Демидов Алексей Иванович
Общая информация
Родился 20 марта 1952 года в с. Среднее Девятово Лаишевского района ТАССР.
Образование:
1974 год — Казанский сельскохозяйственный институт
Владеет татарским языком.
Трудовая деятельность:
В 1974 — 1975 гг. — служба в рядах Вооруженных сил СССР.
В 1975 — 1980 гг. — агроном, главный агроном, директор совхоза «Россия» Лаишевского района ТАССР.
В 1980 — 1990 гг. — председатель исполкома Алексеевского райсовета, первый секретарь Алексеевского райкома КПСС.
В 1985 — 2004 гг. — депутат высшего представительного, законодательного органа Республики Татарстан.
В 1991 — 2004 гг. — председатель Алексеевского совета народных депутатов, глава администрации Алексеевского района.
В 1998 — 2004 гг. — заместитель председателя Государственного Совета РТ.
С июля 2004 г. — председатель Счетной палаты РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. Пушкина, 68
- Телефон: (843) 231-19-00
- Email: post@sprt.ru
- Сайт: http://www.sprt.ru
Дата последнего обновления: 02.06.2018