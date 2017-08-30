Счетная палата РТ
Общая информация
Счетная палата РТ была создана в 2004 году. Является постоянно действующим органом внешнего государственного финансового контроля Республики Татарстан, образуется Государственным Советом Республики Татарстан и ему подотчетна.
Задачи:
1) Организация и осуществление контроля за исполнением доходных и расходных статей бюджета Республики Татарстан и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Татарстан по объемам, структуре и целевому назначению;
2) определение эффективности и целесообразности расходования государственных средств, контроль за эффективностью управления и распоряжения государственной собственностью Республики Татарстан;
3) проведение экспертиз проектов бюджета Республики Татарстан, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Татарстан, государственных программ, иных нормативных правовых актов бюджетного законодательства Республики Татарстан;
4) анализ выявленных отклонений от установленных показателей бюджета Республики Татарстан и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Татарстан и подготовка предложений, направленных на их устранение;
5) контроль за законностью и своевременностью движения средств бюджета Республики Татарстан и средств территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Татарстан в банках и иных кредитных организациях;
6) регулярное представление Президенту Республики Татарстан, Государственному Совету Республики Татарстан информации о ходе исполнения бюджета Республики Татарстан, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Татарстан и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Руководитель - Демидов Алексей Иванович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. Пушкина, 68
- Телефон: (843) 231-19-00
- Email: post@sprt.ru
- Сайт: http://www.sprt.ru
Дата последнего обновления: 30.08.2017