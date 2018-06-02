Список персон

Демидов Алексей Иванович

Гос. ведомства
Демидов Алексей Иванович

Общая информация

Родился 20 марта 1952 года в с. Среднее Девятово Лаишевского района ТАССР.

Образование:

1974 год — Казанский сельскохозяйственный институт

Владеет татарским языком.

Трудовая деятельность:

В 1974 — 1975 гг. — служба в рядах Вооруженных сил СССР.
В 1975 — 1980 гг. — агроном, главный агроном, директор совхоза «Россия» Лаишевского района ТАССР.
В 1980 — 1990 гг. — председатель исполкома Алексеевского райсовета, первый секретарь Алексеевского райкома КПСС.
В 1985 — 2004 гг. — депутат высшего представительного, законодательного органа Республики Татарстан.
В 1991 — 2004 гг. — председатель Алексеевского совета народных депутатов, глава администрации Алексеевского района.
В 1998 — 2004 гг. — заместитель председателя Государственного Совета РТ.
С июля 2004 г. — председатель Счетной палаты РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, г. Казань, ул. Пушкина, 68
  • Телефон: (843) 231-19-00
  • Email: post@sprt.ru
  • Сайт: http://www.sprt.ru

Дата последнего обновления: 02.06.2018

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