Счетная палата РТ

Общая информация

Счетная палата РТ была создана в 2004 году. Является постоянно действующим органом внешнего государственного финансового контроля Республики Татарстан, образуется Государственным Советом Республики Татарстан и ему подотчетна.

Задачи:

1) Организация и осуществление контроля за исполнением доходных и расходных статей бюджета Республики Татарстан и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Татарстан по объемам, структуре и целевому назначению;



2) определение эффективности и целесообразности расходования государственных средств, контроль за эффективностью управления и распоряжения государственной собственностью Республики Татарстан;



3) проведение экспертиз проектов бюджета Республики Татарстан, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Татарстан, государственных программ, иных нормативных правовых актов бюджетного законодательства Республики Татарстан;





4) анализ выявленных отклонений от установленных показателей бюджета Республики Татарстан и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Татарстан и подготовка предложений, направленных на их устранение;



5) контроль за законностью и своевременностью движения средств бюджета Республики Татарстан и средств территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Татарстан в банках и иных кредитных организациях;



6) регулярное представление Президенту Республики Татарстан, Государственному Совету Республики Татарстан информации о ходе исполнения бюджета Республики Татарстан, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Татарстан и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.



Руководитель - Демидов Алексей Иванович

Дата последнего обновления: