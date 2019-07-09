Проверка показала: в больницах Татарстана дефицит кадров, койко-мест и здоровой еды

Счетная палата нашла нарушения на сотни миллионов рублей в двух республиканских клиниках

Фото: Максим Платонов

Нарушения в общей сложности на 234 млн рублей выявила Счетная палата РТ в Республиканском клиническом кожно-венерологическом диспансере и Республиканской клинической инфекционной больнице имени профессора Агафонова. О неиспользующихся помещениях и технике, стареющем персонале и специфике больничного питания говорили на Коллегии Счетной палаты в минувшую пятницу. Подробно о выявленных нарушениях — в материале «Реального времени».

Учтите, пожалуйста



Неучтенные помещения и «склады» личного имущества работников в учтенных гаражах кожвендиспансера обнаружили проверяющие из Счетной палаты РТ. Сарай балансовой стоимостью 66,35 тыс. рублей и гараж площадью 63,7 кв. м стоимостью 113,5 тыс. рублей бухгалтерия диспансера «учла» прямо в ходе проверки. Попутно был наведен порядок с учетом земли: два участка — на улицах Короленко и Сафиуллина — были приняты учреждением на баланс без выделения доли в участках многоквартирных жилых домов, в которые встроены помещения диспансера. В результате балансовая стоимость земельных участков диспансера уменьшилась в первом случае наполовину, а во втором — почти в 20 раз.

В Набережных Челнах на улице Батенчука проверка выявила недостроенное 4-этажное здание, переданное диспансеру в 2012 году в связи с реорганизацией городской поликлиники №11. Недострой балансовой стоимостью 15,93 млн рублей остается в замороженном состоянии уже 7 лет, собственники пишут во все инстанции просьбы о выделении денег на завершение строительства, а воз и ныне там.

В стационарах кожвендиспансера с 2016 по 2018 год пролечилось 30 467 пациентов, при этом неуклонно росла численность пациентов, лечившихся в дневном стационаре. Фото kazan.ru

Проверка нашла в кожвендиспансере корейский внедорожник «Рекстон», который не эксплуатировался, как свидетельствуют путевые листы, больше года. В ходе проверки было принято решение о реализации дорогого «вездехода».

А в гараже диспансера в ходе инвентаризации нашлись не только бесхозные неучтенные стройматериалы и техника, но и вещи, имеющие вполне конкретных хозяев — сотрудников учреждения: автомобили, комплекты шин, аккумуляторы, автозапчасти, все для ремонта квартиры или дома — ламинат, радиаторы отопления, газовый котел, светильники, а вдобавок ко всему этому — раскладушка. Оприходовать это добро проверяющие не стали — дали возможность владельцам вывезти с импровизированного «склада».

Оборудование и земля про запас

На балансе у Республиканской клинической инфекционной больницы им. Агафонова обнаружилось неиспользуемое движимое и недвижимое имущество на общую сумму 4,39 млн рублей, в том числе здание амбулатории и кухни, часть помещений поликлиники, бункер и гараж — все на улице Окольной.

Проверяющие нашли законсервированный неиспользуемый анализатор стоимостью 1,2 млн рублей — его, как выяснилось, держат про запас на случай поломки используемого нового анализатора.

А еще у РКИБ нашлась никогда не функционировавшая установка для утилизации медицинских отходов стоимостью свыше 3,86 млн рублей и неиспользуемый земельный участок площадью 15 тыс. кв. м и стоимостью 115,2 млн рублей.

На балансе у Республиканской клинической инфекционной больницы им. Агафонова обнаружилось неиспользуемое движимое и недвижимое имущество на общую сумму 4,39 млн рублей. Фото kazanfirst.ru

Заплати и будь здоров

В стационарах кожвендиспансера с 2016 по 2018 год пролечилось 30 467 пациентов, при этом неуклонно росла численность пациентов, лечившихся в дневном стационаре.

Проверяющие отметили интересный факт: с октября 2010 года в кожвендиспансере действует цифровой флюроографический аппарат ФЦ-01 «Максима» балансовой стоимостью 3,9 млн рублей. Он был приобретен за счет бюджетных средств, но с 1 января по 1 декабря 2018 года из 6 410 проведенных на нем обследований 6 273 (97,9%) выполнялись на платной основе.

В целом же, согласно результатам проверки, доля доходов, полученных от оказания платных медицинских услуг, составила в 2017 году 85,5%, а в 2018 году — 53% от общей суммы расходов на оказание услуг по программе государственных гарантий. Правда, объем оказываемой учреждением бесплатной медицинской помощи населению республики все-таки превышает объем платных услуг.

Больных в палате — как микробов

Проверка обнаружила в кожвендиспансере в прямом смысле опасную «концентрацию» больных. При установленном санитарными нормами минимуме площади на одну койку в 7 кв. м в стационаре диспансера №2 на улице Толстого на одного пациента приходится 3,5 кв. м площади, а в стационаре №1 на Большой Красной — 5,14 кв. метра. Это при том, что в обоих стационарах часть пациентов лежит в коридорах.

В стационаре №1 в кабинете площадью 9,9 кв. м проверяющие обнаружили две койки и… эвакуационный выход, через который пациентам и персоналу надлежит покидать диспансер в случае ЧП. В палате №13 площадью 19,6 кв. м уместили целых пять коек (3,92 кв. м на койку), в палате №8 площадью 17,9 кв. м тоже поставили пять коек (3,44 кв. м на койку).

При этом здание на улице Толстого не видело капремонта с 1987 года, здание на Большой Красной также нуждается в ремонте, но самая страшная ситуация, похоже, в чистопольском стационаре РККВД — здание 1917 года постройки последний раз капитально ремонтировали в 1973 году.

Самая страшная ситуация — в чистопольском стационаре РККВД: здание 1917 года постройки последний раз капитально ремонтировали в 1973 году

Совмещают и стареют

В кожвендиспансере остро ощущается нехватка кадров: в 2017 и 2018 годах штатное расписание было утверждено на 1 272 единицы, и на 1 января 2019-го вакантны были только девять должностей. Но «укомплектованность штатов физическими лицами в 2017—2018 годы по врачебным должностям — 70% и 68,5% соответственно, — сообщает Счетная палата. — По должностям среднего медицинского персонала — 74%, по должностям младшего медицинского персонала — 56,4% и 51,7% соответственно».

Поэтому в диспансере высок уровень совместительства. Коэффициент совместительства в целом составляет 1,4. Но реально он такой только у врачей и среднего медицинского персонала — 1,4, а у младшего медицинского персонала — 1,77 в 2017 году и 1,9 в 2018-м. «Высокий уровень совместительства медицинских работников предполагает повышенную нагрузку на персонал, что непосредственным образом может оказывать влияние на качество медицинских услуг», — сделали вывод проверяющие.

Особо они отметили, что доля молодых специалистов в общей структуре медицинского персонала незначительна: по категории «врачи» и «средний медперсонал» — всего 4%. При этом наибольшая доля приходится на врачей в возрасте от 30 до 39 лет (31%), средний медперсонал — от 40 до 49 лет (36%), а 62% младшего медперсонала — сотрудники от 50 до 64 лет. Работающие врачи пенсионного возраста от 60 лет и старше составляют 16% в общей численности врачей, на работающий средний медицинский персонал пенсионного возраста приходится 26% от общей численности среднего медперсонала.

Укомплектованность штатами в РКИБ им. Агафонова, где в 2017—2018 годах пролечили 89 580 пациентов, также оставляет желать лучшего: по врачебным должностям — 65%, по среднему медперсоналу — 65,7 % и 75,4 % соответственно, по младшему медперсоналу — 66,4% и 74%. Уровень совместительства в среднем держится на отметке 1,4, но у врачей он ниже, а у младшего персонала зашкаливает.



Выборочная проверка установила, что в январе 2019 года потребление овощей было меньше норматива в 2,1 раза, моркови — в 2,6 раза, свежей зелени — в 5,5 раза ниже нормы, соков — в 1,5 раза, сметаны — в 2,9 раза. Фото shkolazhizni.ru

Одна порция сметаны на троих



Особо отметили проверяющие нарушения в обеспечении пациентов питанием, которое по госконтракту поставляет АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани». Готовое лечебное питание от АО оказалось не таким уж и лечебным. Выборочная проверка установила, что в январе 2019 года потребление овощей (замороженные кабачки, перец сладкий, капуста цветная, фасоль) было меньше норматива в 2,1 раза, моркови — в 2,6 раза, потребление свежей зелени — в 5,5 раза ниже нормы, соков — в 1,5 раза ниже, сметаны — в 2,9 раза ниже.

Потребление куриного мяса составило 81% от норматива, а потребление говядины — в 1,2 раза меньше нормы. Правда, тогда же были превышены нормативы по рыбе в 1,2 раза, по колбасе вареной — в 1,8 раза, по огурцам и помидорам — в 3,9 раза, по томатной пасте — в 1,6 раза. При этом потребление макарон составило 86% от установленного норматива, картофеля — 87%, а яиц — 81%.

Не лучше обстоят дела и в РКИБ им. Агафонова. Там в 2017 году потребление фруктов, свеклы было ниже норматива в 5 раз, моркови — в 2 раза, говядины — в 2 раза, сухофруктов — на 70%, рыбы — на 40%, творога — на 70%, масла сливочного и растительного — на 43%, сметаны — в 3 раза. В рационе больных отсутствовали предусмотренные нормами свежие огурцы и помидоры, кабачки, баклажаны, тыква. Компенсировали это повышенной выдачей макарон (на 45% больше нормы), мяса птицы (в 2 раза больше) и кондитерских изделий (на 16% больше).

В 2018 году потребление фруктов и свеклы в РКИБ было ниже норматива более чем в 6 раз, моркови — в 2 раза, сухофруктов — на 55%, рыбы — на 56%, соков — на 49%, творога — на 33%, сметаны — в 3 раза, также отсутствовали в рационе свежие огурцы, помидоры, другие овощи (кабачки, баклажаны, тыква и т. д.). При этом потребление макаронных изделий превышено на 40%, птицы — в 2 раза, кондитерских изделий — на 40%.

Особо отметили проверяющие нарушения в обеспечении пациентов питанием, которое по госконтракту поставляет АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани». Фото Максима Платонова

«Согласно пояснению диетсестры учреждения, несоблюдение норм использования в питании продуктов объясняется спецификой заболеваний пациентов, что предполагает исключение отдельных продуктов питания из рациона, — отметили проверяющие в отчете. — При этом нормы питания, утвержденные Приказом Минздрава РФ от 21.06.2013 №395н, не содержат информации об особенностях питания больных данного профиля заболевания».

Проблемы решат, когда новые здания построят

При общем объеме финансирования за проверяемый период в 914,75 млн рублей объем выявленных нарушений в РККВД составил почти 120,3 млн рублей, а устранению подлежат нарушения на сумму 118,5 миллиона. В РКИБ при объеме финансирования в 775,1 млн рублей набралось нарушений почти на 125,2 миллиона, устранению подлежат нарушения на 125,1 миллиона.

По результатам проверки Счетная палата направила представление главврачу ГАУЗ «РККВД» и ГАУЗ «РКИБ им. Агафонова» соответствующие представления, а в Минздрав РТ — информационные письма. Материалы проверки направлены также в Прократуру РТ.

— Большая часть нарушений в части бухгалтерского учета была исправлена прямо в ходе проверки, — прокомментировал «Реальному времени» результаты проверок Счетной палаты министр здравоохранения РТ Марат Садыков. — Что касается кожвендиспансера — принято решение о строительстве для него нового лечебного комплекса на земельном участке в районе бывшего «Акчарлака». Нарушения санитарных норм с размещением пациентов будут решены, когда все отделения перейдут из «доисторических» помещений в новое. Филиалы РККВД войдут в пятилетнюю программу ремонта стационаров, которую мы сейчас разрабатываем совместно с республиканским Минстроем.

По словам Садыкова, проблема с помещениями в инфекционной больнице будет решена по окончании строительства второй очереди инфекционной больницы на проспекте Победы:



— Неиспользуемый земельный участок, о котором говорится в отчете о проверке Счетной палаты, предназначен как раз для этого объекта. Туда переедет детский стационар с Окольной, в результате вся инфекционная служба будет сосредоточена в одном месте.

А на утилизатор медицинских отходов, приобретенный по экологической программе около 8 лет назад главврачом, который давно уже не руководит инфекционной больницей, по словам министра, сейчас оформляются документы для передачи установки специализированной организации, чтобы она на законных основаниях смогла наконец его запустить.