«Дорогие Айболиты»: рейтинг зарплат главврачей республиканских больниц
Аналитическая служба «Реального времени» изучила ситуацию с зарплатами главврачей Татарстана, начав с главных врачей республиканских медучреждений, всего их 42. Средняя зарплата республиканских главврачей — 85 тыс. рублей. Приглядевшись к топ-5 самых высокооплачиваемых специалистов, мы узнали, как молодой глава МКДЦ Рустем Хайруллин, пережив когда-то скандальную рокировку, стал зарабатывать больше всех (а из-за слов Рената Акчурина о московских зарплатах может зарабатывать еще больше). И выяснила удивительные факты: так, сменивший пару лет назад главврача ДРКБ на фоне скандала из-за нехватки денег Рафаэль Шавалиев зарабатывает в месяц больше 150 тыс. рублей. А главврач РКОБ Айдар Амиров, который заявлял о нехватке бюджетных средств и попал в марте этого года под уголовное дело, получает по 132 тыс. рублей в месяц.
Глава МКДЦ, пережив когда-то скандальную рокировку, стал зарабатывать больше всех
Больше всех зарабатывает гендиректор ГАУЗ «МКДЦ» Рустем Хайруллин — 175 тыс. рублей в месяц (более 2 млн рублей в год). Первые блоки МКДЦ (Межрегиональный клинико-диагностический центр) — диагностические отделения — были сданы в 1999 году, терапевтический корпус открыт в 2004 году. В том же году началась оптимизация проекта «с учетом современных требований и замкнутости технологического цикла», было получено заключение Главгосэкспертизы РФ на реконструкцию и перевооружение объектов МКДЦ (общая площадь помещений по обновленному проекту составила 60 тыс. кв. м).
В 2006 году ввели в эксплуатацию хирургический комплекс и административно-хозяйственные помещения (блоки «А», «Б», «К», парамедицинские службы). В 2010 году к МКДЦ присоединили «Казанский кардиологический диспансер». В 2012 году открыли реконструированный головной сосудистый центр РТ на базе МКДЦ.
В год амбулаторную и стационарную медицинскую помощь здесь получают более 95 тысяч пациентов, скорую неотложную помощь — более 4,5 тысячи. В стенах МКДЦ ежегодно совершается порядка 1,2 тысячи операций на сосудах, 1,1 тысячи кардиохирургических и около 900 нейрохирургических. На базе МКДЦ впервые в РТ были выполнены оперативные вмешательства по трансплантации сердца (2011 г.) и имплантации искусственного желудочка сердца (2014 г.). Сюда же в мае 2017 года был госпитализирован экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин. Отзывы о центре в Сети в основном положительные.
Рустем Хайруллин родился в Казани и окончил местный мединститут по специальности «Лечебное дело», в 1997—2001 годах в Москве прошел ординатуру и аспирантуру при НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова. В 2003—2004 годах работал врачом кардиохирургического отделения МКДЦ, в 2004 году, в 32 года, стал гендиректором МКДЦ.
Возглавил МКДЦ молодой Хайруллин (к слову, сын Наиля Хайруллина, гендиректора КАПО в 1996—2007 годы) в год, когда за амбициозный проект активно взялись республиканские власти, — сменив на посту Ростислава Туишева, курировавшего МКДЦ в 1991—2004 годах (ныне директор диспетчерского центра Минздрава РТ, председатель правления Ассоциации медицинских работников РТ), когда центр влачил не бог весть какое существование. И почти сразу же неплохо показал себя.
Четыре года спустя, однако, произошла скандальная кадровая рокировка: министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов «сместил» с места Хайруллина, отправив его главврачом ГМУ РКБ-3 — на его место в МКДЦ из того же РКБ-3 пересадили Альмира Абашева (зятя Фарида Мухаметшина). Скандальной она стала потому, что всего четыре дня спустя (!) собственные же приказы Минздрав РТ отменил «в связи с производственной необходимостью»: Рустем Хайруллин вновь стал директором МКДЦ, а Абашев вернулся в РКБ-3. Наблюдатели считали, что за Хайруллина тогда вступился Рустам Минниханов. Альмир Абашев же сегодня возглавляет университетскую клинику «Казань».
Хайруллин — доктор медицинских наук, в 2016 году претендовал на звание члена-корреспондента РАН, но академиком стать не смог (не был избран). Любопытно, что приезжавший этой зимой в Казань известный кардиохирург Ренат Акчурин после посещения МКДЦ заявил, что «никаких отличий в лечении в Москве и в Татарстане нет», зато «есть небольшая разница между зарплатами врача в Москве и в Татарстане»: «Но, надеюсь, этот вопрос решат без нас». По-видимому, в этом году Хайруллину стоит ждать повышения зарплаты.
Сменивший главврача ДРКБ в месяц зарабатывает больше 150 тыс. рублей
Второй самый высокооплачиваемый главврач — Рафаэль Шавалиев, получающий в месяц 154,2 тыс. рублей. Он возглавляет ДРКБ (Детскую республиканскую клиническую больницу), основанную в 1977 году, где работают 2000 сотрудников. В настоящее время более 70% детей с хирургическими патологиями госпитализируются в ДРКБ. На сайте больницы отмечается, что «в рейтинге детских больниц России ДРКБ признана лучшей детской клиникой десятилетия». Ежегодно в ДРКБ медицинскую помощь получают более 150 тысяч детей, в том числе стационарную помощь — 25—26 тыс. С 2012 года в ДРКБ реализуется программа модернизации в объеме почти 2 млрд рублей.
Рафаэль Шавалиев возглавил ДРКБ в 36 лет. Окончив Казанский государственный медицинский университет, он в 1998 году начал работать врачом-хирургом в Менделеевской центральной районной больнице, с 2000-го по 2007 год работал врачом-онкологом ГУЗ «Казанский онкологический диспансер», в 2007 году был назначен на должность управляющего делами Министерства здравоохранения РТ, с ноября 2009 года возглавлял госпиталь ветеранов войн Казани.
Возглавил ДРКБ Шавалиев в 2010 году на фоне скандала: Счетная палата РТ провела проверку клиники и обнаружила «факты неэффективного расходования бюджетных средств». В числе прочего: незаконное использование помещений больницы сторонней организацией, необоснованное списание автозапчастей на общую сумму более 1,6 миллиона рублей, использование служебного автомобиля ДРКБ для нужд Минздрава РТ и т.д. Кроме того, ревизоры выяснили, что почти четыре года в ДРКБ не находило своего применения различное оборудование, покупка которого обошлась республиканской казне более чем в 14,5 млн рублей. Основатель ДРКБ и бессменный его глава Евгений Карпухин вынужден был написать заявление по собственному желанию, но заметил при этом, что «оборудование больнице Минздрав передал, а денег на его установку не выделил…»
В сентября 2015 года Шавалиев стал депутатом Казанской городской думы, где возглавил комиссию по охране здоровья горожан и окружающей среды. В январе 2018 года Шавалиев заявил, что никогда не будет прививаться зарубежной вакциной: «Потому что наша российская вакцина формируется в наших условиях из наших ресурсов». А в феврале в рамках проекта «Живой баттл» заявил, что «бесплатной медицины не бывает, она всегда затратная»
Высокооплачиваемый главный венеролог РТ в скором времени будет перевозить клинику в новые здания
Третья по величине зарплата — у главврача РККВД («Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер») и главного внештатного специалиста по дерматовенерологии и косметологии ПФО и РТ Искандэра Минуллина — 148,9 тыс. рублей. В структуру РККВД входят поликлинические и стационарные отделения, кабинеты профилактических медицинских осмотров, лечебно-диагностические кабинеты (платные, анонимные), централизованная серологическая лаборатория, расположенные во всех крупных городах РТ (Казань, Бугульма, Зеленодольск, Альметьевск, Лениногорск, Набережные Челны, Нижнекамск и Чистополь). Так, в Казани помощь пациентам оказывают в пяти поликлинических и трех стационарных отделениях.
В штате 238 врачей, в том числе 186 дерматовенерологов. В 2016 году в Казани открылась новая поликлиника диспансера (на ремонт и оснащение ее было потрачено 50 млн рублей). А годом позднее стало известно, что в историческом здании кожно-венерологического диспансера после реставрации в будущем разместятся только административная часть и учебные помещения медучреждения. Было принято решение существующие сегодня в Казани три маломощных стационара, поликлинику и лабораторию закрыть, вместо этого построят новый шестиэтажный диспансер «на 80 коек и 120 мест дневного стационара». Известно, что здание будет шестиэтажное. Поликлиника, которая разместится внутри центра, должна будет принимать 200 человек в сутки. Объем необходимых инвестиций пока неизвестен.
Искандэр Минуллин в рейтинге аналитической службы «Реального времени» по итогам 2015 года занял второе место по доходам: тогда личный доход главного венеролога Татарстана составил 19,2 млн рублей, впрочем, за счет продажи дорогой недвижимости, в 2014 году он задекларировал всего 1,5 млн рублей, зарабатывая порядка 120 тыс. рублей в месяц. Таким образом, за три года его зарплата выросла почти на 30 тыс. рублей: в прошлом году он получил 1,8 млн рублей.
Как главврач РКОБ, который заявлял о нехватке бюджетных средств и попал в скандал с уголовным делом, получает по 132 тыс. рублей в месяц
На четвертом месте — главврач ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» (РКОБ) и главный внештатный офтальмолог Айдар Амиров, в месяц получавший в прошлом году по 132,3 тыс. рублей.
История РКОБ началась еще в 1920-е годы, когда был основан Казанский научно-исследовательский трахоматозный институт им. Е.В. Адамюка. В 1956 году он был преобразован в Республиканский трахоматозный диспансер. В 1964 году «усилиями всех медицинских работников и общественных организаций трахома как массовое заболевание в ТАССР была ликвидирована». В 1966 году Республиканский трахоматозный диспансер был переименован в Республиканскую офтальмологическую больницу.
В 2002 году больницу возглавил Айдар Амиров, годом позднее больнице был присвоен статус клинического учреждения, и она была переименована в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу. В 2007 РКОБ получила пятиэтажный палатный корпус.
Амиров (сын экс-главы КГМУ) возглавил РКОБ в 29 лет, до этого окончив Казанский государственный медицинский университет (лечебный факультет в 1996 году) и интернатуру по специальности «Хирургия», он с 1997-го по 2002 год был главврачом медицинского центра «Третий глаз». Амиров был также собственником ярославского «Булгар банка» и «Автокредитбанка».
Весной этого года РКОБ и сам Амиров оказались в центре скандала. Сначала, 2 марта, в больнице прошли обыски, затем возбудили уголовное дело в отношении сотрудников РКОБ, которых подозревают в том, что они «оказывали платные услуги и за них же получали деньги в местном фонде ОМС», следствие оценило ущерб в 4 млн рублей. Три дня спустя в связи с расследованием уголовного дела о крупном мошенничестве Амирова временно отстранили от работы — решение об отстранении принял министр здравоохранения РТ Марат Садыков.
В интервью «Реальному времени» Амиров обвинения отверг, заявил о нехватке бюджетных средств и больших очередях на операции и в целом обвинил в ответ саму систему. Позднее стало известно, что у УЭБ МВД появился «ряд вопросов к ряду руководителей и других медучреждений республики».
Пятерку самых высокооплачиваемых главврачей замыкает Ильдар Хайруллин, возглавляющий ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер», получавший в 2017 году ежемесячно 130 тыс. рублей.
Диспансер основан в 1946 году в составе одной из городских больниц Казани, в 1960 году был создан Казанский городской онкологический диспансер. В 1999 году был введен в строй новый семиэтажный клинический корпус. В 2005 году власти РТ выделили на модернизацию диспансера более 1 млрд рублей. В 2007 году на базе диспансера был создан Приволжский филиал Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН. В 2008 году были объединены Клинический онкологический диспансер и Казанский онкологический диспансер. В 2011 году в состав казанского диспансера вошел и «Набережночелнинский онкологический диспансер», став филиалом. Тогда же в диспансере появился «Центр ядерной медицины».
В ближайшие годы ожидается возведение здания онкологического центра (филиала казанского) в автограде (рядом с БСМП). Внимание к Челнам понятно, если учесть, что сам Ильдар Хайруллин стал главврачом РКОД лишь в 2015 году, до этого с 2008 года возглавлял челнинскую БСМП. Почти вся карьера Хайруллина прошла в автограде.
|№
|Наименование больницы
|Руководитель
|Среднемесячная заработная плата за 2017 год за счет всех источников финансирования
|1
|ГАУЗ МКДЦ
|Хайруллин Рустем Наилевич
|175.013,14
|2
|ГАУЗ ДРКБ
|Шавалиев Рафаэль Фирнаялович
|154.185,00
|3
|ГАУЗ РККВД
|Минуллин Искандэр Кагапович
|148.910,82
|4
|ГАУЗ РКОБ
|Амиров Айдар Наилевич
|132.280,73
|5
|ГАУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер
|Хайруллин Ильдар Индусович
|130.074,04
|6
|ГАУЗ Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер
|Алексеев Алексей Петрович
|129.661,38
|7
|ГАУЗ РКБ
|Гайфуллин Рустем Фаизович
|121.256,84
|8
|ГАУЗ РБСМЭ МЗ РТ
|Тимерзянов Марат Исмагилович
|116.216,67
|9
|ГАУЗ Республиканский наркологический диспансер
|Ахметзянов Ильгиз Ильдарович
|111.074,32
комментарии
Кем был Ваш прапрадед?
Наверняка граф или маркиз.
Ну а революцию , коллективизацию и прочую советскую действительность Ваши предки на сеновале переждали.
И тут выходит такой: «Простой народ!»
Уважаемые журналисты будьте объективны, не превращайтесь пожалуйста в "сволочные журналюги"и "продажные". Народ не обманешь.
В глазной клинике моей матери оперировали катаракту по квоте.
Вместо импортного хрусталика поставили кусок нешлифованного оргстекла.
Оказалось, бесплатная операция стоит 50 тыс.рублей, платная 75 тыс рублей.
Дала бы 50 т.р. сейчас бы видела оперированным глазом.
Пытались обращаться к юристу, нам посоветовали не связываться, т.к. в татарской медицине круговая порука и ничего не докажешь.
внимание вопрос: и чего мы хотим. гл врачи - баре, врачи - наемные работники за копейку. где лечатся руководители? вот так