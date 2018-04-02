«Дорогие Айболиты»: рейтинг зарплат главврачей республиканских больниц

Аналитическая служба «Реального времени» изучила ситуацию с зарплатами главврачей Татарстана, начав с главных врачей республиканских медучреждений, всего их 42. Средняя зарплата республиканских главврачей — 85 тыс. рублей. Приглядевшись к топ-5 самых высокооплачиваемых специалистов, мы узнали, как молодой глава МКДЦ Рустем Хайруллин, пережив когда-то скандальную рокировку, стал зарабатывать больше всех (а из-за слов Рената Акчурина о московских зарплатах может зарабатывать еще больше). И выяснила удивительные факты: так, сменивший пару лет назад главврача ДРКБ на фоне скандала из-за нехватки денег Рафаэль Шавалиев зарабатывает в месяц больше 150 тыс. рублей. А главврач РКОБ Айдар Амиров, который заявлял о нехватке бюджетных средств и попал в марте этого года под уголовное дело, получает по 132 тыс. рублей в месяц.

Глава МКДЦ, пережив когда-то скандальную рокировку, стал зарабатывать больше всех

Больше всех зарабатывает гендиректор ГАУЗ «МКДЦ» Рустем Хайруллин — 175 тыс. рублей в месяц (более 2 млн рублей в год). Первые блоки МКДЦ (Межрегиональный клинико-диагностический центр) — диагностические отделения — были сданы в 1999 году, терапевтический корпус открыт в 2004 году. В том же году началась оптимизация проекта «с учетом современных требований и замкнутости технологического цикла», было получено заключение Главгосэкспертизы РФ на реконструкцию и перевооружение объектов МКДЦ (общая площадь помещений по обновленному проекту составила 60 тыс. кв. м).

В 2006 году ввели в эксплуатацию хирургический комплекс и административно-хозяйственные помещения (блоки «А», «Б», «К», парамедицинские службы). В 2010 году к МКДЦ присоединили «Казанский кардиологический диспансер». В 2012 году открыли реконструированный головной сосудистый центр РТ на базе МКДЦ.

В год амбулаторную и стационарную медицинскую помощь здесь получают более 95 тысяч пациентов, скорую неотложную помощь — более 4,5 тысячи. В стенах МКДЦ ежегодно совершается порядка 1,2 тысячи операций на сосудах, 1,1 тысячи кардиохирургических и около 900 нейрохирургических. На базе МКДЦ впервые в РТ были выполнены оперативные вмешательства по трансплантации сердца (2011 г.) и имплантации искусственного желудочка сердца (2014 г.). Сюда же в мае 2017 года был госпитализирован экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин. Отзывы о центре в Сети в основном положительные.

Рустем Хайруллин родился в Казани и окончил местный мединститут по специальности «Лечебное дело», в 1997—2001 годах в Москве прошел ординатуру и аспирантуру при НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова. В 2003—2004 годах работал врачом кардиохирургического отделения МКДЦ, в 2004 году, в 32 года, стал гендиректором МКДЦ.

В год амбулаторную и стационарную медицинскую помощь в МКДЦ получают более 95 тысяч пациентов, скорую неотложную помощь – более 4,5 тысячи. Фото hosser.ru



Возглавил МКДЦ молодой Хайруллин (к слову, сын Наиля Хайруллина, гендиректора КАПО в 1996—2007 годы) в год, когда за амбициозный проект активно взялись республиканские власти, — сменив на посту Ростислава Туишева, курировавшего МКДЦ в 1991—2004 годах (ныне директор диспетчерского центра Минздрава РТ, председатель правления Ассоциации медицинских работников РТ), когда центр влачил не бог весть какое существование. И почти сразу же неплохо показал себя.

Четыре года спустя, однако, произошла скандальная кадровая рокировка: министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов «сместил» с места Хайруллина, отправив его главврачом ГМУ РКБ-3 — на его место в МКДЦ из того же РКБ-3 пересадили Альмира Абашева (зятя Фарида Мухаметшина). Скандальной она стала потому, что всего четыре дня спустя (!) собственные же приказы Минздрав РТ отменил «в связи с производственной необходимостью»: Рустем Хайруллин вновь стал директором МКДЦ, а Абашев вернулся в РКБ-3. Наблюдатели считали, что за Хайруллина тогда вступился Рустам Минниханов. Альмир Абашев же сегодня возглавляет университетскую клинику «Казань».

Хайруллин — доктор медицинских наук, в 2016 году претендовал на звание члена-корреспондента РАН, но академиком стать не смог (не был избран). Любопытно, что приезжавший этой зимой в Казань известный кардиохирург Ренат Акчурин после посещения МКДЦ заявил, что «никаких отличий в лечении в Москве и в Татарстане нет», зато «есть небольшая разница между зарплатами врача в Москве и в Татарстане»: «Но, надеюсь, этот вопрос решат без нас». По-видимому, в этом году Хайруллину стоит ждать повышения зарплаты.

Сменивший главврача ДРКБ в месяц зарабатывает больше 150 тыс. рублей

Второй самый высокооплачиваемый главврач — Рафаэль Шавалиев, получающий в месяц 154,2 тыс. рублей. Он возглавляет ДРКБ (Детскую республиканскую клиническую больницу), основанную в 1977 году, где работают 2000 сотрудников. В настоящее время более 70% детей с хирургическими патологиями госпитализируются в ДРКБ. На сайте больницы отмечается, что «в рейтинге детских больниц России ДРКБ признана лучшей детской клиникой десятилетия». Ежегодно в ДРКБ медицинскую помощь получают более 150 тысяч детей, в том числе стационарную помощь — 25—26 тыс. С 2012 года в ДРКБ реализуется программа модернизации в объеме почти 2 млрд рублей.

Рафаэль Шавалиев возглавил ДРКБ в 2010 году. Фото tatar-inform.ru

Рафаэль Шавалиев возглавил ДРКБ в 36 лет. Окончив Казанский государственный медицинский университет, он в 1998 году начал работать врачом-хирургом в Менделеевской центральной районной больнице, с 2000-го по 2007 год работал врачом-онкологом ГУЗ «Казанский онкологический диспансер», в 2007 году был назначен на должность управляющего делами Министерства здравоохранения РТ, с ноября 2009 года возглавлял госпиталь ветеранов войн Казани.

Возглавил ДРКБ Шавалиев в 2010 году на фоне скандала: Счетная палата РТ провела проверку клиники и обнаружила «факты неэффективного расходования бюджетных средств». В числе прочего: незаконное использование помещений больницы сторонней организацией, необоснованное списание автозапчастей на общую сумму более 1,6 миллиона рублей, использование служебного автомобиля ДРКБ для нужд Минздрава РТ и т.д. Кроме того, ревизоры выяснили, что почти четыре года в ДРКБ не находило своего применения различное оборудование, покупка которого обошлась республиканской казне более чем в 14,5 млн рублей. Основатель ДРКБ и бессменный его глава Евгений Карпухин вынужден был написать заявление по собственному желанию, но заметил при этом, что «оборудование больнице Минздрав передал, а денег на его установку не выделил…»

В сентября 2015 года Шавалиев стал депутатом Казанской городской думы, где возглавил комиссию по охране здоровья горожан и окружающей среды. В январе 2018 года Шавалиев заявил, что никогда не будет прививаться зарубежной вакциной: «Потому что наша российская вакцина формируется в наших условиях из наших ресурсов». А в феврале в рамках проекта «Живой баттл» заявил, что «бесплатной медицины не бывает, она всегда затратная»

Высокооплачиваемый главный венеролог РТ в скором времени будет перевозить клинику в новые здания

Третья по величине зарплата — у главврача РККВД («Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер») и главного внештатного специалиста по дерматовенерологии и косметологии ПФО и РТ Искандэра Минуллина — 148,9 тыс. рублей. В структуру РККВД входят поликлинические и стационарные отделения, кабинеты профилактических медицинских осмотров, лечебно-диагностические кабинеты (платные, анонимные), централизованная серологическая лаборатория, расположенные во всех крупных городах РТ (Казань, Бугульма, Зеленодольск, Альметьевск, Лениногорск, Набережные Челны, Нижнекамск и Чистополь). Так, в Казани помощь пациентам оказывают в пяти поликлинических и трех стационарных отделениях.

В штате 238 врачей, в том числе 186 дерматовенерологов. В 2016 году в Казани открылась новая поликлиника диспансера (на ремонт и оснащение ее было потрачено 50 млн рублей). А годом позднее стало известно, что в историческом здании кожно-венерологического диспансера после реставрации в будущем разместятся только административная часть и учебные помещения медучреждения. Было принято решение существующие сегодня в Казани три маломощных стационара, поликлинику и лабораторию закрыть, вместо этого построят новый шестиэтажный диспансер «на 80 коек и 120 мест дневного стационара». Известно, что здание будет шестиэтажное. Поликлиника, которая разместится внутри центра, должна будет принимать 200 человек в сутки. Объем необходимых инвестиций пока неизвестен.

За три года зарплата Искандэра Минуллина выросла почти на 30 тыс. рублей. Фото tatar-inform.ru

Искандэр Минуллин в рейтинге аналитической службы «Реального времени» по итогам 2015 года занял второе место по доходам: тогда личный доход главного венеролога Татарстана составил 19,2 млн рублей, впрочем, за счет продажи дорогой недвижимости, в 2014 году он задекларировал всего 1,5 млн рублей, зарабатывая порядка 120 тыс. рублей в месяц. Таким образом, за три года его зарплата выросла почти на 30 тыс. рублей: в прошлом году он получил 1,8 млн рублей.

Как главврач РКОБ, который заявлял о нехватке бюджетных средств и попал в скандал с уголовным делом, получает по 132 тыс. рублей в месяц

На четвертом месте — главврач ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» (РКОБ) и главный внештатный офтальмолог Айдар Амиров, в месяц получавший в прошлом году по 132,3 тыс. рублей.

История РКОБ началась еще в 1920-е годы, когда был основан Казанский научно-исследовательский трахоматозный институт им. Е.В. Адамюка. В 1956 году он был преобразован в Республиканский трахоматозный диспансер. В 1964 году «усилиями всех медицинских работников и общественных организаций трахома как массовое заболевание в ТАССР была ликвидирована». В 1966 году Республиканский трахоматозный диспансер был переименован в Республиканскую офтальмологическую больницу.

В 2002 году больницу возглавил Айдар Амиров, годом позднее больнице был присвоен статус клинического учреждения, и она была переименована в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу. В 2007 РКОБ получила пятиэтажный палатный корпус.

Айдар Амиров с 1997-го по 2002 год был главврачом медицинского центра «Третий глаз». Фото Юлии Косолапкиной

Амиров (сын экс-главы КГМУ) возглавил РКОБ в 29 лет, до этого окончив Казанский государственный медицинский университет (лечебный факультет в 1996 году) и интернатуру по специальности «Хирургия», он с 1997-го по 2002 год был главврачом медицинского центра «Третий глаз». Амиров был также собственником ярославского «Булгар банка» и «Автокредитбанка».



Весной этого года РКОБ и сам Амиров оказались в центре скандала. Сначала, 2 марта, в больнице прошли обыски, затем возбудили уголовное дело в отношении сотрудников РКОБ, которых подозревают в том, что они «оказывали платные услуги и за них же получали деньги в местном фонде ОМС», следствие оценило ущерб в 4 млн рублей. Три дня спустя в связи с расследованием уголовного дела о крупном мошенничестве Амирова временно отстранили от работы — решение об отстранении принял министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

В интервью «Реальному времени» Амиров обвинения отверг, заявил о нехватке бюджетных средств и больших очередях на операции и в целом обвинил в ответ саму систему. Позднее стало известно, что у УЭБ МВД появился «ряд вопросов к ряду руководителей и других медучреждений республики».

Пятерку самых высокооплачиваемых главврачей замыкает Ильдар Хайруллин, возглавляющий ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер», получавший в 2017 году ежемесячно 130 тыс. рублей.

Пятерку самых высокооплачиваемых главврачей замыкает Ильдар Хайруллин. Фото Олега Тихонова

Диспансер основан в 1946 году в составе одной из городских больниц Казани, в 1960 году был создан Казанский городской онкологический диспансер. В 1999 году был введен в строй новый семиэтажный клинический корпус. В 2005 году власти РТ выделили на модернизацию диспансера более 1 млрд рублей. В 2007 году на базе диспансера был создан Приволжский филиал Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН. В 2008 году были объединены Клинический онкологический диспансер и Казанский онкологический диспансер. В 2011 году в состав казанского диспансера вошел и «Набережночелнинский онкологический диспансер», став филиалом. Тогда же в диспансере появился «Центр ядерной медицины».

В ближайшие годы ожидается возведение здания онкологического центра (филиала казанского) в автограде (рядом с БСМП). Внимание к Челнам понятно, если учесть, что сам Ильдар Хайруллин стал главврачом РКОД лишь в 2015 году, до этого с 2008 года возглавлял челнинскую БСМП. Почти вся карьера Хайруллина прошла в автограде.

Рейтинг зарплат главврачей республиканских больниц

№ Наименование больницы Руководитель Среднемесячная заработная плата за 2017 год за счет всех источников финансирования 1 ГАУЗ МКДЦ Хайруллин Рустем Наилевич 175.013,14 2 ГАУЗ ДРКБ Шавалиев Рафаэль Фирнаялович 154.185,00 3 ГАУЗ РККВД Минуллин Искандэр Кагапович 148.910,82 4 ГАУЗ РКОБ Амиров Айдар Наилевич 132.280,73 5 ГАУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер Хайруллин Ильдар Индусович 130.074,04 6 ГАУЗ Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер Алексеев Алексей Петрович 129.661,38 7 ГАУЗ РКБ Гайфуллин Рустем Фаизович 121.256,84 8 ГАУЗ РБСМЭ МЗ РТ Тимерзянов Марат Исмагилович 116.216,67 9 ГАУЗ Республиканский наркологический диспансер Ахметзянов Ильгиз Ильдарович 111.074,32