнему графику сдачи, — рассказал Андрей Беляков.

Андрей Беляков предположил, что схема с выкупом квартир в «Миллениум сити» была разработана, чтобы препятствовать достройке дома. Фото Гуландам Фатхуллиной

Дольщики «Миллениум Сити» также подтвердили, что работы на объекте ведутся. По мнению Сергея Кузнецова, одного из будущих жителей дома, ситуацию с выкупом квартир с торгов можно считать уже «пройденным этапом».

— Стройка у нас сейчас идет активно. Беляков нас не обманул. Он сказал, что при создании ЖСК дом достроится через три месяца. Надеемся, что дом будет достроен в срок и без доплат, — высказался дольщик.